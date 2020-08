Styropian perymetryczny sprawdzi się przy docieplaniu dachu płaskiego

Termoizolacja dachu ma ogromne znaczenie dla zachowaniu komfortu cieplnego całego budynku. W przypadku ocieplenia dachu płaskiego dochodzi jeszcze odpowiednie zabezpieczenie przez oddziaływaniem wody. Wybór właściwego materiału termoizolacyjnego jest więc tu kluczowy.

Wilgoć i woda to najwięksi „wrogowie” naszych dachów. Szczególnie, jeśli zdecydowaliśmy się na konstrukcję poziomą, która sprzyja zaleganiu wody opadowej. Dlatego właśnie w tym miejscu tak ważna jest izolacja wykonana z materiałów najwyższej jakości. Warto już na etapie planowania poświęcić czas na przemyślenie i wybór najlepszego rozwiązania, a zwykły styropian zastąpić np. styropianem perymetrycznym.

Styropian na dachu sprawdzi się

Jeden z największych mitów i uproszczeń w budownictwie dotyczy tzw. ”dachów płaskich”, ponieważ w rzeczywistości konstrukcja zadaszenia nie może być idealnie płaska. Powinna być ona nachylona co najmniej od kilku do kilkunastu stopni, co pozwala na skuteczne odprowadzanie wody i zapobiega powstawaniu poważnych uszkodzeń w trakcie późniejszej eksploatacji budynku. Dlatego tak ważną rolę w tym miejscu odgrywa właściwy materiał izolacyjny. Na dachach doskonale sprawdzi się styropian perymetryczny.

Po co izolować dach?

Przez dach ucieka nawet do 25% ciepła z naszych domów. Jednocześnie jest to fragment budynku najbardziej wyeksponowany i narażony na oddziaływanie promieni słonecznych.

Dlatego niewłaściwie dobrane ocieplenie może prowadzić do bardzo szybkiego i intensywnego nagrzewania się wnętrza latem, a zimą do zwiększonej ucieczki ciepła z wewnątrz. Wybór materiałów do termoizolacji tej części domu jest bardzo istotna, szczególnie, że ewentualny późniejszy remont czy docieplenie wiąże się z bardzo dużymi kosztami.

Dzięki płytom styropianowym o odpowiednio niskim współczynniku przewodzenia ciepła, osiągniemy komfort termiczny łatwiej i taniej, a dzięki temu… nie wydamy „fortuny” na ogrzewanie czy klimatyzację. Pamiętajmy, że odpowiedni materiał izolacyjny, pośrednio wpływa także na dobro środowiska naturalnego.

Zmniejszamy w ten sposób zużycie energii, a zimą możemy przyczynić się do ograniczenia powstawania szkodliwego smogu. Odpowiedni system odprowadzania wody z dachu, który jest bezpośrednio powiązany z jego izolacją, pozwoli nam także cieszyć się ciepłym i suchym domem przez długie lata.

Ciepły i odporny na wilgoć

- Najbardziej optymalnym rozwiązaniem w przypadku ocieplenia dachu płaskiego jest połączenie dobrych właściwości termoizolacyjnych z odpornością na wilgoć – wyjaśnia Dariusz Pruszkowski, doradca techniczny w firmie Styropmin.

W przypadku styropianów perymetrycznych możemy mieć pewność, że są one dedykowane nie tylko dachom płaskim, ale także miejscom o stale podwyższonym poziomie wilgotności – takich jak fundamenty poniżej poziomu gruntu, cokoły czy ściany piwnic.

Dachy dodatkowo najbardziej narażone są na opady deszczu oraz na powstawanie tzw. zastoin. Każda nierówność powierzchni czy zamontowane urządzenie także zwiększają ryzyko zalegania wody. Dlatego właśnie tak ważny jest dobór odpowiedniego materiału do izolacji tej części domu, szczególnie, że późniejszy, ewentualny remont to bardzo wysokie koszty, porównywalne z montażem nowego dachu.