Wybieramy pilarkę do przycinania gałęzi i ścinania drzew

Pilarka to bardzo przydatne urządzenie do przycinania gałęzi, ścinania drzew, jak i do pozyskiwania drewna opałowego, czy przeprowadzenia drobnych prac budowlanych. Jakimi parametrami powinna wyróżniać się pilarka spalinowa, która sprawdzi się w gospodarstwie rolnym?

Przy wyborze każdego urządzenia, niezależnie czy jest to piła do cięcia, pilarka do drewna, czy nawet wiertarka, zawsze należy w pierwszej kolejności kierować się zakresem planowanego zastosowania. Dzięki temu komfort jak i efekty prac będą dla nas satysfakcjonujące.

- Budowa pilarki, rodzaj napędu (spalinowy, akumulatorowy), innowacyjne rozwiązania (np. wysięgnik) to czynniki, które pozwolą na wybór najodpowiedniejszego modelu do danego rodzaju prac. Zadania o większej trudności, ścianie drzew zwłaszcza o twardym drewnie, wymagają większej mocy oraz odpowiedniego osprzętu tnącego. Zbyt mała pilarka do tego typu prac zostanie poddana dużemu obciążeniu i niepotrzebnemu zużyciu - podkreśla Paweł Przywózki, manager działu maszyn profesjonalnych Husqvarna Poland.

Jakiego więc rodzaju pilarki sprawdzą się w pracach pielęgnacyjnych, nie tylko w gospodarstwie rolnych, ale też i w sadzie, czy ogrodzie?

Pilarka na miarę gospodarstwa rolnego

Wybierając pilarkę do prac pielęgnacyjnych w sadzie czy ogrodzie, jak i do przycinania większych gałęzi, czy cięcia mniejszych drzew sprawdzą się lekkie i uniwersalne urządzenia.

Jeżeli nie planujemy intensywnych prac to zakup mocnej pilarki spalinowej nie ma sensu. Wtedy sprawdzi się uniwersalna pilarka spalinowa o mocy od 2-do 3,5 KM. Istotne przy wyborze jest grubość i twardość drewna, które będziemy ciąć. W przypadku grubszych drzew z twardego drewna sprawdzi się mocniejsza pilarka o mocy ok. 5 KM i prowadnicy, przynajmniej o długości 40 cm.

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru pilarki trzeba wziąć takie parametry pod uwagę, jak moc i masa maszyny. Odpowiednie wyposażenie też się liczy. Warto jest sprawdzić czy taka pilarka została uzbrojona w elementy i funkcje ułatwiających pracę na każdym możliwym etapie – od uruchomienia po czyszczenie urządzenia. Taka pilarka powinna też wyróżniać się odpowiednio dużą mocą przy jednocześnie niewielkiej wadze.

- Przy pracach w gospodarstwie rolnym potrzebne jest urządzenie uniwersalne zarówno do prac drobnych, jak cięcie gałęzi, jak i do wyrobienia grubizny, czyli np. przygotowania kilkunastu metrów przestrzennych opału - podkreśla Sebastian Cybulski, szef regionu zachodniego w firmie Stiga.

- Stiga w swojej ofercie posiada takie urządzenia. Są to pilarki spalinowe: SP 426 (1,9 kW/2,5 KM) 4,9 kg bez prowadnicy, SP 466 (2,0 kW/2,7 KM) 5,3 kg bez prowadnicy, SP 526 (2,3 kW/3,1 KM) 5,3 kg bez prowadnicy. Niewątpliwie zaletą tych urządzeń jest magnezowy karter, który w przeciwieństwie do karterów z tworzywa sztucznego, wydłuża żywotność całego urządzenia - zauważa Sebastian Cybulski, szef regionu zachodniego w firmie Stiga.

Wyposażenie i dodatkowe funkcje też są ważne

Ponadto, wybierając pilarkę do prowadzenia prac w gospodarstwie rolnym warto sprawdzić czy została wyposażona w napinacz boczny łańcucha, gdyż przed rozpoczęciem kolejnego cięcia, często musimy naciągać łańcuch. W wielu rozwiązaniach konieczny jest do tego klucz, aby taką czynność wykonać. Jak zauważa ekspert Stiga w przypadku pilarek Stiga, łańcuch można naciągnąć w prosty sposób bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Kolejna ważna funkcja pilarek to tryb pracy lato/zima. Pilarki wyposażone w tę funkcję, podczas prac w niskich temperaturach dla podniesienia sprawności urządzenia ciepło wytwarzane podczas spalania mieszanki paliwowej przekierowane jest na silnik. Urządzenie takie szybciej rozgrzewa się i co jest najbardziej istotne łatwiej "startuje" w niskich temperaturach.

Ergonomia pracy też ma znaczenie. Tu sprawdzi się system amortyzacji, którego zadaniem jest ograniczenie przenoszenia drgań pracującego silnika na użytkownika pilarki. Drgania, wibracje mają niekorzystny wpływ przede wszystkim na nasze nadgarstki i stawy łokciowe.

Istotny jest też filtr powietrza. - W celu wyczyszczenia filtra powietrza w pilarkach Stiga niepotrzebne są narzędzia. Konstrukcja filtra umożliwia jego ściągnięcie ręczne i po wyczyszczeniu z pyłu drzewnego jego ponowne założenie - podkreśla Sebastian Cybulski, szef regionu zachodniego w firmie Stiga.

Z kolei, jak podkreśla ekspert firmy Husqvarna. wśród rolników, sadowników i innych użytkowników poszukujących maszyny do bardziej wymagających zadań i o profesjonalnych parametrach największym uznaniem cieszy się pilarka spalinowa Husqvarna 450 II wśród wszystkich modeli pilarek oferowanych przez tego producenta.

- Funkcja Smart Start oraz pompka paliwa, zapewniają łatwe uruchamianie maszyny również przy słabszym pociągnięciu za uchwyt rozrusznika. Silnik X-Torq gwarantuje też mniejsze zużycie paliwa oraz zmniejszoną emisję zanieczyszczeń - zauważa Paweł Przywózki, manager działu maszyn profesjonalnych Husqvarna Poland.

Ponadto taka pilarka powinna być wyposażona w korki wlewu paliwa i oleju z uchylnym uchwytem łatwo się otwierającym i zamykającym przy napełnianiu zbiorników. Wybierając pilarkę warto sprawić cz wyłącznik powraca samoczynnie do pozycji wyjściowej oraz czy widoczny jest poziom paliwa, dzięki czemu nie będziemy tracić czasu na to czy już należy dolać paliwo do zbiornika pilarki. Liczy się też łatwy i szybki demontaż filtra w celu jego wyczyszczenia lub wymiany. To wszystko ułatwia obsługę pilarki, a w konsekwencji i prowadzenie prac na gospodarstwie rolnym.

- W ważącej niecałe 5 kg pilarce spalinowej Husqvarna 450 II zainstalowano system oczyszczania powietrza Air Injection, pozwalający na rzadszą obsługę filtra powietrza, płynną pracę i mniejsze zużycie silnika. Na obudowie pilarki widoczne są pomocne linie ułatwiające obalanie drzew w obranym kierunku - podsumowuje Paweł Przywózki z firmy Husqvarna.

Pracując pilarkami nie można zapomnieć o właściwej konserwacji sprzętu oraz prawidłowym użytkowaniu, co ma ogromny wpływ na efektywną pracę jak i żywotność urządzenia.

Piłowanie i cięcie zgodne z zasadami BHP

Aby praca pilarką była przyjemna i bezpieczna konieczne jest wykonywanie czynność zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu i zgodnie z zasadami BHP.

Znajomość technik cięcia daje większą skuteczność i pozwala uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji podczas wykonywania prac, szczególnie podczas okrzesywania.

- W czasie pracy pilarką przede wszystkim należy zwrócić uwagę na łańcuch tnący. Właściwie naostrzony łańcuch powoduje, że cięcie drewna jest szybkie i pewne. Nienaostrzony łańcuch i dodatkowo nierówno naostrzone zęby tnące powodują, że prowadnica tnie nie po linii prostej a pilarka nadmiernie jest obciążana, co w efekcie skraca żywotność silnika. Dodatkowo konieczne jest częste czyszczenie filtra z pyłu drzewnego, co pozwoli utrzymać maksymalną moc i wydajność urządzenia - podkreśla Sebastian Cybulski z firmy Stiga.

Rozwiązania zapewniające bezpieczną pracę pilarką są niezwykle istotnym aspektem.

- Funkcjonalność, szczegółowe rozwiązania ergonomiczne, niski poziom drgań, szereg zabezpieczeń przed zranieniem łańcuchem, łącznie z bezwładnościowym hamulcem łańcucha zwiększają bezpieczeństwo pracy pilarkami Husqvarna. Pamiętaj, aby podczas pracy pilarką zawsze używać odpowiednich akcesoriów oraz sprzętu ochronnego - podsumowuje Paweł Przywózki z firmy Husqvarna.