Trzy najmodniejsze odmiany filodendrona, które „podrasują” Twoje mieszkanie

Jeszcze do niedawna najmodniejszą rośliną doniczkową, która królowała we wnętrzach, była temperamentna monstera. Jednak ostatnio straciła na znaczeniu na rzecz mniej pokaźnego rozmiarowo, ale za to jakże uroczego, filodendrona. Narrow, Pink Princess i Birkin – to trzy odmiany filodendrona, które będą najmodniejsze w najbliższym roku i już robią prawdziwą furrorę wśród #plantlovers? Poznajcie je bliżej!