Szczelne i ciepłe materiały budowlane do wznoszenia domu

Najwięcej ciepła ucieka właśnie przez ściany zewnętrzne, dlatego ich wykonanie z odpowiednich materiałów jest kluczem do zbudowania budynku. Należy też pamiętać, że prawidłowe wznoszenie ścian to zadanie dla certyfikowanych murarzy, którzy przeszli gruntowne szkolenia organizowane przez producentów.

Podstawowym zadaniem przegród zewnętrznych jest ochrona jego użytkowników przed wpływem czynników atmosferycznych, takich jak chłód, ale też letni skwar. Jednak, aby w pełni mogły one spełnić swoje funkcje, materiały z których jest budowany muszą charakteryzować się odpowiednimi parametrami technicznymi. Istotny jest też wybór technologii wznoszenia budynków

Odpowiednia metoda wznoszenia

Wybierając nawet droższe technologie wznoszeniowe do budowy obiektów budowlanych można zaoszczędzić nie tylko na materiałach, ale także na niektórych etapach wykonawczych. Jeśli zdecydujemy się na konstrukcję murowaną warto wykonać przegrody z pustaków ceramicznych wypełnionych wełną mineralną. Dzięki temu odchodzi konieczność oraz, co ważniejsze, koszty związane z zastosowaniem dodatkowej warstwy w postaci materiału izolacyjnego.

Takie pustaki ceramiczne, wypełnione wełną mineralną, umożliwiają osiągnięcie niezwykle korzystnych wartości współczynnika przenikania ciepła całego muru – tylko 0,07 W/mK. Inną możliwością jest wybór technologii prefabrykowanych lub szalunku traconego przy budowie domu. Pierwsza polega na wykorzystaniu już wykonanych wcześniej w fabryce ścian do wzniesienia budynku, co skraca czas prac wykonawczych.

Z kolei technika szalunku traconego znacznie ogranicza czas budowy i koszty poprzez uproszczenie procesu budowy. Wznoszenie ścian w ścian przy użyciu produktów Quad-lock jest bardzo proste i przypomina budowę z klocków. System Quad-Lock składa się tylko z 4 elementów, co przyspiesza proces wznoszenia domu. Przyjrzyjmy się też materiałom, które sprawdzą się przy budowie małych domów.

Trudny wybór

Jakie materiały sprawdzą się przy wznoszeniu dobrze zaizolowanego budynków? Oferta produktów dostępnych na rynku jest bogata, choć każdy z nich ma zarówno zalety, jak i wady, co sprawia, że przed podjęciem ostatecznej decyzji trzeba dokładnie poznać ich właściwości.

Należy przy tym pamiętać, że „ciepła” ściana w równym stopniu jest zasługą użytych materiałów wznoszeniowych, jak i zastosowanych technologii budowlanych. Do budowy ścian zewnętrznych stosuje się zazwyczaj takie materiały, jak: beton komórkowy, silikaty, pustaki ceramiczne. Każdy z tych materiałów wyróżnia się innymi parametrami czy właściwościami.

Wykorzystuje się je do budowy ścian jedno-, dwu, oraz trójwarstwowych. Ważne jest to, że przy zastosowaniu materiału o odpowiednich parametrach można już wybudować ścianę przy zastosowaniu technologii jednowarstwowej. Wybierając materiał do budowy, przede wszystkim należy mieć na względzie jego współczynnik przewodzenia ciepła, który ma wpływ na współczynnik przenikania ciepła całej przegrody.

Najważniejsze parametry

Współczynnik przenikania ciepła (U) to jeden z najważniejszych parametrów przywoływanych w celu opisania strat ciepła przez przegrody budowlane. Charakteryzuje on ilość ciepła „wędrującego” przez przegrodę na skutek różnicy temperatury między jej zewnętrzną a wewnętrzną stroną.

Im współczynnik U jest niższy, tym niższe są również straty ciepła, czyli ściana zewnętrzna charakteryzuje się lepszą izolacyjnością termiczną.

Także sama konstrukcja ściany ma wpływ na gromadzenie przez nią energii cieplnej. Pod tym względem najlepiej prezentują się ściany dwu- i trójwarstwowe, gorzej jednowarstwowe (pozbawione materiału izolacyjnego), a najsłabiej z akumulacją ciepła radzą sobie ściany ocieplone od wewnątrz. Dzieje się tak dlatego, że warstwa izolacji zapobiega ucieczce ciepła do otoczenia.

Gdy jest ona umieszczona po zewnętrznej stronie ściany, chroni przed wypromieniowaniem ciepła z budynku. Umieszczenie jej od wewnątrz utrudnia magazynowanie energii „czerpanej” z pracującego systemu grzewczego.

Systemowe podejście

Nie zapominajmy, że niewłaściwie zbudowana ściana, nawet z tych najlepszej jakości materiałów wznoszeniowych, nie zapewni odpowiedniej ochrony przed zimnem, a co gorzej i prawidłowej nośności. Dlatego istotne jest budowanie zgodnie z sztuką murarską.

- Warto postawić na rozwiązania systemowe, bo dzięki wsparciu technicznemu – szczegółowym instrukcjom, rysunkom detali oraz pomocy doradców technicznych zminimalizujemy ryzyko powstania błędów. Najważniejsze jednak jest to, by wykonawca stosował się do zaleceń producenta – podsumowuje Maciej Brzozowski, konsultant techniczny w firmie Wienerberger.