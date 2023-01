Hodowca bydła z Wielkiej Brytanii twierdzi, że zarabia więcej pieniędzy z YouTube'a niż ze swojego stada mlecznego.

Ian Pullen to hodowca bydła z z Wotton-under-Edge w Gloucestershire, który w 2018 roku założył kanał w mediach społecznościowych Farmer P. Obecnie ma ponad 39 tys. subskrybentów, a niektóre jego filmy uzyskują setki tysięcy wyświetleń.

Nie jest to jednak typowy profil z mediów społecznościowych, gdzie na rzeczywistość nakłada się filtr doskonałości. Rolnik pokazuje swoje gospodarstwo także wtedy, gdy praca nie układa się po myśli. I może to stoi za jego sukcesem. Jak sam pisze, główne tematy, które porusza w sowich filmikach to, codzienność małej farmy i jego rodziny. W wolnych chwilach interesuje się i jedź na motocyklach.

Pullen, jak sam przyznaje, nie spodziewał się, że jego kanał stanie się popularny.

- Około dwa i pół roku temu dostałem wiadomość od Google, że właśnie zapłacili mi 47 funtów - powiedział w wywiadzie dla BBC. Potem było 80 funtów, 300 funtów i teraz ze swojego kanału na YouTube zarabia więcej niż z hodowli 40 bydląt. Dodał, że jego wypłata z Youtube pozwoliła mu nawet na zakup nowej obory. W Wielkiej Brytanii istnieją również inni znani rolnicy-youtuberzy, tacy jak choćby Adrian Morris, (76 tys. subskrybentów) oraz Olly Harrison (ponad 60 tys. subskrybentów).

Poniżej przykład jednego z ostatnich filmików Farmera P.

Czy polska blogosfera też ma się tak dobrze? macie ulubionych rolniczych Youtuberów?