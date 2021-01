W tym roku będą królować stonowany szary i promienny żółty

Choć może pogoda za oknem na to nie wskazuje, ale to pewne - już niedługo będzie wiosna i lato. A to zazwyczaj czas na poważne, domowe remonty lub po prostu porządki i przy okazji odświeżanie koloru na ścianach. Spieszymy więc z informacją: kolory roku 2021 według Pantone to Ultimate Grey i Illuminating Yellow.

Jeden ma być oznaką siły i hartu ducha. Drugi ma dawać radość i napawać optymizmem. Taki wybór Pantone Color Institute ma dawać nadzieję na ten rok.

- Stonowana szarość i promienna żółć są odzwierciedleniem tego, co istnieje od zawsze. – Szary to kolor kamyków na plaży, skał i kamieni, które są wokół nas od milionów lat. Żółty oznacza nadzieję, pozytywne myślenie i coś, na co warto czekać– tłumaczy wybór Leatrice Eiseman, wiceprezes Pantone Color Institute.

Szarość ma więc symbolizować w jakich trudnych warunkach znaleźliśmy się wobec pandemii koronawirusa, ale też przywodzić na myśl ciche skały, kamienie – coś co stawia opór upływającemu czasowi, symbolizuje moc i siłę. Z kolei energetyczny, cytrynowy odcień żółtego symbolizuje nową, pozytywną energię. To kolor nadziei na to, że po burzy pojawi się słońce. Pozwala optymistycznie spojrzeć w przyszłość – komentują na forach projektanci i designerzy.

Pantone Color Institute jako jednostka badawcza, jest światowym specjalistą w zakresie kolorów i częścią firmy Pantone Inc. Od 2000 roku instytut organizuje dwudniowe, tajne spotkania, na które zapraszani są przedstawiciele zespołów z całego świata, zajmujący się standaryzacją kolorów. Na podstawie analizy światowych trendów dominujących w modzie, sposobie projektowania przestrzeni oraz aktualnie panujących trendów myślowych, wybiera PANTONE Color of the Year – czyli kolor roku wg Pantone.