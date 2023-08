Koncert 4 żywiołów odbył w Katalonii odbył się w tym roku w wyjątkowym miejscu. Wszystko za sprawą architekta Josepa Marii Puigdemasa, który wykonał słomiany teatr.

Takiego zastosowania balotów słomy nikt by się nie spodziewał. Tymczasem w Katalonii powstał najprawdziwszy słomiany teatr. Jak mówi jego autor budowla powstała dzięki dynamicznej spiralnej geometrii.

W słomianym teatrze jest miejsce na scenę i 450 krzeseł ustawionych koncentrycznie wokół sceny. Wystrój dopełnia sztuczne światło.

Konstrukcja z wykorzystaniem odnawialnych zasobów naturalnych

Pomysł niesamowicie prosty, a jednocześnie robiący olbrzymie wrażenie. Baloty słomy pochodzą z sąsiadującego z budowlą gospodarstwa.

Wszystko w duchu zero waste. Naturalny materiał staje się budulcem, by po demontażu budowli wrócić do gospodarstwa, gdzie posłuży jako ściółka.

Twórca przekonuje, że jego celem było stworzenie zamkniętego obiegu materiału budulcowego – to co dała ziemia, trafi do niej z powrotem w formie obornika. Ta ostatnia czynność zamyka roczny cykl życia żywego materiału, który pozwolił stworzyć piękną kreację artystyczną, w formie unikalnej słomianej widowni.

Uwaga! Nie Próbujcie robić go samodzielnie

Teatr spodobał się na tyle, że pojawiły się już jego repliki. Niestety nie spodobało się to samemu architektowi, który domaga się usunięcia okrągłego audytorium wykonanego z balotów słomy i zarzuca jego twórcom naruszenie praw własności intelektualnej.

W piśmie do organizacji, która skopiowała teatr na potrzeby koncertu pod chmurką Puigdemasa zaznacza, że ten amfiteatr w kształcie spirali zrobiony z bel słomy na terenie rolniczym został nagrodzony na Mostra d'Arquitectura de les Terres de Lleida. W ten sposób "nabyłem wszelkie prawa związane z tym dziełem, co daje mi wyłączne prawo do jego reprodukcji, dystrybucji, publicznej komunikacji, a także do publikacji i prawa do uznania mojego autorstwa" - napisał.