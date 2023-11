Nalewka ze śliwek powstaje w długim procesie maceracji owoców i jak większość nalewek owocowych musi swoje odstać. Do naszej tradycyjnej nalewki dodaliśmy aromatyczny dodatek, który wzmacnia smak i powoduje, że nasz domowy trunek staje się graczem znacznie wyższej ligi.

Oczywiście, nalewkę można przygotować tradycyjnie: zalewając owoce spirytusem nalewkowym (lub zwykłym połączonym z wodą), a następnie po zlaniu maceratu, zasypując cukrem owoce cukrem – w proporcjach ok. 1:0,75:0,25.

Postanowiliśmy jednak sięgnąć do sprawdzonych, tradycyjnych przepisów, żeby się dowiedzieć, dlaczego nalewki były kiedyś inne, smaki głębsze, kolory bardziej wyraziste…

Tajemnicę pomógł nam rozwikłać poradnik pt. „Domowy wyrób win owocowych, miodów pitnych, wódek, likierów, coctailów” autorstwa Jana Cieślaka, za którym przytaczamy porady.

Okazuje się, że cluo nalewki stanowi zaprawa. Autor jako podstawowy podaje przepis na nalewkę z węgierek z zaprawą waniliowo-migdałową albo z zaprawą na owocach suszonych.

Zaprawa waniliowo-migdałowa do nalewki

Składniki na 5 l wódki:

1 laska wanilii

2-4 krople olejku migdałowego

100 ml spirytusu 95%

Do spirytusu dodajemy 2-4 krople olejku migdałowego. Do słoika wkładamy rozdrobnioną wanilię i zalewamy spirytusem aromatyzowanym olejkiem migdałowym. Słoik zakręcamy i odstawiamy na 2 tygodnie w suche, ciemne miejsce. Po tym czasie płyn zlewamy do czystej butelki i stosujemy jako gotową zaprawę na 5 l wódki.

Zaprawa na owcach suszonych do nalewki

Składniki na 5 l wódki:

100 g śliwek suszonych naturalnie, niewędzonych

50 g suszonej tarniny

50 g suszonego głogu

100 g rodzynek

900 ml spirytusu 60%

Śliwki rozdrabniamy, wraz z pozostałymi owocami wrzucamy do słoja i zalewamy spirytusem. Macerujemy 4-6 tygodni w zakręconym słoju, od czasu do czasu potrząsając słojem. Po tym czasie płyn zlewamy do czystej butelki i stosujemy jako gotową zaprawę na 5 l wódki.

Nalewka z węgierek z waniliowo-migdałową nutą

Składniki na 2 l wódki o mocy ok. 40%:

1 kg bardzo dojrzałych śliwek węgierek

1,25 l spirytusu nalewkowego 70%

40 ml zaprawy waniliowo-migdałowej

syrop cukrowy z 300 g cukru (300 g cukru + 125 ml wody)

1 łyżka karmelu

300 ml spirytusu 95%

wódka do objętości 2 l – ok. 100 ml

Śliwki rozdrabniamy i pozbawiamy pestek, ale co 10. pestkę zostawiamy. Śliwki wraz z 10% pestek przekładamy do słoja i zalewamy spirytusem nalewkowym (70%). Słój zakręcamy i ustawiamy w ciemnym, chłodnym miejscu. Mieszamy 2-3 razy w tygodniu, kołysząc słojem. Maceracja powinna trwać 3-4 tygodnie. Po tym czasie zlewamy klarowny nalew śliwkowy i dodajemy pozostałe składniki.

Syrop cukrowy przygotowujemy, podgrzewając wodę do 70-80 st. C. Dodajemy powoli cukier, cały czas mieszając. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy ok. 10 min i następnie pozostawiamy do ostudzenia. Karmel przygotowujemy, podgrzewając cukier (bez mieszania), a gdy zacznie brązowieć, dodajemy odrobinę wody, aby uzyskać odpowiednią konsystencję.

Autor radzi, że dobrze jest dodać ok. 4 ml 10-procentowego roztworu kwasu cytrynowego (ok. 0,4 g), a jeśli chcemy nadać wódce ciemną barwę – 40-50 ml soku lub wyciągu z czarnych jagód.

Słój pozostawiamy na ok. 4 tygodnie w ciemnym miejscu, po czym filtrujemy i rozlewamy do butelek.

Nalewka ze śliwek z zaprawą z owoców suszonych

Składniki na 2 l wódki o mocy ok. 35%:

1 kg mieszanych bardzo dojrzałych śliwek

1,25 l spirytusu nalewkowego 70%

40 ml zaprawy waniliowo-migdałowej

200 ml zaprawy z owoców suszonych

syrop cukrowy z 500 g cukru (500 g cukru + 210 ml wody)

łyżka karmelu

5 ml 10-proc. roztworu kwasu cytrynowego

100 ml spirytusu 95%

Nalewkę przygotowujemy podobnie jak poprzednią. Na początku sporządzamy macerat z tą różnicą, że łączymy różne rodzaje śliwek, np. węgierki, renklody, mirabelki. Śliwki powinny być mocno dojrzałe. W kolejnym etapie dodajemy pozostałe składniki i odstawiamy na ok. miesiąc, a następnie zlewamy trunek do butelek.