Wysoka i okazała roślina z wiersza Tuwima złotym kobiercem spowija wczesnojesienny krajobraz. Mowa oczywiście o nawłoci, czyli polskiej mimozie. Piękne gęste kwiaty nie tylko zdobią wrześniowy pejzaż lecz są także pomocne w leczeniu m.in. chorób układu moczowego.

Nawłoć pospolita (Solidago L.) to wyjątkowo okazała wieloletnia roślina z rodziny Astrowatych, która pojawia się przy drogach, w lasach i na suchych podłożach. Dorasta zwykle do 1,5 – 2 metrów. Wznosi się na długiej prostej i owłosionej łodydze, z której gęsto wyrastają podługowatolancetowe lub lancetowe liście owłosione lub nagie. W okresie kwitnienia, czyli na przełomie sierpnia i września pojawiają się licznie drobne złocistożółte kwiaty zebrane w grona.

Nawłoć pospolita a nawłoć kanadyjska

Coraz częściej naszą rodzimą nawłoć pospolitą dominuje nawłoć kanadyjska, która przybyła do nas z Ameryki Północnej. Nawłoć kanadyjska (na zdjęciu poniżej) uprawiana była w Europie jako kwiat ozdobny, prawdopodobnie przedostała się z ogrodów botanicznych i przydomowych grządek na obszary dzikie. Obecnie uważana jest za gatunek ekspansywny. To, co biologom przysparza zmartwień, miłośników kwiatów cieszy. Trzeba bowiem oddać sprawiedliwość tej roślinie. Drobne żółte kwiatki wabią wiele owadów, w tym osy i pszczoły, dlatego roślina spełnia także cenną rolę miododajną.

W naszym kraju występuje kilka bardzo podobnych gatunków nawłoci. Jednym z nich jest nawłoć późna (Solidago gigantea Aiton) przy czym można ją odróżnić nawłoci kanadyjskiej po przynajmniej częściowo nagiej łodydze.

nawłoć kanadyjska, fot. HK/farmer.pl

Nawłoć pospolita - właściwości lecznicze

Surowcem leczniczym jest ziele nawłoci pospolitej, rzadziej - nawłoci kanadyjskiej (Herba Solidaginis), które zbiera się podczas kwitnienia. Następnie suszy się w warunkach naturalnych, w miejscach zacienionych i przewiewnych. Zebrane ziele jest oficjalnym środkiem moczopędnym i odkażającym drogi moczowe. Jeśli nie mamy możliwości zebrania surowca, z powodzeniem możemy kupić go w sklepach zielarskich lub aptekach. Dzięki zawartości olejku eterycznego, saponin triterpenowych, kwasów diterpenowych, flawonoidów, pochodnych kwasu kawowego oraz innych substancji nawłoć z powodzeniem można stosować wewnętrznie przy:

stanach zapalnych dróg moczowych;

pomocniczo przy leczeniu kamicy moczowej oraz skazie moczanowej;

nieżycie żołądka i jelit;

dnie moczanowej:

jako środek odtruwający w chorobie gośćcowe

Sile działanie moczopędne nawłoć zawdzięcza flawonoidom, saponinom oraz olejkom eterycznym, zaś dzięki występowaniu garbników ziele działa przeciwbakteryjnie i ściągająco, co ma znaczenie przy leczeniu zapalenia przewodu pokarmowego. Wykazuje także właściwości odtruwające.

Ziele nawłoci - zastosowanie zewnętrzne

Oprócz tego napary i odwary doskonale sprawdzą się do przemywania skóry łojotokowej, z trądzikiem młodzieńczym i z zapaleniem mieszków włosowych. Napar nawłociowy dodatkowo zwęża i oczyszcza pory, rozjaśnia cerę, a także ma właściwości przeciwzapalne i ściągające. Naparem możemy również płukać gardło w stanach zakażenia jamy ustnej, ponieważ zioło ma właściwości odkażające.

Ziele nawłoci jest zwykle wykorzystywane jako składnik mieszanek ziołowych. Oto przykład mieszanki, która doskonale sprawdzi się przy chorobach układu moczowego. Działa odkażająco.

10 g ziele nawłoci pospolitej lub kanadyjskiej

30 g liści brzozy

20 g ziela skrzypu

10 g korzenia żywokostu

10 g korzenia lukrecji

10 g ziela krwawnika

Mieszankę ziołową zalewa się litrem zimnej wody i gotuje przez około 15 minut. Gotowy napar należy pić 1-3 razy dziennie.

Wskazówka: Doustnie jednorazowa dawka ziela nawłoci wynosi od 6 do 12 g w odwarach. Oprócz tego nie zapomnijmy, by podczas stosowania tego zioła dostarczać organizmowi dużej ilości płynów.

Nawłoć w ogrodzie

Nawłoć to bezproblemowa roślina, którą z powodzeniem można uprawiać w ogrodzie. Z powodzeniem będzie rosła na glebach suchych, ale również na tych nieco wilgotniejszych. Najlepiej, by stanowisko było słoneczne lub nieco zacienione. Zabiegi pielęgnacyjne ograniczają się do obcinania przekwitłych kwiatostanów, a po uschnięciu nawłoci wystarczy uciąć łodygę tuż nad ziemią, by wzmocnić roślinę na następny rok. Tak jak wspomniałam, nawłoć lubi się rozrastać, dlatego jeśli chcemy uniknąć oblężenia w naszym ogrodzie, dobrze jest usuwać zbędne kłącza lub zastosować podziemne ograniczniki.

Nawłoć doskonale prezentuje się w wazonach. Podczas jesiennego spaceru proponuję zebrać choć klika kwiatów. Nawet jeśli nie mamy potrzeby wykorzystania ziela w kuracjach leczniczych, żółte kwiaty ożywią mieszkanie.