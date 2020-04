Wiejska rezydencja na przedmieściach

Największym atutem tej rezydencji jest jej malownicze położenie wśród pól uprawnych i lasów. Z działki rozpościera się wspaniały widok na otwartą przestrzeń i sąsiadujące w oddali domy w zabudowie zagrodowej.

Informacje o projekcie

Powierzchnia działki: 800,2 m2

Powierzchnia użytkowa domu: 204,3 m2

Autorzy projektu: Magdalena Tokarska, Piotr Tokarski, studio architektoniczne TTAT

Dom ten jest zlokalizowany na malowniczych przedmieściach Tychów. Prosta, wydłużona bryła budynku wraz z użytkowym poddaszem umieszczonym pod dwuspadowym dachem najbardziej odpowiadała wymaganiom stawianym przez inwestora oraz najlepiej korespondowała z istniejącymi w okolicy formami zabudowy czyli typowymi domami zabudowie zagrodowej.

Architekci ze studia architektonicznego TTAT tak ukształtowanej bryle budynku, harmonizującej z tradycyjnym otoczeniem, nadali współczesny wygląd elewacji poprzez zastosowane materiały wykończeniowe i detale, sprowadzające całość do syntetycznej i minimalistycznej w wyrazie formy. W efekcie powstała wspaniała rezydencja, która łączy w sobie elementy tradycyjnej zabudowy z elementami współczesnej architektury.

Ostateczna forma domu staje się prostą, zamkniętą i skończoną bryłą. Jednak w jej wnętrzu skrywa się ciekawie zaprojektowana przestrzeń mieszkalna, która w niebanalny sposób podkreśla walory lokalizacji domu i jednocześnie odpowiada na wszelkie potrzeby i wymagania inwestora. Na atrakcyjność wewnętrznej przestrzeni domu składają się, lokalne podwyższenia sufitów, widokowe otwarcia w różnych kierunkach na krajobraz, różnorodny sposób przenikania światła do jego wnętrza oraz ostatecznie sam układ funkcjonalny pomieszczeń.

Te pierwsze kształtowane są poprzez wykorzystanie otwarć w stropie, tworzących na parterze strukturę złożoną z przewyższeń i obniżeń sufitu, potęgujących wrażenie przestrzenności wnętrz. Dodatkowo dzięki takiemu zabiegowi, zostają wydzielone "bloki funkcjonalne" poszczególnych pomieszczeń, nadając jednocześnie całości wnętrz jasny i czytelny układ.

Wnętrze domu zostało tak zaaranżowane, aby wykorzystać największy atut działki, jakim jest piękne otoczenie. Projektanci chcieli, aby mieszkańcy jak najszybciej nawiązali więź z otaczającą ich przestrzenią i poczuli się jak u siebie w domu. Dlatego też w centralnie umieszczonej strefie dziennej, składającej się z salonu, jadalni i kuchni, przez duże okna umieszczone na przeciwległych ścianach rozpościera się przepiękny widok. Przenikanie wnętrza z zewnętrzem potęguje poczucie, że dom zintegrowany jest z otaczającą, malowniczą przestrzenią.

Umieszczone naprzeciwko siebie w salonie duże okna tarasowe wprowadzają do strefy dziennej różny rodzaj światła o różnych porach dnia przez co główna przestrzeń życiowa mieszkańców jest oświetlona praktycznie od wschodu do zachodu słońca. Ponadto pośrednim światłem z salonu, dzięki podwyższeniu stropu, doświetlony jest również korytarz w części nocnej znajdującej się na piętrze.

Na parterze rezydencji znajdziemy część dzienną wraz z zapleczem w postaci kuchni ze spiżarnią i łazienką. Część dzienna domu uzupełniona jest przez strefę wejściową i garaż. Bezpośrednio przy salonie znajduje się również gabinet i strefa nocna rodziców.

Architekci nie zapomnieli też o najmłodszych mieszkańcach rezydencji. Czwórka dzieci odnalazła swoje miejsce na poddaszu, gdzie znajdują się bliźniacze pokoje dzieci rozlokowane po dwa przy każdej ścianie szczytowej domu. Korytarz łączący pokoje jest ciągiem funkcjonalnym z garderobą, łazienką i pralnią. Został on doświetlony za pomocą świetlika ulokowanego w podwyższonej części