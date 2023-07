Dzisiaj światowy dzień czekolady. A jak czekolada to wiadomo, kakao. Tu wchodzi dla odmiany rolnictwo. Czy uprawa kakao jest biznesem dochodowym? Sprawdzamy.

Miłość do czekolady bywa wyjątkowo zgubna dla naszej wagi, ale warto pamiętać, że ma ona tez wiele zalet. Zmniejsza zmęczenie, redukuje poziom stresu, poprawia nastrój. Dodatkowo przyspiesza metabolizm (o ironio!), wspomaga układ odpornościowy, pobudza pracę nerek, poprawia krążenie, opóźnia procesy starzenia, chroni przed nowotworami i wspomaga pracę mózgu. Wydawałoby się, że właściwości czekolady są nie do przecenienia. Warto jednak pamiętać, że nie każda tabliczka czarnej przyjemności jest jednakowo pożyteczna.

Wszystko zależy od zawartości w jej składzie kakao. Im więcej go w składzie, tym czekolada jest zdrowsza.

Badania wskazują, że z każdych dziesięciu ludzi czternastu lubi czekoladę - Sandra Boynton, Chocolate: the Consuming Passion

Czekoladowe imperium

Rynek czekolady stale rośnie. W ubiegłym roku statystyczny Polak zjadł średnio od 5,5 kg do nawet 6 kg czekoladowych słodyczy. Głównie pralin, batonów i samej czekolady. Wartość polskiego rynku słodyczy czekoladowych szacuje się na blisko 8,5 mld złotych, czyli o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Prognozy zakładają, że w tym roku rynek czekolady zanotuje nawet 5% wzrost.

W 2021 roku wartość sprzedaży światowego rynku czekoladowych słodyczy szacuje się na około 120 mld dolarów, ale już pod koniec dekady ma wzrosnąć o ponad 33 proc. i sięgnąć 160 mld dolarów.

Patrząc na dane wydawać by się mogło, że czekoladowy biznes to żyła złota. I dokładnie tak jest. Niestety, w przypadku kakao, czyli głównego składnika czekolady sytuacja jest zupełnie inna.

Owoce kakowca dojrzewają przez cały rok, co powoduje konieczność zbioru ręcznego, fot. pixabay.com/allybally4b

Kakao uprawia się w Afryce Zachodniej. Ameryce Południowej i Środkowej oraz Azji. 70% światowych upraw kakao usytułowanych jest w czterech krajach Afryki zachodniej: Wybrzeżu Kości Słoniowej (36% światowej produkcji), Ghanie (20% światowej produkcji), Nigerii (ok. 5%) i Kamerunie (ok. 5%). Poza Afryką są to Indonezja (11%), Brazylia (5%) i Ekwador (5%). 90% produkcji to niewielkie rodzinne farmy nieprzekraczające 5 ha.

Uprawa kakaowca nie jest łatwa

Uprawa kakaowca jest podstawowym źródłem utrzymania dla 5,5 miliona małych rolników i zapewnia przeżycie od 40 do 50 milionom i około 40 mln zatrudnionych na plantacjach pracowników najemnych. W niektórych krajach nawet 90% rolników zależne jest od uprawy kakaowca. Niestety warunki ich bytowania są gorzej niż kiepskie. Przeciętny rolnik zajmujący się uprawą kakaowca zarabia mniej niż 1 dolar dziennie. Powoduje to, że młodzi nie chcą przejmować plantacji, a populacja producentów mocno się starzeje.

Problem w uprawie kakaowców jest tez brak rąk do pracy, co z kolei prowadzi do bardzo poważnych nadużyć. Na plantacjach pracuje niemal 2 mln dzieci, a kobiety dostają za swoją pracę niższe stawki niż mężczyźni lub wcale nie dostają zapłaty.

Rolnictwo zorientowane na uprawę kakaowców jest bardzo wymagające, fot. pixabay.com/

Dodatkowo prowadzenie plantacji znacznie utrudnia wiele aspektów – nie tylko środowiskowych, jak np. susza, zaraza, ale tez politycznych, związanych z niestabilnością kraju, czy w końcu dużymi spekulacjami cenowymi. Z powodu niskich przychodów rolnicy zmuszeni są także poszerzać swoje uprawy często kosztem lasów deszczowych, a źle zaplanowana uprawa skutkuje szybką degradacją gleby, a także koniecznością używania nawozów i pestycydów.

Ocenia się, że straty w plonach spowodowane złym utrzymaniem upraw mogą stanowić nawet 40%. Bardzo wymagający charakter uprawy kakao ogranicza też spektrum działania tamtejszego rolnictwa właściwie jedynie do kakao. A to z kolei, oznacza obniżenie poziomu bioróżnorodności.

Kupuj ze znakiem Fairtrade

Interesy rolników zajmujących się uprawa kakaowca stara się zapewnić organizacja Fairtrade, która skupia się na dwóch, głównych instrumentach finansowych. Pierwszy z nich ma zapewnić poprawę warunków życia, a drugi zabezpieczyć uprawę poprzez zapewnienie ceny minimalnej. Dodatkowo przewiduje także premię, która ma służyć do realizacji projektów rozwojowych, takich jak zapewnienie dostępu do czystej wody, edukacji, opieki medycznej, ale też zwiększenie wydajności i jakości produkcji rolnej lub na inwestycje ekologiczne. Jest ona wypłacana za każdy sprzedany kilogram surowca i wynosi 240 dolarów za tonę kakao. Od 2015 r. wartość premii Fairtrade wygenerowana tylko ze sprzedaży kakao wyniosła 209 mln dolarów.

Na takie wsparcie mogą liczyć jedynie certyfikowani rolnicy, którzy spełniają określone standardy, weryfikowane przez niezależną organizację Flocert. Pod uwagę brane jest, czy producenci nie wykorzystują do pracy dzieci i nie dyskryminują pracowników ze względu na płeć.

Jak widać uprawa kakao, czyli głównego składnika czekolady jest bardzo trudna. Jak wspierać jego producentów z punktu widzenia konsumenta? Wystarczy, że będziemy kupować produkty czekoladowe ze znakiem Fairtrade.