Jak podkreślają ekspertki firmy doradczej Lege Advisors świadectwo charakterystyki energetycznej stanie się ważnym źródłem danych dla potencjalnych nabywców i rzeczoznawców majątkowych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku - inaczej certyfikat energetyczny - to termin wprowadzony w polskim prawie w 2009 roku (wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2002 roku). Intencją ustawodawców było promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości w zakresie minimalizowania zapotrzebowania budynku na energię. Konsekwencją tego ma być możliwość redukcji kosztów użytkowania i eksploatacji budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 155 „Ustawy o gospodarce nieruchomościami” jest źródłem informacji o nieruchomości przy jej szacowaniu.

Rzeczoznawca majątkowy może w procesie wyceny wykorzystywać wszelkie dostępne dane o nieruchomościach. Informacje zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej, w dobie kryzysu energetycznego, mogą mieć znaczący wpływ na wartość nieruchomości.

Dokładne obliczenia dotyczące zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzania konkretnego budynku, podgrzania wody, działania wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia budynku oraz zalecenia dotyczące prac budowlano-instalacyjnych, to wyjątkowo ważne dane dla rynku nieruchomości.

Nowe warunki techniczne z 2021 r. wskazują maksymalne wartości wskaźnika EP oraz U. Co istotne, ich wysokość zmienia się wraz z upływem lat.

Od 2014 roku wskaźnik EP mógł wynosić do 120 kWh/(m2/rok), od 2017 roku do 95 kWh/m2 na rok, a od 2021 roku jego wartość jest jeszcze niższa i wynosi maksymalnie do 70 kWh/(m2/rok).