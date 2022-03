Wojna „w” czy „na” Ukrainie?

W obecnej sytuacji wojny dużo się mówi i pisze o Ukrainie. W mediach coraz częściej pojawiają się sformułowania „w Ukrainie”, „do Ukrainy”, które wypierają stosowane dotąd powszechniej „na Ukrainie”, „na Ukrainę”. Skąd wzięła się taka zmiana?

Od wielu lat jesteśmy osłuchani z zaleceniami słownikowymi, według których Ukraina i Białoruś łączą się z przyimkiem „na”, stąd może nas dziwić i zastanawiać połączenie „w Ukrainie”, które upowszechnia się w mediach od czasu wtargnięcia wojsk rosyjskich na teren Ukrainy. Skąd wzięła się ta forma?

Wojna „w Ukrainie” czy „na Ukrainie”?

„Słownik poprawnej polszczyzn” z 2002 r. daje jeszcze pierwszeństwo formie z przyimkiem „na”. „Mieszkać na (nie: w) Ukrainie” – instruuje nas słownik.

Język jest jednak żywy i ewoluuje, uwzględniając tzw. uzus, czyli sposób posługiwania się nim. Nowe trendy językowe badają i kodyfikują językoznawcy, opisując zmiany zachodzące w języku. Gdyby tak nie było, do dziś używalibyśmy formy „paznogcie” zapisanej w słowniku Michała Arcta z początku XX w. wieku albo nie znalibyśmy wielu terminów technicznych czy informatycznych (jak choćby komputer, online, folder, ikonka), które wchodzą do języka w formie obcej albo spolszczonej, zaczynają się odmieniać i żyć własnym słownikowym życiem.

„Częstość użycia wyrażania w Ukrainie wzrosła po 1991 r., po powstaniu niepodległej Ukrainy. Podobne zjawisko dało się zauważyć w okresie międzywojennym, po powstaniu państwa litewskiego. Przyimek w rzeczywiście zdaje się lepiej podkreślać samoistność polityczną danych obszarów, gdyż łączymy go z nazwami większości państw (z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi wschodnich i południowych sąsiadów Polski oraz niektórych państw wyspiarskich). Przyimek na zaś zwykle łączymy z nazwami ziem czy regionów, por. w Polsce, ale na Mazowszu” – pisał Mirosław Bańko w Poradni językowej PWN w 2015 r.

W 2015 r. połączenie „w Ukrainie” zostało już dostrzeżone jako lepiej opisujące rzeczywistość państwową Ukrainy, ponieważ przyimek "na" łączy się z nazwami regionów (np. na Mazowszu, na Podlasiu itp.). Przez wiele lat stosowany był w stosunku do Ukrainy, która stanowiła część ZSRR, jednak po powstaniu niepodległego państwa ukraińskiego forma "w Ukrainie" zaczęła zyskiwać na popularności, mimo iż językowo zachowało się stare, znane połączenie "na Ukrainie".

Czy forma "w Ukrainie" jest poprawna?

6 lat później, na początku 2021 r. prof. Marek Łoziński w artykule „Przyimki na, w oraz do przed nazwami państw, krajów i krain. Historia i współczesne wahania normatywne” opublikowanym w nr. 1/2021 czasopisma „Język Polski” pisze tak:

„Według słowników i wydawnictw poprawnościowych nazwy <<Ukraina>>, <<Białoruś>> łączą się z przyimkiem <<na>>, nazwa <<Litwa>> dopuszcza wariantywnie lokatywne <<w>> i adlatywne <<do>>, czyli przyimki typowe dla ogromnej większości nazw niezależnych państw z wyjątkiem wysp i półwyspów. Kwerendy w trzech korpusach historycznych pokazują, że połączenia <<w Litwie>> i <<w Ukrainie>> przeważały w polszczyźnie do końca XVIII wieku, a były typowe jeszcze w wieku XIX. Jednocześnie wyraźna jest historyczna tendencja wzrastającej łączliwości przyimka <<na>> z nazwami tych krajów i regionów, które należały do wspólnego organizmu państwowego, niekoniecznie pod nazwą <<Polska>>. Tendencja ta dotyczy regionów, które stanowiły część jagiellońskiej unii dynastycznej oraz niektórych krajów i regionów słowiańskich w ramach państw zaborczych. O wyborze między przyimkami decydują także inne czynniki historyczne, kognitywne i socjolingwistyczne opisane w tekście. Wszystkie one skłaniają jednak do tego, by uznać dziś za poprawne połączenia nazw krajów z regularnymi przyimkami w i do, w tym wyrażeń <<w Ukrainie>>, <<w Białorusi>>, <<w Litwie>>, obok tradycyjnych połączeń z <<na>>”.

Czas i językowe podkreślanie państwowości Ukrainy zrobiły swoje. Językoznawcy uznali równoprawność obydwu interesujących nas form.

„Choć słowniki dają pierwszeństwo konstrukcjom: na Ukrainę, na Białoruś, na Litwę, na Słowację (oraz: na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie, na Słowacji), to w tekstach coraz częściej pojawiają się – zgodne z systemem języka – wyrażenia z przyimkami do (do Ukrainy, do Białorusi itd.) i w (w Ukrainie, w Białorusi itd.), stosowane zresztą powszechnie przed XIX wiekiem. Te drugie zyskują coraz większą akceptację, można więc sądzić, że niebawem oba typy konstrukcji będą równoprawne” – pisała tej samej Poradni językowej PWN Katarzyna Kłosińska w listopadzie 2021 r.

Ten kolejny zapis wskazuje na umacnianie się tendencji językowej podkreślającej niepodległość i niezależność państwa Ukraińskiego, a powszechne stosowanie tej formy przez polskie media w czasie wojny w Ukrainie jest swoistą manifestacją solidarności z walczącymi o swoją niepodległość Ukraińcami

Może to i niewielki znak – wobec ogromu pomocy i solidarności Polaków z Ukrainą – jednak kropla drąży skałę, a język kształtuje nasze myślenie, a tym samym postrzeganie rzeczywistości.