KGW złożą swoje wnioski do ARiMR elektronicznie, fot. A.Kozłowska / farmer.pl

Od 1 stycznia 2023 r. Koła Gospodyń Wiejskich zainteresowane dokonaniem wpisu do rejestru KGW albo złożeniem wniosku o wsparcie finansowe - będą to mogły zrobić elektronicznie.

Resort rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia określającego wymagania, jakie powinien spełniać elektroniczny formularz wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz elektroniczny formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej, oraz szczegółowe warunki i tryb składania tych wniosków.

Od 1 stycznia 2023 r. wejdzie bowiem w życie art. 23b ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, który zakłada umożliwienie KGW składanie wyżej wymienionych dokumentów cyfrowo, tj. za pomocą formularzy udostępnionych na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak podano w uzasadnieniu do rozporządzenia, projekt dotyczy ok. 12 tys. kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.