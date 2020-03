Wybieramy system kominowy do domu

Rola komina nie ogranicza się tylko do estetycznego udekorowania bryły domu. Powinien on być w pełni zintegrowany z systemem grzewczym domu. Oznacza to, że zanim podejmiemy decyzję o wyborze komina musimy wcześniej określić jaki rodzaj ogrzewania zastosujemy w naszym wymarzonym domu.





Stare przysłowie mówi, że „nie zaczyna się budowy domu od dymu z komina”. Jednak wybór odpowiedniego systemu kominowego ma ogromne znaczenie na prawidłowe funkcjonowanie systemy grzewczego naszego domu. Wybór odpowiedniego komina i jego budowa powinna być już określona na etapie projektowania naszej rezydencji.

O co tyle dymu?

Podstawową funkcją kominów jest odprowadzenie gazów spalinowych z naszych domowych palenisk na zewnątrz. Kolejną ważną rolą kominów, w przypadku kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą – dostarczają odpowiednią ilość tlenu do procesu spalania. Do poprawnego funkcjonowania każdego komina niezbędny jest tzw. ciąg, wytworzony na skutek różnicy ciężaru gorących spalin i powietrza.

W przypadku kotłów kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania, spaliny odprowadzane muszą być dodatkowo odprowadzane przy użyciu wentylatora zabudowanego w kotle, który generuje nadciśnienie w przewodzie spalin, tym samym umożliwiając ich odprowadzenie na zewnątrz.

Warto zwrócić uwagę że dobór odpowiedniego komina zależy od rodzaju kotła i paliwa jakie będziemy wykorzystywać do ogrzania domu. Z kolei wymiary naszego komina determinuje moc i typ kotła. Oznacza to, że zawsze należy wybierać komin do urządzenia grzewczego, nigdy na odwrót.

Wybór należy do ciebie?

Kiedy decydujemy się na nowy projekt domu to wybieramy zaufaną pracownie, której pracownicy przeniosą nasze wizje i pomysły na projekt. Zazwyczaj mamy przemyślane rozwiązania uwzględniające również sposób ogrzewania. Projekt jest zatem w 100% przystosowany do stawianych przez nas wymagań. A komin i wentylacja są już dobrane pod konkretny typ urządzenia grzewczego i zaprojektowane tak, aby w trakcie budowy nie wprowadzać już dodatkowych zmian.

Jednak przy gotowych projektach domów nie mamy możliwości wyboru. Projektanci bowiem najczęściej umieszczają w nich kominy ceramiczne. Dlaczego?

Często gotowy projekt ma być na tyle uniwersalny, żeby bez większych zmian w konstrukcji móc zastosować różne typy kotłów Tym samym zmiana rodzaju zastosowanego kotła do ogrzewania (kocioł stałopalny, na olej czy na gaz) nie skutkuje zbyt daleko idącymi modyfikacjami w konstrukcji budynku, gdyż możemy zastosować odpowiedni wkład kominowy.

Jednak należy pamiętać, że wymóg i tym samym koszt dostosowania komina do zastosowanego kotła spada już na samego inwestora. Warto wiedzieć, że rezygnacja z komina ceramicznego w późniejszym etapie budowy domu nie jest już możliwa, ponieważ rośnie on w górę od fundamentów, razem ze ścianami i kolejnymi kondygnacjami. Od czego zależy dobór systemu kominowego i jaki rodzaj będzie najlepszy?

Właściwa wentylacja

Poprawne użytkowanie komina nie może obejść się bez właściwie wykonanej wentylacji. Dobra wentylacja to taka, która zapewnia skuteczną wymianę powietrza niezależnie czy jest lato, czy zima. Dlatego też na etapie planowania rozkładu domu projektant powinien wskazać, w jaki sposób najlepiej poprowadzić wentylację . Nie można zapomnieć też o systemie grzewczym naszego domu, który ściśle powiązany jest z kominem.

Sprawny system grzewczy

Eksperci z branży kominowej podkreślają, że zawsze należy dobierać komin do urządzenia grzewczego, nigdy na odwrót. Zasada ta dotyczy nie tylko pieców, jak i kotłów stałopalnych, wkładów kominkowych, ale też i kotłów gazowych, olejowych z otwartą i zamkniętą komorą spalania. Dlaczego to takie ważne?

Otóż konstrukcje tych urządzeń różnią się istotnie między sobą, co wpływa na rodzaj systemu odprowadzania spalin, jaki należy zastosować. O tym informuje nas homologacja urządzenia grzewczego np. urządzeń gazowych, zgodnie z CEN / TR 1749 (2015-08) Europejski Schemat klasyfikacji urządzeń gazowych według metody wyrzutu spalin. Jak zatem prawidłowo dobrać system kominowy do rodzaju kotła grzewczego?

Po pierwsze, kocioł

Producenci systemów kominowych oferują kompletne zestawy elementów, z których możemy wznieść zarówno komin samonośny, stojący wewnątrz lub na zewnątrz domu, jak i same wkłady kominowe. Umieszczamy te ostatnie w obudowie kominowej wykonanej z zupełnie innego materiału. Tak wybrany komin musi wykazywać odporność na rodzaj splin przepływających przez niego. Okazuje się, że paliwo, którym jest zasilany kocioł ma ogromny wpływ na trwałość naszego systemy kominowego. Jak więc dobrać komin do kotła?

Otóż jeżeli nasz kocioł będzie opalany gazem lub olejem opałowym warto zastanowić się nad zakupem komina z kamionki lub stali kwasoodpornej. Z kolei tradycyjny kocioł na paliwo stałe dobrze współpracuje z kominem z cegieł. Jednak już jego nowoczesny odpowiednik wymaga zbudowania komina ze stali kwasoodpornej lub kamionki. Czym wyróżniają się kominy w zależności od zastosowanego materiału?

Kwasoodporna stal

Kominy ze stali kwasoodpornej sprawdzą się w przy odprowadzaniu spalin kotów gazowych i olejowych, także popularnych ostatnio kotłów kondensacyjnych. Dostępne są też modele tych kominów, które współpracują z kotłami na paliwa stałe. System kominowy z stali kwasoodpornej składa się z 2 rur stalowych i warstwy izolacyjnej. Tego typu produkty przeznaczone są do montażu wewnątrz lub na zewnątrz kominków.

Na rynku dostępne są także wkłady kominowe wykonane ze stali kwasoodpornej, są na tyle giętkie, że można je dostosować do kształtu już istniejącego komina. Elementy łączymy kielichowo. Wkłady ze stali kwasoodpornej sprawdzą się przy wymianie kotła na nowszy model np. kondensacyjny.

Wyróżnia je niewielka grubość ścianek wiec łatwo jest je wsunąć w stary komin. Należy jednak pamiętać że kominy ze tali kwasoodpornej mogą się szybko nagrzewać co prowadzi do powstawania szybkiego ciągu kominkowego. Jaka zatem istnieje alternatywa dla tego typu rozwiązań?

Kominy ceramiczne

Kominy ceramiczne są najczęściej produkowane z kamionki odpornej na wysoką temperaturę oraz działanie mrozu. Kamionka jest odporna na wysoką temperaturę, więc można jest na działanie kwasów, które powstają jako produkt uboczny podczas pracy kotłów kondensacyjnych. Ceramika, w przeciwieństwie do nierdzewnej stali nagrzewa się o wiele wolniej ale też przez dłuższy okres oddaje temperaturę do otoczenia.

Z kamionki wykonywane są zarówno wkłady kominowe, jak i całe systemy montowane na wewnątrz, jak i zewnątrz. W ostatnim przypadku zewnętrzną warstwę stanowią wówczas pustaki z keramzytobetonu, zaizolowane od środka warstwą wełny mineralnej. Dzięki temu, rozwiązaniu kominy z kamionki wykazują odporność na działanie wysokich temperatur. Można je z powodzeniem polecić do montażu w parze z kotłami na paliwo stałe.

Murowany komin

Z kolei kominy murowane budowane są z cegieł i przeznaczone do współpracy z urządzeniami grzewczymi, w których uzyskiwana jest wysoka temperatura spalin, czyli z tradycyjnymi kotłami na paliwo stałe, kominkami typu otwartego lub modnymi ostatnio piecami kaflowymi. Nie sprawdzą się w przypadku kotłów na paliwo płynne np. gaz.

Murowane wkłady kominowe mogą mieć w przekroju kształt kołowy (taki spotyka się najczęściej), owalny lub kwadratowy. Kiedy już wybierzemy odpowiedni system kominowy, istotne jest też jego wysokość. Sama długość komina narzucona jest przez wysokość budynku, a ma ona bezpośredni wpływ na dobór średnicy.