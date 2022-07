Uwaga: do zdobycia są stypendia pomostowe, fot. pixabay

Wystartowała rekrutacja do XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 460 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym młody człowiek ubiegający się o stypendium powinien spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika PGR; lub być finalistą olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej; lub pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka; lub posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspomaga organizacyjnie FEP przy rekrutacji do Programu tegorocznych maturzystów, którzy wywodzącą się ze środowisk popegeerowskich (są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat) i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Kiedy można składać wnioski o stypendium?

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16.00.

Wnioski kandydatów wywodzących się ze środowisk popegeerowskich należy przekazać do jednego z oddziałów terenowych KOWR do dnia 25 sierpnia 2022 r.

Jaka jest wysokość stypendium i co zyskują stypendyści?

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

W roku akademickim 2022/23 ponad 770 studentów otrzyma stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach, w tym 460 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

Wg danych FEP, dotychczas w programie przyznano 26 000 różnego rodzaju stypendiów, w tym blisko 18 000 na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel ponad 131 milionów zł.