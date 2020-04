Trwająca epidemia koronawirusa coraz wyraźniej wpływa na funkcjonowanie społeczeństwa i biznesu na całym świecie. Odpowiednio zaplanowane działania pozwalają na przetrwanie tego czasu. Obecnie firma Wiśniowski skupia się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i bliskiej nam społeczności lokalnej.

Firma utrzymuje zatrudnienie i produkcję oraz zachowuje efektywność finansową firmy. - Jesteśmy świadomi, że odpowiadamy pośrednio za kilka tysięcy członków rodzin naszych pracowników oraz sieci firm dystrybucyjnych. Od początku działalności firma Wiśniowski aktywnie angażuje się w pomoc lokalnej społeczności - również dzisiaj pomagamy m.in. szpitalom, domom pomocy społecznej czy organizacjom pomocowym jak Caritas, przekazując niezbędny sprzęt, robimy tak od lat - czytamy w komunikacie firmy.

Obecna sytuacja jest bez precedensu i nie można przewidzieć jak długo potrwa, dlatego bezzwłocznie podejmowane są kompleksowe działania wspierające sprzedaż w nadchodzących miesiącach. - Uruchomiono specjalny _landing page _na naszej stronie internetowej. Jego zadaniem jest obsługa i edukacja klientów - by każdy klient otrzymał poradę czy wycenę produktów naszej marki, a równocześnie mógł pozostać bezpiecznie w domu.

We wszystkich placówkach Wiśniowski stosowane są wytyczne i zalecenia ogłaszane przez organy państwowe prowadząc równocześnie kampanię informacyjną wśród pracowników (m.in. na terenie zakładów wywieszone zostały plakaty demonstrujące właściwe i odpowiedzialne zachowania w związku z zagrożeniem).

- Od początku epidemii ograniczyliśmy do minimum wizyty osób z zewnątrz oraz wyjazdy służbowe, a od firm zewnętrznych odbierających towary oraz dostarczających surowce wymagamy środków ochrony indywidualnej (maseczki oraz rękawiczki). Stołówka zakładowa została zamknięta już trzy tygodnie temu, a wewnętrzne spotkania i kontakty wśród pracowników zostały ograniczone . Naszą codziennością stała się wzmożona dezynfekcja miejsc pracy oraz szatni a także stosowanie maseczek, rękawic czy przyłbic przez tych pracowników, których charakter pracy wymaga większej częstotliwości i bliższego kontaktu z drugim człowiekiem. Przez cały czas zachowujemy zalecany odstęp 1,5 m - zarówno przy wejściu i wyjściu z pracy, jak i podczas niej. Monitorujemy również temperaturę ciała pracowników wchodzących na teren zakładu. Ponadto udostępniamy płyny dezynfekujące wszystkim pracownikom. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy, wprowadziliśmy zmianowość oraz - tam, gdzie jest to możliwe - pracę zdalną - czytamy w komunikacie.

Zachęcamy - jeśli to tylko możliwe - do pozostania w domach i odpowiedzialnego stosowania się do wskazań polskiego rządu i instytucji publicznych.