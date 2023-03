Mistrzami smażenia są Chińczycy. To czynność z pozoru prosta, ale diabeł tkwi w szczegółach. Aby efekt był zadowalający i taki, jak zamierzyliśmy, potrzebna jest precyzja, szczypta wprawy, wok i przede wszystkim dobrze rozgrzany olej rzepakowy.

Smażenie niejedno ma imię… Chao, bao, zha – to klasyki kuchni chińskiej. Spotykając jedno z tych określeń przy nazwie potrawy, dostajemy wskazówkę dotyczącą nie tylko sposobu wykonania, lecz także smaku i struktury dania. Czym się różnią te techniki?

Chao, stir-fry – smażenie z mieszaniem

To najbardziej typowy i widowiskowy sposób smażenia. Najlepiej sprawdzi się tutaj wok – nie jest tak ciężki jak żeliwna patelnia, szybko się nagrzewa, a dzięki dużej pojemności pomieści wiele różnych składników. Poza tym łatwo nim potrząsać, co wprawionym kucharzom zastępuje mieszanie. Jeśli nie mamy woka, możemy skorzystać z największej patelni, jaką mamy w domu, a składniki potrawy mieszać na bieżąco szczypcami lub łopatką.

Do tego typu potraw niezbędny jest olej o wysokiej temperaturze dymienia (ponad 200 st. C), dlatego idealnie sprawdzi się tutaj rafinowany olej rzepakowy. Tłuszcze o niższej temperaturze dymienia (jak oliwa z oliwek czy oleje tłoczone na zimno) w tak wysokich temperaturach wydzielają szkodliwe substancje.

Składniki potrawy powinny być świeże i jędrne, odsączone z wody. Umyte warzywa należy osuszyć, inaczej woda w kontakcie z rozgrzanym olejem rzepakowym będzie pryskać, co utrudnia smażenie i schładza olej.

Najpierw rozgrzewamy wok, a następnie wlewamy olej rzepakowy tak, aby cała powierzchnia smażenia była pokryta cienką warstwą tłuszczu. Na gorący olej dodajemy drobno pokrojone składniki, zaczynając od tych wymagających najdłuższego smażenia, a kończąc na tych delikatnych i miękkich. Warzywa będą potrzebować najmniej czasu – obsmażamy je tylko z wierzchu, a wewnątrz powinny zostać surowe lub półsurowe, chrupiące i jędrne. Ważne jest, aby zawartość woka cały czas była w ruchu – możemy potrząsać patelnią lub mieszać jej zawartość łopatką. Smażenie całości trwa ok. 2-5 min, dlatego należy wszystkie składniki przygotować wcześniej i ustawić pod ręką w oddzielnych miseczkach, w kolejności dodawania do woka.

Tak przygotowany posiłek będzie ciepły, a jednocześnie świeży, a wszystkie jego składniki zachowają swoją strukturę. Nie należy smażyć zbyt długo, aby na patelni nie powstała klejąca, rozgotowana breja.

Bao – szybkie smażenie, czyli frytowanie

To najszybsza forma smażenia. Olej musi być bardzo gorący. Produkty wrzucamy na mocno rozgrzany olej dosłownie na chwilę (0,5-1 min), aby tylko w połowie zmiękły. Po odsączeniu z nadmiaru tłuszczu wrzuca się podsmażone kawałki do uprzednio przygotowanego sosu, aby wchłonęły go i doszły w środku. Dzięki krótkiemu czasowi obróbki składniki dania będą z wierzchu chrupiące, a wewnątrz soczyste, ponieważ wchłoną na gorąco aromatyczny sos. Przy okazji warto wspomnieć, że szybkie smażenie nie powoduje utraty cennych składników odżywczych zawartych w składnikach potrawy, dzięki czemu witaminy E i K, w które olej rzepakowy jest szczególnie bogaty, nie utlenią się w trakcie obróbki termicznej i wspomogą nasz organizm.

Zha – frytowanie w głębokim tłuszczu

Tu również sprawdzi się wok, ale możemy skorzystać także z frytownicy lub głębokiej patelni. Do naczynia wlewamy głębszą warstwę olej rzepakowego i rozgrzewamy go mocno, do ok. 180 st. C. Idealny efekt osiągniemy, powtarzając frytowanie dwu- lub trzykrotnie. W tym celu zanurzamy wybrane składniki pierwszy raz na chwilę, smażymy na półtwardo, a następnie wyjmujemy i odsączamy nadmiar tłuszczu. Czynność tę powtarzamy jeszcze raz lub dwa. Jeśli frytujemy w trzech fazach, to za ostatnim razem powinniśmy rozgrzać olej najmocniej, aby otrzymać chrupiącą skorupkę. Ten sposób smażenia często wykorzystujemy do przygotowywania dań w tempurze lub cieście, co pozwala na zachowanie aromatu poszczególnych składników otulonych warstwą ciasta.

Makaron undon stir-fry z wołowiną i kapustą pak choi

Składniki

200 g makaronu undon

200 g wołowiny

1 marchew

1 papryka

kawałek pora

50 g grzybków mun

słoik pędów bambusa

kilka różyczek brokuła

główka sałaty pak choi

olej rzepakowy

sos sojowy

sezam

dymka

marynata: szczypta soli i pieprzu, 0,5 łyżeczki cukru trzcinowego, 4 łyżki sosu sojowego, 1 łyżka wina ryżowego lub sherry, 1 łyżka skrobi kukurydzianej, 2 łyżki oleju rzepakowego, 2 ząbki czosnku, centymetr korzenia imbiru starty na drobno

2 łyżki wina ryżowego

sos: 1 łyżka skrobi kukurydzianej, 6 łyżek bulionu 2 łyżki sosu ostrygowego, 2 łyżki sosu sojowego

Przepis

Poprzedniego dnia marynujemy mięso. Wszystkie składniki marynaty łączymy ze sobą i dobrze mieszamy. Wołowinę kroimy na cienkie paseczki i zanurzamy w marynacie. Zostawiamy w lodówce na kilka godzin, a najlepiej na całą noc.

Makaron przygotowujemy według przepisu na opakowaniu, przelewamy zimną wodą i odsączamy.

Grzyby mun zalewamy ciepłą wodą i pozostawiamy, aby napęczniały. Następnie odsączamy je, osuszamy i kroimy na cienkie paseczki.

Marchew, paprykę i pora również cienko kroimy w słupki lub paski; podobnie pędy bambusa.

Kapustę pak choi myjemy, osuszamy każdy liść i kroimy na pół.

Wszystkie składniki musimy mieć przed smażeniem przygotowane w oddzielnych miseczkach, pod ręką.

Wok rozgrzewamy, a następnie wlewamy cienką warstwę oleju rzepakowego i czekamy, aż się nagrzeje. Najpierw wkładamy zamarynowane mięso – smażymy 2 minuty, dodajemy wino ryżowe, mieszamy z mięsem i przekładamy do miski. Dodajemy kolejną łyżkę lub dwie oleju rzepakowego i ponownie go rozgrzewamy. Teraz dokładamy do woka kolejno co 0,5-1 minutę: marchew, pędy bambusa, grzyby mun, paprykę, pora i na końcu kapustę. Pamiętajmy, aby zawartość woka cały czas była w ruchu – mieszamy albo potrząsamy patelnią.

Teraz czas na makaron – chwilę potrząsamy, aby zrobił się ciepły i dodajemy sos – wszystkie składniki mieszamy i wlewamy do woka. Na końcu dokładamy mięso, mieszamy i natychmiast podajemy przybrane posiekaną dymką i sezamem.

Publikacja finansowana z Funduszu Promocji Roślin Oleistych