Dlaczego to tak ważne, aby co roku serwisować urządzenia grzewcze. Foto. Materiały Prasowe Firmy

Kocioł kondensacyjny potrafi pracować przez nawet 3000 godzin w ciągu roku. Podobny zakres pracy ma również pompa ciepła. Oba te urządzenia, jak każde sprzęty mechaniczne, wymagają okresowej kontroli. Sprawdź, dlaczego to tak ważne, aby co roku serwisować urządzenia grzewcze.

Regularne serwisowanie urządzenia grzewczego (zarówno kotła, jak i pompy ciepła), to nie tylko możliwość szybkiego wykrycia awarii i gwarancja bezpieczeństwa dla mieszkańców budynku, w którym znajduje się urządzenie. Niesie również dodatkowe korzyści w postaci oszczędności.

Przegląd urządzenia pozwala także przedłużyć jego żywotność, a ewentualne drobne awarie wykryte na wcześniejszym etapie pozwalają na zmniejszenie wydatków związanych z naprawą.

Dzięki serwisowaniu mamy też bezpośredni wpływ na mniejsze koszty ogrzewania – po przeglądzie kotła zmniejsza się bowiem zużycie gazu, a to wpływa na zwiększenie wydajności pracy urządzenia grzewczego. Dlatego ta coroczna inwestycja w wizytę serwisanta w naszym domu może realnie przełożyć się w dłuższej perspektywie na zyski.

Kiedy umawiać się na przegląd urządzenia grzewczego?

Choć najczęściej o zadbaniu o kocioł kondensacyjny przypominamy sobie jesienią, to jednak jest to już ostatni moment na zamówienie serwisu. Okresową kontrolę urządzenia grzewczego najlepiej wykonać wczesną wiosną, tuż po zakończeniu okresu grzewczego. Wtedy od razu oczyścimy kocioł po poprzednich miesiącach intensywnej pracy i bez pośpiechu przygotujemy go do kolejnego. Warto pamiętać również, że to moment, kiedy serwisanci często mają więcej wolnych terminów, więc łatwiej możemy umówić się na wizytę.

Po przeprowadzonym serwisie powinieneś otrzymać protokół serwisowy z wykonanego przeglądu. Pamiętaj - w przypadku przeglądu gwarancyjnego konieczne jest odnotowanie takiego przeglądu również na karcie gwarancyjnej urządzenia.

Jeśli nie zrobiłeś przeglądu urządzenia grzewczego na początku roku, to jak najszybciej umów się na spotkanie z serwisantem. Możesz to zrobić, korzystając z usług autoryzowanych serwisantów i instalatorów współpracujących z firmą Vaillant. Wystarczy wejść na stronę Vaillant i w wyszukiwarce znaleźć eksperta z Twojego regionu.

Jak wygląda przegląd urządzenia grzewczego?

Zarówno kotły kondensacyjne, jak i pompy ciepła, to urządzenia, których nie powinniśmy próbować naprawiać czy serwisować samodzielnie. To zadanie dla autoryzowanego serwisanta, który zna dokładne procedury i wie, jak poprawnie sprawdzić stan urządzenia. Za każdym razem serwis może wyglądać nieco inaczej.

Najważniejszym elementem w każdym kotle gazowym jest układ palnika z wymiennikiem ciepła - to właśnie element, który jest najbardziej narażony na działania czynników zewnętrznych. To wymaga sprawdzenia podczas okresowej kontroli. Serwisant demontuje palnik, aby dostać się do komory spalania i dokładnie ją czyści. Przy ponownym montażu wymienia również uszczelki i kontroluje pozostałe istotne elementy systemu. Na sam koniec urządzenie jest uruchamiane i serwisant sprawdza proces zapłonu i pracy palnika, a także sprawdza jakość spalin i poziom szczelności układu powietrzno-spalinowego.

Czynności wykonywane przez serwisanta zależą od rodzaju urządzenia oraz czasu, jaki upłynął od poprzedniego przeglądu. Niektóre czynności serwisowe należy powtarzać co roku, w przypadku innych wystarczy sprawdzić ich sprawność co dwa lata. Dokładne wytyczne są zawsze uwzględnione w instrukcji instalacji urządzenia.