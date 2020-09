Wybieramy okna do domu

Wybór okien do domu jest niezwykle istotny, zważywszy że większość z nas dokonuje go raz, może dwa razy w życiu. Warto więc zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat stolarki okiennej.

Okna, to niezbędny element wykończenia naszych czterech kątów. Powinny zatem służyć nam jak najdłużej, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Postawmy więc na zaufane marki, które zagwarantują nam najwyższą jakość wykonania. Na rynku znajdziemy polskie firmy, które mogą pochwalić się już ponad 25-cio letnim stażem.

Istotną kwestią jest też dobór stolarki okiennej do naszych indywidualnych potrzeb. Inne wyposażenie okna dedykowane jest do domów znajdujących się przy ruchliwej ulicy, a inne do samotnych domów narażonych na atak złodziei. Różne okna pasują także do różnego stylu wnętrz.

Na rynku stolarki otworowej znajduje się obecnie wiele rozwiązań, które mogą zwiększyć komfort funkcjonalności w naszych czterech ścianach. Dodatkowo możemy wybierać spośród niezwykle szerokiej gamy kolorów, deseni czy oklein, które sprawią, że nasze okna będą jeszcze bardziej wyjątkowe.

Jak okna to z dobrym parametrem

W zależności od oczekiwań, odpowiednio dobrane okna mogą zapewnić nam niższe rachunki za prąd, ciszę, spokój, bezpieczeństwo czy większą ilość wpuszczanego do wnętrza światła.

Warto więc zwrócić uwagę na takie parametry jak, np. izolacyjność akustyczną, jeśli nasz dom ulokowany jest w pobliżu miejsc generujących hałas czy na współczynnik przenikalności cieplnej U w , jeśli chcemy oszczędzić na ogrzewaniu. W przypadku współczynnika U w , im jest on niższy, tym lepiej chroni przed przenikaniem zimna do wnętrza.

Jeśli natomiast zależy nam na dodatkowym zabezpieczeniu domu przed włamaniem, możemy postawić na okna antywłamaniowe. W tym przypadku istotne jest, aby okna wyposażone były w standard klasy odporności RC1 lub RC2 – im wyższa klasa, tym bezpieczniej.

Wysokie parametry antywłamaniowe mogą być zapewnione przez klamkę wyposażoną w kluczyk lub przycisk czy specjalne zaczepy antywyważeniowe i zwiększoną ilością punktów ryglujących. Warto również zwrócić uwagę na pakiet szybowy 4 Xglass, który daje nam 3 korzyści – więcej światła, ciepła i ciszy.

Profesjonalny pomiar

Okna tworzone są pod konkretny wymiar, zatem od razu po wyborze odpowiedniego rodzaju, powinniśmy skupić się na precyzyjnym pomiarze wnęki okiennej. Warto zadanie to zlecić ekspertom, którzy swoim sprawnym okiem wypatrzą każdy istotny szczegół, mający wpływ na funkcjonalność okien.

Montaż okien

Ostatnim już krokiem w wyposażeniu naszych czterech kątów w stolarkę okienną, jest jej montaż. Odpowiednio wykonany może sprawić, że będziemy cieszyć się pełnią możliwości wynikającą z parametrów naszych okien. Warto zatem skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy wykonają sprawny i fachowy montaż. Eksperci z Oknoplast polecają wybór ciepłego montażu, który zapewni najlepszą termoizolację w pomieszczeniach.