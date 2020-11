Wybieramy pokrycie dachowe

Wyboru pokrycia dachowego dokonuje architekt w porozumieniu z inwestorem. W pierwszej kolejności uwzględniają oni kształt oraz funkcje budynku, jak i kąt nachylenia połaci. Na trwałość i energooszczędność dachu ogromny wpływ ma też montaż pokrycia dachowego.

Najważniejsze parametry, jakimi kierują się inwestorzy i architekci przy wyborze pokrycia dachowego, to: jego trwałość, walory estetyczne i użytkowe oraz cena. Nie bez znaczenia pozostają też: obciążenie więźby dachowej, jakie wywołuje dachówka, a także kąt nachylenia i kształt samego dachu. Wreszcie pozostaje jeszcze dobór materiału, z jakiego wykonane są pokrycia dachowe. Ma to ogromny wpływ nie tylko na walory estetyczne dachu, lecz także na trwałość takiego pokrycia. Obecnie popularnością cieszą się w zasadzie wszelkie dostępne materiały, przede wszystkim dlatego, że inwestorzy budują domy o różnej stylistyce, jednak do szczególnie chętnie wybieranych materiałów należą dachówki ceramiczne i cementowe oraz blacha (blachodachówki). W przypadku budynków inwentarskich w pierwszej kolejności decydują cena oraz waga pokrycia dachowego.

Liczy się stan więźby dachowej

Przy wyborze konkretnego pokrycia trzeba zwrócić uwagę na stan więźby dachowej. Z upływem lat może ona nie być prostoliniowa (może falować czy przekrzywiać się). Poziomowanie wykonywane przy pomocy desek, żyłki czy lasera pomoże skutecznie wyprostować więźbę, jednak taka konstrukcja nie powinna być obciążana zbyt ciężkimi pokryciami dachowymi.

– Należy dobrze ocenić strukturę dachu pod kątem obciążeń punktowych. Wiele więźb starego typu z czasem się ugina, a ciężkie pokrycie może powodować nawet pękanie murów, co jest sporym zagrożeniem dla całego budynku – ostrzega Bartłomiej Ukowski, ekspert firmy Regamet. – W zależności od tego, pod jakie pokrycie dachowe dom był projektowany, jego konstrukcja jest dostosowana do podtrzymywania dachu o określonym ciężarze, o czym zawsze warto pamiętać – dodaje Bartłomiej Ukowski. A na jakie rozwiązania stawiają polscy inwestorzy?

Uniwersalne i proste trendy

Polacy wybierają obecnie proste pokrycia dachowe. I to jest najlepsza odpowiedź na aktualne trendy w architekturze. Wśród budujących coraz większym zainteresowaniem cieszy się właśnie jak najprostsza, ale jednocześnie nowoczesna stylistyka w projektowaniu domów. Inwestorzy coraz chętniej decydują się na oryginalną ponadczasową formę – stawiamy na proste rozwiązania, duże przeszklenia i przestrzeń. Polacy wybierają pokrycia w odcieniach szarości oraz czerni, niejednokrotnie ze względów eksploatacyjnych, choć powraca również moda na krycie dachów blachą na rąbek stojący, czyli imitacja krycia na felc.

Najmodniejsze są obecnie dachy płaskie i bezokapowe. Na dachach skośnych często układa się panele dachowe i blachodachówki płaskie. Coraz chętniej stosuje się ujednolicenie dachu ze ścianą pokrytą blachą lub panelami elewacyjnymi. Tworzy to nowoczesną konstrukcję, w której dach płynnie łączy się z elewacją, zachowując strukturę idealnie dobranego duetu kompozycyjnego. A czym należy kierować się przy wyborze pokrycia dachowego do budynku inwentarskiego lub gospodarczego?

Pokrycie na dachu inwentarskim i gospodarczym

Duża część budynków gospodarczych i inwentarskich była pokrywana eternitem. Obecnie nie można stosować tego typu pokryć, zaś przepisy wymuszają usunięcie pokryć dachowych z eternitu do 2032 r. Jakim materiałem zastąpić eternit? Najczęściej sięga się po tańsze rozwiązania w postaci blachy trapezowej. Jest ona lżejsza od eternitu, co nie obciąża zbyt mocno krokwi i więźby dachowej. Dodatkowo blachy ocynkowane wykazują większą odporność na korozję.

Droższą alternatywą dla blachy trapezowej stanowią faliste płyty bitumiczne. Sprawdzą się one na dachach o nachyleniu połaci sięgającej od 11° do 90°. Sięgając po płyty bitumiczne, nie musimy się obawiać konieczności wzmacniania więźby, aby przenosiła ona obciążenia wywoływane przez nowe pokrycie. Dlaczego? Otóż 1 m² płyty bitumicznej waży kilka kilogramów, co nie powinno stanowić znacznego obciążenia konstrukcji dachu budynku inwentarskiego lub gospodarczego.

Zdaniem eksperta

Tomasz Herner, zastępca dyrektora handlowego, Blachy Pruszyński

Zasady montażu blachodachówki

Spośród różnych pokryć dachowych montaż blachodachówki (szczególnie modułowej) może wydawać się najprostszy. Stopień zaawansowania zależy jednak od stopnia skomplikowania połaci naszego dachu. Im więcej załamań i dodatkowych akcesoriów, które często są wymagane do prawidłowej wentylacji pokrycia, tym montaż jest bardziej skomplikowany i potrzebna będzie fachowa wiedza. Dlatego mimo dostępnych instrukcji montażu dodawanych do kupionych blachodachówek powinniśmy skorzystać z usług dekarskich, aby mieć pewność, że nasz dach będzie szczelny przez lata. Warto wiedzieć, na które elementy należy zwrócić uwagę, aby móc skontrolować pracę na dachu. Podczas montażu blachodachówki ciętej na wymiar należy przede wszystkim pamiętać o sprawdzeniu geometrii dachu. Jakiekolwiek błędy połaci powinny być lokalizowane na krawędziach bocznych dachu i na kalenicy – są to miejsca, które później przykryte będą obróbkami. Arkusze blach powinny być mocowane na każdej fali, w miejscach przy okapie, kalenicy, zakładzie wzdłużnym, krawędziach bocznych dachu oraz na rynnie koszowej. W przypadku blachodachówek panelowych trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na rozstaw łat – musi być on odpowiednio rozmierzony, tak aby wkręty znajdowały się w najniższym punkcie fali. Zarówno w przypadku arkuszy, jak i modułów wkręty umieszczamy w najniższym punkcie fali, bezpośrednio pod przetłoczeniem poprzecznym.