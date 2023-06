Trwa długo wyczekiwane, ciepłe, słoneczne lato. Idealny czas nie tylko na pracę w polu, lecz także na wieczorny odpoczynek w ogrodzie i spotkania towarzyskie.

W czerwcu dni będą najdłuższe – wiele zdążymy zrobić w polu i w ogrodzie, a wieczorem miło będzie w dobrym towarzystwie usiąść w zacienionym miejscu, odpocząć, porozmawiać, zjeść coś dobrego. Upał naturalnie zmniejsza nasze łaknienie, jednak po dniu ciężkiej pracy dobrze wzmocnić się smacznym, choć może niekoniecznie gorącym czy obfitym posiłkiem. W upalne dni dobrze sprawdzą się małe, niezobowiązujące i apetycznie podane przekąski – w sam raz na jeden kęs.

Nasze minidania powinny zawierać wszystko, co niezbędne, aby zaspokoić nasz głód – świeże warzywa, sycące białko i węglowodanowy nośnik energii. Wbrew pozorom można się tymi drobinkami najeść, zwłaszcza jeśli spróbujemy zawartości kilku półmisków.

Dobrze też zadbać o estetykę – wszystkie kolory warzyw i ciekawa forma podania przyciągają i intrygują. Wszak jemy również oczami – to wzrok stanowi pierwsze kryterium wyboru, kiedy stajemy przed zastawionym stołem. W pierwszej kolejności sięgamy po to, co wygląda ładnie, pozytywnie nam się kojarzy i jest estetycznie podane. Ciekawym zabiegiem jest również kontrastowe zestawianie smaków i struktur, np. chrupiącego z miękkim (np. łosoś i papryka, ser i orzechy) czy słodkiego z umamicznym (np. ser z musem malinowym).

Dlatego tym razem proponujemy sycące przekąski – przetestowane i podpatrzone podczas wydarzeń kulinarnych, w których uczestniczyliśmy w ramach kampanii owocowo-warzywnych. Dania te skomponowano jednak nie tylko z warzyw i owoców, lecz zawierają również m.in. sycące sery, które również są naszą polską specjalnością. Oczywiście, składniki można w zależności od upodobań wymieniać, np. paprykę zastąpić ogórkiem, kalarepą lub rukolą, fetę serem kozim (i odwrotnie), wybrać ulubione nasiona lub orzechy. Dobrze skorzystać z tego, co mamy pod ręką, czyli ze świeżych, lokalnych produktów. Ważne, żeby całość przyciągała wzrok i rozpieszczała kubki smakowe.

1. Zapiekane krążki cukiniowe

2 młode cukinie

1 opakowanie sera feta

słoiczek suszonych pomidorów

do dekoracji: pomidorki, świeży rozmaryn

przyprawy: sól, pieprz, rozmaryn, olej od suszonych pomidorów

Cukinie myjemy i kroimy na dość grube plasterki. Solimy i pozostawiamy na ok. 10 min na sitku, aby usunąć z nich nadmiar wody. Każdy plasterek lekko odciskamy i osuszamy papierowym ręcznikiem, a następnie nacieramy marynatą przygotowaną z oleju i przypraw.

Cukinie układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Na wierzchu układamy suszone pomidory i pokruszony ser feta. Skrapiamy olejem i delikatnie posypujemy przyprawami. Pieczemy przez ok. 15-20 min w 180 st. C. Podajemy na zimno.

2. Buraczek w kieliszku

250 g malin

5 łyżek cukru

30-50 ml śmietanki 30%

2-3 pieczone buraki

100 g świeżego szpinaku

200 g sera typu camembert

ocet balsamiczny, pieprz

Buraki myjemy, zawijamy w folię i pieczemy, aż zrobią się miękkie (ok. 1 h). Gorące zanurzamy w zimnej wodzie, co nam ułatwi obieranie – skórka właściwie sama zejdzie.

Pozostawiamy do wystudzenia.

Maliny rozgniatamy widelcem lub miksujemy z cukrem i gotujemy, aż puszczą sok i nieco odparują (ok. 15 min). Mus przecieramy przez sito i ponownie gotujemy, aż zgęstnieje. Na końcu dodajemy śmietankę do smaku. Czekamy, aż sos wystygnie, możemy go nawet schłodzić w lodówce.

Przekąskę podajemy w małych porcjach – w niewielkich szklaneczkach (możemy wykorzystać szklane słoiczki, w których sprzedawane są czasem jogurty lub desery) lub kieliszkach. Na dno szklanego naczynia wlewamy 2-3 łyżki sosu malinowego, a następnie układamy kilka liści szpinaku, buraczki pokrojone w kostkę (możemy je skropić octem balsamicznym i oprószyć świeżo zmielonym pieprzem) i na wierzchu starty camembert.

3. Szpinakowe rollsy

naleśniki:

100 g szpinaku

2 jajka

2 szklanki mąki

0,5 szkl. mleka

0,5 szkl. wody

szczypta soli i gałki muszkatołowej

1/4 szkl. oleju rzepakowego

nadzienie:

opakowanie serka śmietankowego

200 g łososia wędzonego na zimno

3 papryki: zielona, czerwona i żółta

pieprz

Składniki ciasta blendujemy. Ciasto powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. Jeśli jest za gęste, dodajemy więcej wody lub mleka, a jeśli zbyt rzadkie – dodatkową łyżkę mąki.

Z przygotowanego ciasta smażymy naleśniki.

Kiedy ostygną, każdy placek smarujemy serkiem, oprószamy świeżo zmielonym pieprzem, układamy plastry łososia i kawałki papryki pokrojonej w słupki. Zwijamy dość ciasno i schładzamy chwilę w lodówce, aby rollsy stężały i dały się łatwiej kroić. Plastry układamy na półmisku lub oddzielnych talerzykach i od razu podajemy.

4. Babeczki z karmelizowaną czerwoną cebulą

1 opakowanie kruchych wytrawnych babeczek

0,5 kg czerwonej cebuli

2 łyżki oleju

2 łyżki miodu

2 łyżki octu balsamicznego

sól, pieprz

garść szpinaku

200 sera typu rokpol

orzechy włoskie

gruszka

Cebulę obieramy, kroimy w piórka i smażymy na oleju, aż się zeszkli. Dodajemy sól, pieprz i miód i smażymy, aż cebula straci objętość i się przyrumieni. Następnie dodajemy ocet balsamiczny i smażymy przez kolejne 10-15 min, często mieszając. Zostawiamy do przestudzenia.

Kruche babeczki wypełniamy do połowy cebulą, a na wierzchu układamy pokruszony ser. Dekorujemy liśćmi szpinaku, plasterkiem gruszki i orzechem włoskim.