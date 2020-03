Sprawdzone pokrycie na dachu skośnym

Zdjęcie 1 z 6

Podstawowym surowcem wykorzystywanym do wyrobu dachówek ceramicznych jest glina wzbogacona dodatkami. . Najprostszy sposób barwienia polega na dodaniu do masy odpowiednich związków chemicznych. Wbrew pozorom dachówka ceramiczna nie musi być utrzymana w charakterystycznej dla wypalanej gliny czerwieni. W praktyce w wyniku naturalnego barwienia powstają wyroby od jasnożółtych po ciemnobrązowe. Powierzchnię dachówki przed wypaleniem pokrywa się również angobą, co nie tylko poszerza zestaw możliwych do uzyskania kolorów, ale też podwyższa odporność pokrycia ceramicznego na destrukcyjny wpływ warunków atmosferycznych. Foto. Wienerberger