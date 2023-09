Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w tradycji ludowej znane jako święto Matki Boskiej Siewnej obchodzone jest 8 września. Jest to ważny dzień nie tylko w tradycji kościelnej, lecz także ludowej. W tym okresie bowiem kończą się żniwa, a zaczyna kolejny cykl prac i siewu ozimin. Z tego też względu z tym świętem wiązało się wiele zwyczajów i wierzeń.

"Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi" - takie powiedzenia zapowiadało jesienne dni, gdy pogoda jeszcze spisywała, ale w powietrzu czuć było poranne i wieczorne powiewy rześkiego powietrza. Na początku września wypadało także święto maryjne, które ściśle związane było z kalendarzem prac polowych. Matki Boskiej Siewnej było dniem kończącym wiosenno-letni cykl prac na roli, a zapowiadający jesień i związane z nią obowiązki. Mówiło się: Panna się rodzi, jaskółka odchodzi. W związku z tym, że ten dzień był symboliczną granicą, wierzono, że aby zebrać obfite plony, nie powinno się siać przed tym świętem.

Na Siewną zacznij siać żyto, będziesz miał chleb na siebie i na parobka myto.

Matki Boskiej Siewnej. Zwyczaje i tradycje ludowe

Zgodnie z rytuałem ziarno przeznaczone do jesiennego siewu przynoszono do kościoła, by kapłan je poświęcił. Dopiero wtedy można było przystąpić do wysiewu. 8 września należało zasiać chociażby niewielki, symboliczny kawałek pola, by zapewnić sobie błogosławieństwo, gdyby się zaniechano tego rytuału, taki rolnik narażony byłby na nieurodzaj, a przez sąsiadów postrzegany jako leniwy, o czym wspominał chociażby Oskar Kolber w tomie poświęconym Mazowszu.

Gdy o Matce Bożej zasiano, to ani za późno, ani za rano

Podczas siewu gospodarz rzucał pierwsze garście ziarna w znak krzyż, polecając je opiece Matce Bożej. Praktykowanym zwyczajem związanym z siewem było mieszanie ziarna do siewu z ziarnem z wieńca dożynkowego, po to, by zapewnić urodzaj, ochronę przed szkodnikami i złymi mocami, a także podkreślić ciągłość wegetacyjną. Do pierwszego siewu można też było wykorzystać ziarno poświęcone w dniu św. Szczepana, Matki Boskiej Zielnej lub te ze stołu wigilijnego.

Zwykle w świąteczne dni zwracano uwagę na pogodę i na jej podstawie prognozowano, jakie będą następne dni np.

W Narodzenie Panny Marii pogodnie, tak będzie cztery tygodnie.

lub:

Jeśli w Maryi Narodzenie nie pada, to sucha jesień się zapowiada.

Cykl prac polowy był ściśle związany ze świętami Maryjnymi. Czas żniw - ze świętem Matki Boskiej Zielnej, czas Siewu - z Matki Boskiej Siewnej, a czas wiosennych prac przypadał po Zwiastowaniu Najświętszej Marii Panny 25 marca.

Symboliczna moc ziarna i zboża

Na koniec warto dodać, że ziarno miało bogatą symbolikę w tradycji i wierzeniach ludowych. Miało specjalne miejsce ze względu to, że było niezbędnym elementem wielu rytuałów, symbolem bogactwa, płodności i urodzaju. Ziarno wykorzystywane było podczas Bożego Narodzenia: serwowane na wigilijny stole w kutii, w postaci siana i ziaren kładziono je pod obrusem, w Wigilię stawiano snopy zbóż w izbach; o owsem obsypywano nowożeńców po wyjściu z kościoła czy rzucano się ziarnem owsa na pamiątkę ukamienowania Szczepana w dniu jego święta. Wszystkie te rytuały czy to wigilijne czy inne miały zapewnić obfitość urodzaju, zdrowie oraz pomyślność. Do dzisiejszych czasów przetrwały praktyki związane z dożynkami.

Jakie praktyki związane ze świętem matki Boskiej Siewnej pamiętacie ze swoich domów i gospodarstw?