Święta Bożego Narodzenia już za niecały tydzień. Jeśli jeszcze nie macie świątecznych pierniczków, nie martwcie się. Podajemy przepis na szybkie, chrupiące i mocno korzenne pierniczki. Warto spróbować.

Świątecznych pierników wcale nie trzeba piec dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Owszem, są receptury, według których tyle czasu potrzeba, aby ciastka zmiękły, ale nasz przepis jest uniwersalny i prosty – pierniczki możemy upiec, kiedy mamy czas i ochotę - dwa dni przed Wigilią albo dwa tygodnie, o ile dotrwają do świąt.

Ciastka z naszego przepisu, dzięki dużej ilości miodu i masła, są wyśmienite zaraz po upieczeniu – kruche i chrupiące, ale nie twarde. A w szczelnym pudełku, w towarzystwie jabłka lub w pomieszczeniu o dużej wilgotności (przy zbyt szczelnych oknach wystarczy postawić je w misce na parapecie) szybko zmiękną. Wybór zależy od upodobań, ale jedna i druga wersja jest pyszna i mocno korzenna.

Korzenne pierniczki – składniki

CIASTO

0,5 kg mąki

2 łyżki sody oczyszczonej

20 dkg cukru pudru

20 dkg miodu

1 jajko

½ kostki masła

1,5 opakowania przyprawy do piernika

LUKIER

białko z 1 jajka

150 g cukru pudru

4-6 kropel soku z cytryny

Korzenne pierniczki – przepis

Mąkę przesiewamy z sodą. Miód, cukier i przyprawy podgrzewamy w garnku aż do rozpuszczenia. Ciepłą masę łączymy z mąką i zagniatamy. Dodajemy jajko i masło. Zagniatamy ponownie. Ciasto będzie dość gęste i lepiące – tak ma być. Należy je dobrze schłodzić przez kilka godzina (albo całą noc) w lodówce.

Schłodzone ciasto wałkujemy dość cienko i wycinamy pierniczki w dowolnych kształtach. Aby ciasteczka były chrupiące i delikatne muszą być bardzo cienkie. Wycięte kształty układamy delikatnie na blasze wyłożonej papierem do pieczenia w dość dużych odstępach, żeby się nie posklejały, ponieważ sporo urosną w piekarniku.

Pieczmy ok. 10-15 min w piekarniku nagrzanym do 180 st. Gotowe pierniczki przekładamy na kratkę i czekamy chwilę, aż ostygną. Trwa to dość krótko, zazwyczaj pierwsza partia pierniczków jest już wystudzona, zanim kolejna się upiecze.

Przygotowujemy lukier: do białka dodajemy cukier i kilka kropel soku z cytryny. Miksujemy na niskich obrotach za pomocą mieszadeł, przez ok. 10 min, albo tradycyjnie ucieramy w misce tłuczkiem, aż lukier zrobi się gładki i lśniący. Lukru nie powinniśmy napowietrzyć, żeby po zaschnięciu nie pękał. Jeśli chcemy mieć kolorowy lukier, to wystarcz dodać odrobinę barwnika spożywczego do części lukru. Lepiej wybrać barwnik w proszku lub w paście, ponieważ płynny mógłby zanadto rozrzedzić konsystencję.

Gotowy lukier przelewamy do rękawa cukierniczego lub mocnej torebki foliowej, z której odcinamy tylko rożek i dekorujemy dowolnie pierniczki.

Ciastka zaraz po upieczeniu są kruche i przyjemnie chrupiące, ale nie twarde. Jeśli chcemy takie zachować – a taka wersja ma wielu zwolenników – to należy je przechowywać w kartonie albo papierowej torebce. Jeśli jednak zależy nam, aby zmiękły, po udekorowaniu i zaschnięciu lukru włóżmy pierniczki do szczelnego, szklanego lub metalowego pojemnika. Można w środku umieścić jabłko, wtedy ciastka szybciej zmiękną.