Jak wykorzystać możliwości swojego gospodarstwa rolnego oraz walory turystyczne, rekreacyjne i produkty regionalne okolicznych społeczności lokalnych do celów zarobkowych? Coś więcej na ten temat już dziś na pewno wie grupa kobiet rolniczek z okolic Przemyśla i Jarosławia, które dzięki udziałowi w wyjeździe studyjnym zorganizowanym w ramach programu Corteva Agriscience pod nazwą TalentA, miały możliwość podpatrzenia, jak działa m.in. bieszczadzka winnica Stańkowa, gospodarstwo Bieszczadzka Koza w Smolniku, pasieka i rozlewnia miodów "Bieszczady" Ewy i Marcina Pomykałów w Jabłonce, ekologiczna hodowla krów mlecznych Stanisława Rosia w Nowosiółkach oraz rzemieślniczy browar Ursa Maior w Uhercach Mineralnych.

TalentA, to zainicjowany przez Corteva Agriscience, międzynarodowy program realizowany m.in. na Węgrzech, Rumunii, Ukrainie, Hiszpanii, Portugalii i Argentynie. W niektórych krajach jest to już jego 2 lub 3 edycja. W sumie w Europie wzięło w nim udział już ponad 500 kobiet.

W Polsce program jest realizowany w tym roku po raz pierwszy, a do jego koordynacji wybrano Lokalną Grupę Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”. Bierze w nim udział w sumie 30 pań z okolic powiatów przemyskiego i jarosławskiego.

Jak poinformowała Justyna Bernat, Marketing Communications Consultant w Corteva Agriscience w Polsce, celem programu TalentA jest wsparcie kobiet działających w rolnictwie poprzez zapewnienie im dostępu do wiedzy z różnych dziedzin życia związanych z rolnictwem oraz poprzez ich rozwój osobisty. – Chcemy budować pozytywny wizerunek kobiet wiejskich i pokazać jak ważną rolę odgrywają w rolnictwie i społeczeństwie – dodała.

Justyna Bernat, fot. A.Kozłowska/farmer.pl

Dlatego najpierw zakwalifikowane do programu panie wzięły udział w kilku ciekawych szkoleniach, w trakcie których mogły się dowiedzieć m.in. jak pozyskać środki finansowe na rozwój swojego biznesu z różnych źródeł zewnętrznych, jakie są zasady prowadzenia handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej oraz agroturystyki i gospodarstwa ekologicznego oraz jak to wygląda w praktyce, na konkretnych przykładach. Poruszono także takie tematy jak księgowość i rachunkowość oraz prawne aspekty prowadzenia działalności rolniczej, marketing w social mediach, podstawy komunikacji interpersonalnej oraz zarządzanie projektami unijnymi, upowszechnianie zasad zdrowego i racjonalnego żywienia rodziny, przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz możliwości wykorzystania produktów lokalnych.

Odbyły się też zajęcia praktyczne z fryzjerem, kosmetyczką, dietetykiem i stylistą.

- Dbanie o wizerunek świadczy o naszej pewności siebie, zorientowaniu na świat i kulturę, a takich ludzi poszukują firmy, w których niezbędny jest kontakt z klientem. Oceniani jesteśmy wszędzie i przez wszystkich. Osoby z obszarów wiejskich są często wycofane i nie zawsze mają możliwości skorzystania z usług specjalistów. Często też nie wiedzą albo nie zdają sobie sprawy z faktu, jak wygląd i styl życia wpływa na nasze życie zawodowe i społeczne. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych na rynku pracy oraz aktywizacja kobiet i podniesienie poziomu ich oceny, a także zachęcenie do ustawicznego rozwoju. Dzięki pomocy specjalistów Panie dowiedziały się, że nie potrzeba dużych nakładów finansowych, aby zadbać o swoje zdrowie i wygląd, a w kwestii ubioru nie chodzi tylko o metkę. Nawet najlepsza marka nie prezentuje się dobrze jeśli nie wiemy jak jej użyć i jak ją dostosować do naszego stylu. Takiego typu szkolenia są bardzo rzadko organizowane, a mogą mieć ogromny wpływ na życie zawodowe i społeczne – przyznaje Justyna Polkowska z LGD „Ziemia Przemyska”.

Justyna Polkowska, fot. A.Kozłowska/farmer.pl

W pierwszych dniach lipca uczestniczki programu TalentA wzięły też udział w sfinansowanym przez Corteva bardzo ciekawym wyjeździe studyjnym. Miały możliwość podpatrzenia, jak działa m.in. bieszczadzka winnica młodych rolników w miejscowości Stańkowa, gospodarstwo Bieszczadzka Koza w Smolniku, pasieka i rozlewnia miodów "Bieszczady" Ewy i Marcina Pomykałów w Jabłonce, ekologiczna hodowla krów mlecznych Stanisława Rosia w Nowosiółkach oraz rzemieślniczy browar Ursa Maior w Uhercach Mineralnych. Wszystko po to, aby po powrocie móc odpowiedzieć sobie na pytanie: jak jeszcze mogę wykorzystać możliwości mojego gospodarstwa rolnego oraz walory turystyczne, rekreacyjne i produkty regionalne okolicznych społeczności lokalnych do własnych celów zarobkowych?

Więcej informacji o wizytowanych gospodarstwach opublikujemy już niebawem na portalu farmer.pl, a tymczasem warto dodać, że program TalentA to także możliwość wzięcia udziału w konkursie grantowym. W najbliższych tygodniach zainteresowane uczestniczki inicjatywy koordynowanej przez Corteva będą pracowały nad propozycjami projektów, które chciałyby zrealizować w swojej lokalnej społeczności. Planowany jest wybór 3 grantów, a środki finansowe na ich realizację wyniosą 10, 6 i 4 tys. dolarów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 września na Zamku w Krasiczynie.

Ewa Grządziel, Sławomir Kutryś, fot. A.Kozłowska/farmer.pl

- Ponieważ w naszym projekcie często uczestniczą sąsiadki z tej samej miejscowości, spodziewamy się że zostanie zgłoszonych około 10-12 projektów w konkursie grantowym. I dobrze, bo jego głównym założeniem jest współpraca na rzecz potrzeb lokalnej społeczności. Z tego co wiem, panie planują na przykład zakupienie sprzętu rolniczego, który będzie służył wielu rolnikom w tej miejscowości. Inne chcą wybudować społecznie coś w rodzaju altany, wiaty, która będzie produktem turystycznym i rekreacyjnym na terenie ich miejscowości, ale też będzie miejscem spotkań, gdzie będą organizowane różne szkolenia dla okolicznych rolniczek – wymienia Ewa Grządziel z LGD „Ziemia Przemyska”.

Alina Cielecka, fot. A.Kozłowska/farmer.pl

- My z koleżankami planujemy zakupić ze środków grantu sprzęt do świetlicy, taki który będzie służył w świetlicach w wielu okolicznych wsiach – przyznaje w rozmowie z dziennikarką farmer.pl Alina Cielecka, rolniczka z gminy Krzywcza koło Przemyśla (produkcja roślinna i przyzagrodowy chów drobiu). – Konkretnie na przykład sprzęt nagłaśniający, ale to będziemy jeszcze konsultować, bo może jeszcze coś innego będzie bardziej potrzebne – dodaje.

Teresa Radoń, fot. A.Kozłowska/farmer.pl

- Jest nas w tym programie trzy panie i myślimy, żeby wybudować coś w rodzaju placu zabaw dla dzieci razem z siłownią w pobliżu szkoły – przyznaje Teresa Radoń z Pikulic pod Przemyślem, rolniczka prowadząca gospodarstwo krów mlecznych. – Ale też chciałybyśmy zakupić sprzęt do nawadniania, który można byłoby wypożyczać, ale do takich mniejszych działek – przyznaje.

Anna Opala – Pasieka, fot. A.Kozłowska/farmer.pl

- U nas w gminie nie ma wagi dostępnej dla rolników. A jest bardzo potrzebna. Dlatego razem z koleżanką pomyślałyśmy o zakupie z grantu dostępnego w ramach programu TalentA takiego właśnie sprzętu do ważenia zboża, który służyłby okolicznym rolnikom – poinformowała natomiast Anna Opala – Pasieka z Hruszowic w gminie Stubno, która prowadzi hodowlę koni huculskich.

Danuta Lenczyk, fot. A.Kozłowska/farmer.pl

- Naszym pomysłem jest zakupienie czegoś w rodzaju wolnostojącej maszyny, automatu do sprzedawania produktów lokalnych, pochodzących od okolicznych rolników typu miód, jaja - przyznaje Danuta Lenczyk rolniczka z miejscowości Tarnawce pod Krasiczynem (pasieka, plantacja borówki, las, inna produkcja roślinna).

Trzymamy kciuki, żeby wszystkim paniom się udało!

Corteva planuje przeprowadzić kolejne edycje programu TalentA w naszym kraju. – Bo nie ma rolnictwa bez kobiet – uważa Sławomir Kutryś, Operational & Content Marketing Manager w Corteva Agriscience.