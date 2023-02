Umożliwienie sprzedaży na europejskim rynku produktów zawierających mąkę ze świerszcza domowego wywołuje wiele emocji. – Nie damy się truć – grzmią w internecie komentujący. Tymczasem na rynku pojawiają się kolejne produkty zawierające w swoim składzie nie tylko świerszcze, lecz także mącznika, szarańczę czy pleśniakowca.

Decyzja Unii Europejskiej odbiła się szerokim echem. Wprowadzenie mąki ze świerszczy komentowali niemal wszyscy politycy. W całym zamieszaniu ze starym dobrym świerszczem, nikt nie zauważył, że umożliwiono wykorzystanie także pleśniakowca.

Unijne przepisy jasno określają, że produkty, które zawierają przetworzone elementy owadów muszą na etykiecie zawierać taką informację. Dodatkowo musi pojawić się informacja o tym, że składnik może powodować alergiczne reakcje u konsumentów, u których stwierdzono alergię na skorupiaki, mięczaki, produkty z nich uzyskane oraz na roztocza kurzu domowego.

Szacuje się, że owady pojawiają się w codziennej diecie dwóch miliardów ludzi na świecie. Dotychczas opisano blisko dwa tysiące gatunków owadów, które zostały uznane za jadalne. Jednym z oficjalnych europejskich opracowań jest lista owadów, opublikowana w 2017 r. przez Katedrę Entomologii Uniwersytetu Wageningen w Holandii. Co na niej znajdziemy?

chrząszcze (Coleoptera),

gąsienice motyli i ciem (Lepidoptera),

pszczoły, osy i mrówki (Hymenoptera),

koniki polne,

szarańcze,

świerszcze i termity (Orthoptera),

cykady i pluskwy (Hemiptera),

ważki (Odonata),

muchy (Diptera).

Insekty traktowane są jako alternatywa dla tradycyjnej żywności pochodzenia zwierzęcego ze względu na wysoką zawartość białka i tłuszczów. Wykorzystanie owadów w diecie najczęściej kojarzy nam się z krajami tropikalnymi, gdzie pieczone szarańcze można dostać niemal na rogu każdej ulicy. Do największych konsumentów owadów należą mieszkańcy m. in. Chin, Japonii, Tajlandii oraz Meksyku. Jak się okazuje robaki można jeść w całości, blanszować, mrozić, suszyć czy smażyć. Można je też przerobić na mąkę czy dodatek do past, a nawet na płatki. Jedyne co ogranicza w tej kwestii kucharza, to jedynie fantazja.

Owady gospodarskie jednym z rodzajów zwierząt gospodarskich

W kontekście przepisów unijnego prawa weterynaryjnego „owady gospodarskie” zostały uznane za jeden z rodzajów zwierząt gospodarskich. Od 1 stycznia 2018 r. dozwolone jest stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego pochodzącego od owadów oraz mieszanek paszowych zawierających to przetworzone białko zwierzęce do karmienia zwierząt akwakultury.

Lista gatunków, która została zaopiniowana pozytywnie na cele paszowe obejmuje:

czarną muchę (Hermetia illucens) i muchę domową (Musca domestica);

mącznika młynarka (Tenebrio molitor) i pleśniakowca lśniącego (Alphitobius diaperinus) oraz

świerszcza domowego (Acheta domesticus), świerszcza bananowego (Gryllodes sigillatus) i świerszcza kubańskiego (Gryllus assimilis).

Jakie produkty można znaleźć w polskich sklepach?

Sprawdziliśmy, jakie produkty można kupić w naszych rodzimych sklepach już teraz. Okazuje się, że wybór jest całkiem spory.

Począwszy od past warzywnych z dodatkiem proszku ze świerszczy, przez chrupiące owady w kilku egotycznych smakach (np. mącznik o smaku masala, czy słonego karmelu), czipsy, po mąkę, czekoladę i batoniki. Oferta jest bardzo szeroka. Ceny mogą jednak zaskakiwać. Za 20g chrupiących świerszczy będziemy musieli zapłacić około 15 zł, podobną cenę ma karmelowy lizak z zatopionym w środku owadem. 70g czipsów z dodatkiem mąki z owadów kosztuje od 14 zł, a batonik ok. 9 zł. Za 180g czekoladę zapłacimy około 40 zł, a 100g mąki ze świerszczy to koszt 23 zł. Znacznie droższe są wyroby z szarańczy – 10g suszu z tego owada to około 29 zł.

Czy wiesz, co jesz?

Jedzenie robaków jest nam zupełnie obce kulturowo. Z założenia przyjmujemy, że owady powodują zanieczyszczenia, a skażone nimi jedzenie jest zepsute. Tymczasem Remigiusz Gałęcki z UWM w Olsztynie pisze:

Podstawowe produkty spożywcze, np. brokuły czy puszkowane pomidory, zawierają resztki owadów. Standardowy konsument rocznie zjada około 100 gramów wciornastek (należą do podgromady owadów uskrzydlonych). Owady można spotkać w mrożonych warzywach. W 100 gramach mrożonego produktu dopuszczalne jest do 50 mszyc. W ogólnodostępnych sokach znaleźć można muszki owocówki, szczególnie w soku pomarańczowym. Dopuszczalne jest 5 osobników na 226 g soku. Jeżeli ktoś lubi kukurydzę konserwową, powinien liczyć się z możliwością spożycia larwy omacnicy kukurydzianej lub stonki kukurydzianej. A grzyby? Ten typowy dla kuchni polskiej produkt również może być porażony larwami owadów.

Okazuje się zatem, że owady jemy już w tym momencie. Nie tylko jako dopuszczalny element zanieczyszczenia roślin, z których wytwarzane są produkty żywnościowe, lecz także jako barwniki.

Koszenila (E120, kwas karminowy) to naturalny barwnik pochodzenia zwierzęcego, którego używa się w przemyśle spożywczym, kosmetycznym czy farmaceutycznym. Barwnik otrzymuje z owadów żyjących na kaktusach – czerwców kaktusowych.

Można znaleźć go w takich produktach jak żelki (także witaminowe dla dzieci), galaretki, kisiele, ciastka i kremy, lody, jogurty, wyroby wędliniarskie, paluszki krabowe, osłonki serów i napoje. W podawanych na opakowaniach składach występuje ona również pod nazwami E120, karmin lub kwas karminowy. Wśród owadzich dodatków do żywności znajduje się również szelak (E904) dodawany jako nabłyszczacz do produktów spożywczych. W przeciwieństwie do koszenili do produkcji szelaku nie wykorzystuje się jednak samych owadów, a jedynie ich wydzielinę.

Czy mąka ze świerszczy przyjmie się jako codzienny produkt w polskich domach? Czy wytwarzanie tego rodzaju produktów żywnościowych jest w stanie zagrozić polskiemu rolnictwu?

Zapraszamy do dyskusji.