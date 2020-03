Termoizolacja budynku od wewnątrz

Najpopularniejszym rozwiązaniem związanym z poprawą jakości cieplnej budynku jest termoizolacja ścian od zewnątrz. Jednak zdarzają się przypadki, że jej wykonanie jest niemożliwe np. gdy nie możemy ingerować z zabytkową elewację budynku lub gdy na termoizolację domu szeregowego lub bliźniaczego nie ma zgody wszystkich właścicieli. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak ocieplenie budynku od wewnątrz.

Termoizolacja przegród od wewnątrz sprawdzi się, gdy inwestorowi zależy na ograniczeniu wydatków na ogrzewanie lub rozwiązanie problemu przemarzających ścian w sytuacji gdy wykonanie ścian od zewnątrz jest niemożliwe.

- Korzystniejszą i rekomendowaną technologią ocieplenia ścian zewnętrznych jest izolowanie ich termicznie od strony wystawionej na niższe temperatury. W przypadku Polski jest to więc zewnętrza strona budynku. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy budynek musimy ocieplić od środka np. w przypadku budynku z zabytkową fasadą. Izolacja taka może być również zasadna i opłacalna w sytuacji, gdy nie możemy lub nie chcemy zwiększać powierzchni zabudowy budynku. W innych wypadkach ocieplanie ścian domu od wewnątrz jest najmniej korzystnym rozwiązaniem – zauważa Ewa Bryś, inżynier z Biura Doradztwa Technicznego Isover.

Należy pamiętać, że termoizolacja ścian od wewnątrz zawsze odbywa się kosztem przestrzeni użytkowej wnętrz. Co więcej tak izolowana ściana od wewnątrz staje się chłodniejsza, gdyż w całości znajduje się po zewnętrznej stronie ocieplenia. W konsekwencji jest ona bardziej narażona na uszkodzenia wywołane systematycznym zawilgoceniem (przemarzaniem) oraz oddziaływaniem niskiej temperatury.

Kolejną wadą termoizolacji od wewnątrz jest to że w wielu przypadkach nie likwiduje ona powstawanie i działanie mostków cieplnych. Dlatego tak ważne przy wykonaniu ocieplenie od wewnątrz jest uwzględnienie fizyki całego budynku, uwzględniająca grubość izolacji oraz kondensację pary wodnej w przegrodzie, którą trzeba ograniczać.

Wszystko to ma ogromny wpływ na dobór odpowiedniego materiału termoizolacyjnego oraz jego współczynnik oporu dyfuzyjnego, który ma ogromny wpływ na metodę docieplenia wnętrza.

Paroizolacja też się liczy

Zanim przystąpimy do wykonania prac termoizolacyjnych od wewnątrz pomieszczenia, koniecznie musimy zadbać o zabezpieczenie przegród przed przenikaniem w nie wilgoci, pochodzącej z zewnątrz. W tym celu sprawdzi się paroizolacja, wyróżniająca się odpowiednim współczynnikiem oporu dyfuzyjnego. Najczęściej stosowanym materiał paroizolacyjnym jest specjalna folia.

Warto podkreślić, że stosowana folia paroziolacyjna musi być szczelnie ułożona i przytwierdzona do ścian oraz wokół ościeży okiennych. Tylko wtedy spełni swoją funkcję i odgrodzi ocieplenie od wilgoci powoli przenikające od zewnętrznej strony przegrody. Należy też pamiętać, że dzięki wysokiej przepuszczalności pary wodnej i zdolności szybkiego wysychania ocieplenie ścian od wewnątrz bloczkami z betonu komórkowego nie wymaga stosowania paraizolacji.

Dlatego też folię paroizolacyjną stosujemy w przypadku, gdy ocieplamy pomieszczenie przy użyciu wełny mineralnej. Wybór odpowiedniego materiału ma więc ogromne znaczenie na sposób wykonania termoizolacji od wewnątrz.

Idealny materiał na docieplenie

W przypadki docieplenia ścian od wewnątrz mamy do wyboru kilka rodzajów materiałów termoizolacyjnych. Pierwszy z nich to wełna mineralna, która nie wymaga prowadzenia prac mokrych. Wybierając odpowiednie płyt wełny mineralnej do ocieplenia ścian od wewnątrz warto sięgnąć po te, które wyróżniają się jak najmniejszym współczynnikiem przewodzenia ciepła λ. Im jest on mniejszy, tym mniejszą grubość będzie miała warstwa izolacji, co ma ogromny wpływ na mniejsze ograniczenie powierzchni użytkowej.

- Jeśli jednak zdecydujemy się na ten rodzaj ocieplania ścian, warto wybrać materiał izolacyjny o odpowiednich parametrach. Najważniejszym parametrem charakteryzującym właściwości cieplne materiałów jest wartość współczynnika przewodzenia ciepła, którą deklaruje producent λ D (lambda z indeksem D). Im jego wartość jest niższa, tym lepiej, ponieważ materiał jest lepszym izolatorem. Materiał stosowany do izolacji ścian zewnętrznych od wewnątrz powinien być oznaczony jak najniższą lambdą, w celu użycia jego minimalnej grubości. Jest to ważne, ponieważ wewnętrzna izolacja polega na przesunięciu ścian do wewnątrz mieszkania, a dzięki odpowiednim parametrom nie stracimy miejsca w środku domu – podkreśla Ewa Bryś, inżynier z Biura Doradztwa Technicznego Isover. – Dla efektywności izolacji termicznej ważny jest również opór cieplny. Oznaczany na etykiecie literą R z indeksem D – określa zdolność produktu do powstrzymywania strat ciepła. Jego wartość zależy od lambdy oraz grubości izolacji. Im wyższy opór cieplny, tym przegroda może zostać lepiej zaizolowana termicznie – podkreśla ekspertka z firmy Isover.

Kolejnym rozwiązaniem jest wykorzystanie specjalnych bloczków (płyt) wykonanych z lekkiej odmiany betonu komórkowego, o gęstości nie przekraczającej 115 kg/m³. Możemy je nabyć w różnych grubościach, od 5 do 20 cm. Grubość bloczka ma wpływ na izolacyjność cieplną, jaką chcemy uzyskać w pomieszczeniu.

Materiał ten sprawdzi się, gdy zależy nam na czasie i prostocie wykonania ocieplenia. Same bloczki są łatwe w obróbce i jeszcze szybsze w montażu. Nie bez znaczenie pozostają tu ich spore wymiary, ponieważ na 1 m² ocieplenia wykorzystuje się tylko 4-5 sztuk bloczków.

Ponadto, bloczki wyróżniają się wysoką przepuszczalnością pary wodnej oraz zdolnością szybkiego oddawania wilgoci, więc docieplone nimi ściany nie wymagają stosowania dodatkowej paraizolacji, jak ma to miejsc w przypadku wykorzystania wełny mineralnej

Dzięki wysokiej przepuszczalności pary wodnej i zdolności szybkiego wysychania ocieplenie ścian od wewnątrz bloczkami z betonu komórkowego nie wymaga stosowania paraizolacji, jak ma to miejsce w przypadku ocieplenia wełną mineralną.

Kolejnym rodzajem materiałów stosowanych do ociepleń ścian wewnętrznych są twarde płyty poliuretanowe połączone z płytą termoizolacyjną. Przykładowy rozwiązanie jest płyta Eurothane G, wolna od freonów, twarda, poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Sprawdzi się przy termoizolacji i wykończenia ścian oraz sufitów w pomieszczeniach od wewnątrz, poddaszy, nieogrzewanych klatek schodowych, wnętrz obiektów zabytkowych. Czym się ona wyróżnia?

Otóż ma bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,022 W/mK. Jej maksymalna grubość wynosi 120 mm i osiąga opór cieplny sięgający do 5,45, więc nie zabiera tak dużej powierzchni użytkowej niż w przypadku bloczków oraz wełny mineralnej. Jest łatwa w obróbce i praktycznie gotowa do malowania lub tapetowania. Jest więc idealnym materiałem do ocieplania wnętrz od wewnątrz.

Aerożelowe ocieplanie wnętrz

Zupełnie inna sytuacja wygląda w przypadku aerożeli termoizolacyjnych. Te ostatnie występują w formie cienkiej i giętkiej maty izolacyjnej wytworzonej z cząsteczek krzemionki. Wyróżnia jest mała gęstość dobra izolacyjność cieplna i akustyczna oraz stabilność temperaturowa. Jest to materiał hydroforowy i ognioodporny. Co więcej dzięki wykorzystaniu aerożeli wewnątrz pomieszczenia unikniemy powstawania mostków termicznych; aplikuje się je na mostek z ok. 50-centymetrowym marginesem.

Z powodzeniem nadają się one do stosowania w obiektach objętych ochroną konserwatorską. Zajmują one wiele mniejszą powierzchnię niż klasyczne materiały ociepleniowe do wewnątrz, czyli takie jak wełna mineralna czy bloczki. Dzięki temu inwestor nie traci powierzchni użytkowej w ocieplanym od wewnątrz.

Niestety jedyną wadą jest wysoki koszt wykonania termoizolacji „aerożelowych” w pomieszczeniach. Jednak bardzo wysokie właściwości izolacyjne oraz niewielka grubość termoizolacji aerożelowej rekompensują wszelkie wydatki związane z ociepleniem wnętrz od środa przy użyciu tych materiałów.