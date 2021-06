Truskawkowy zawrót głowy

Na truskawki czekamy z niecierpliwością. „Zimowe” owoce smakują inaczej i daleko im do świeżych, które mają za sobą zdecydowanie krótszą drogę z pola do stołu. A to podstawa – im bliżej, tym zdrowiej i smaczniej.

Polskie truskawki poznamy po intensywnym zapachu oraz świeżej, zielonej, sztywnej i delikatnie odstającej od owocu szypułce. Letnia kuchnia bardzo je lubi. To od zawsze sprawdzony deser – miska truskawek z dodatkiem śmietany, jogurtu, czekolady czy lodów. Przygotowujemy z nich sorbety i lody mleczne, koktajle, musy, galaretki, frużelinę, kisiele, pianki, dżemy, soki i przetwory na zimę. Są również idealnym dodatkiem do porannej owsianki, naleśników, placków i pierogów, ciasta ucieranego, drożdżowego z kruszonką, kruchego z kremem budyniowym, biszkoptu z bitą śmietaną i galaretką, serników na zimno, a także nieodzownym składnikiem wielu innych ciast, m.in. bezy czy rolady (biszkoptowej lub bezowej) z bitą śmietaną czy truskawkowego tiramisu. Wymieniać można by długo…

Truskawki dobrze komponują się nie tylko ze słodkościami. Świeże, jędrne owoce – podane z delikatnym, drobiowym mięsem, krewetkami, zielonymi liśćmi (rukolą, szpinakiem, roszponką, mięta), orzechami, wyrazistym serem (blue, feta, parmezan) i octem balsamicznym – będą niezastąpionym składnikiem wytrawnych sałatek.

Oprócz wyjątkowego smaku mają również cenne wartości odżywcze. Są polecane na wątrobę, reumatyzm, a ze względu na właściwości moczopędne – w schorzeniach nerek. Obniżają ciśnienie i poziom cholesterolu. Mają niewiele kalorii (100 g/ok. 30 kcal) i niski indeks glikemiczny, gaszą pragnienie, leczą ból gardła i chrypkę. Zawierają pektyny, co pobudza pracę jelit, oraz kwasy organiczne przyspieszające przemianę materii. Mają dużo witamin, zwłaszcza witaminy C, co korzystnie wpływa na odporność. Jednym z niewielu mankamentów jest fakt, że bywają alergizujące, dlatego należy wprowadzać je ostrożnie do diety dzieci. Bywa również, że nie tolerują ich osoby dorosłe – np. uczuleni na salicylany raczej nie będą mogli cieszyć się smakiem tych owoców.

1. PAVLOVA Z OWOCAMI

beza

6 białek (ok. 180 g)

300 g drobnego cukru

1 łyżeczka soku z cytryny

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

na wierzch

400 g śmietany 30% lub 36% do ubicia

(opcjonalnie można połowę śmietany zastąpić lodami)

świeże letnie owoce

frużelina

25 dkg truskawek lub porzeczek

2 łyżeczki żelatyny

1 łyżeczka soku z cytryny

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

2-3 łyżki cukru

Piekarnik nagrzewamy do 140°C. Białka najlepiej ubijać w metalowej misie. Zaczynamy ubijanie na średnich obrotach. Gdy białka lekko się spienią, dodajemy sok z cytryny i ubijamy dalej, aż piana zgęstnieje, ale nie będzie jeszcze sztywna. Zaczynamy po trochu dodawać cukier. Ważne, aby robić to stopniowo i nie dodawać zbyt dużych ilości cukru naraz. Ubijamy cierpliwie i długo, aż cały cukier zostanie dodany i rozpuści się, a masa zrobi się sztywna i błyszcząca. Wtedy delikatnie dodajemy mąkę ziemniaczaną, mieszamy całość i wykładamy na papier do pieczenia, formując trzy blaty. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika z funkcją termoobiegu i po 5 min zmniejszamy temperaturę do 100°C. Suszymy blaty ok. 2 godzin i zostawiamy w piekarniku do całkowitego ostygnięcia. Przy takim suszeniu beza będzie z wierzchu chrupiąca, a w środku pozostanie lekko ścięta, puszysta pianka. Jeśli chcemy uzyskać bezę bardziej suchą, lekko ciągnącą się w środku, to należy piec ją w nieco wyższej temperaturze 120-140°C.

Gdy beza stygnie, przygotowujemy frużelinę. Podgrzewamy owoce z cukrem, aż puszczą sok, dodajemy sok z cytryny i mąkę ziemniaczaną rozpuszczoną w 2 łyżkach wody. Gotujemy, aż zgęstnieje i zdejmujemy z ognia. Żelatynę zalewamy odrobiną gorącej wody, rozpuszczamy i dodajemy do gorącej masy. Jeśli trzeba, podgrzewamy do całkowitego rozpuszczenia, ale uważamy, aby nie zagotować. Gęstość frużeliny zależy od owoców, dlatego regulujemy ją, dodając gorącej wody lub po ponownym podgrzaniu nieco rozpuszczonej żelatyny.

Wystudzone blaty bezowe przekładamy frużeliną i śmietaną ubitą z łyżką cukru waniliowego. W naszym farmerowym archiwum znaleźliśmy też poradę, aby jedną warstwę śmietany zastąpić lodami. Wierzch dekorujemy świeżymi owocami.

2. Sałatka z kurczakiem i rukolą

Sałatka z kurczakiem i rukolą, fot. Shutterstock

100 g świeżej rukoli

25 dkg truskawek

pierś z kurczaka

marynata do kurczaka

papryka wędzona, ząbek czosnku, oliwa, sos sojowy, szczypta curry

sos musztardowy

3 łyżeczki musztardy francuskiej, łyżeczka octu balsamicznego, łyżeczka miodu, 3 łyżki oliwy, ząbek czosnku

Z podanych składników przygotowujemy marynatę, w której umieszczamy kurczaka minimum pół godziny przed przygotowaniem (można na dłużej, nawet na całą noc). Pierś dobrze przekroić na połowę, aby uzyskać dwa cieńsze plastry. Następnie na patelni grillowej smażymy mięso z obu stron – na tyle długo, aby nie było surowe i na tyle krótko, aby go nie przesuszyć. Kroimy na kawałki.

Na talerzu układamy rukolę, pokrojone mięso i połówki truskawek. Polewamy sosem musztardowym przygotowanym z podanych składników.

3. Truskawkowa panna cotta

Truskawkowa panna cotta, fot. Shutterstock

panna cotta

500 ml śmietany kremówki (30-36%)

50 g cukru

laska wanilii lub 2 łyżeczki esencji z wanilii

2 łyżeczki żelatyny

galaretka truskawkowa

0,5 kg truskawek

0,5 szkl. wody

0,5 szkl. cukru

2 łyżeczki żelatyny

Żelatynę zalać zimną wodą i odstawić, aż napęcznieje. Truskawki umyć, odszypułkować, pokroić i zasypać cukrem. Odstawić.

Laskę wanilii kroimy wzdłuż na pół i wyjmujemy nasionka wanilii. Do śmietany dodajemy cukier, nasiona wanilii i laskę wanilii – gotujemy, ciągle mieszając. Dodajemy napęczniałą żelatynę i mieszamy, aż się całkowicie rozpuści. Studzimy masę, przelewamy do szklanek (jeśli chcemy uzyskać ukośne warstwy, należy przechylone szklanki zablokować w większym pojemniku) i wstawiamy do lodówki, aż całkowicie stężeje.

Truskawki powinny już puścić sok. Dodajemy wodę i gotujemy chwilę, aż soku zrobi się więcej. Jeśli chcemy uzyskać przezroczystą galaretkę, to przygotowujemy ją tylko z soku, a jeżeli nie przeszkadza nam, że będzie bardziej mętna, rozgniatamy truskawki i przygotowujemy galaretkę z soku wraz z truskawkami. Do gorącego płynu dodajemy napęczniałą żelatynę i mieszamy, aż się rozpuści. Studzimy, czekamy, aż zacznie tężeć i wlewamy ostrożnie na pierwszą warstwę. Chłodzimy całość w lodówce.

4. LETNIA kasza manna

fot. Shutterstock

20 dkg truskawek

10 dkg kaszy manny

1/2 l wody lub mleka

10 dkg cukru

Ten oczywisty, choć ostatnio nieczęsto spotykany deser, po który sięgnęliśmy do archiwalnych numerów „Farmera”, dobrze sprawdzi się w ciepłe dni jako lekka przekąska lub drugie śniadanie dla dzieci. Wystarczy przygotować dzień wcześniej kilka porcji kremu i drugie śniadanie gotowe – zawiera wszystko, co trzeba: kaszę, mleko i zmiksowane, świeże truskawki. To ważne, zwłaszcza gdy nasi milusińscy nie przepadają za owocami. Tu miąższ truskawki nie jest wyczuwalny, a słodki smak – owszem.

Kaszę zalewamy szklanką wody lub mleka i czekamy ok. 30 min, aż napęcznieje. Dolewamy resztę gorącego płynu i cały czas mieszając, gotujemy na małym ogniu przez ok. 15 min, a następnie wkładamy do średnio nagrzanego piekarnika (160-180°C) na 30 min. Umyte truskawki mieszamy z kaszą i cukrem i miksujemy na gładki krem. Przekładamy do miseczek. Zostawiamy do ostygnięcia, a następnie chłodzimy deser w lodówce.