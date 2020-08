Wykańczamy pokój dziecka na poddaszu

Poddasze użytkowe dzięki odpowiedniej aranżacji może stać się przytulnym i funkcjonalnym pokojem dla dziecka. Jednak musimy zadbać komfort cieplny w tym pomieszczeniu, gdyż lokalizacja bezpośrednio pod dachem, powoduje, że jest ono narażone na działanie wysokich temperatur oraz hałasu.

Przestrzeń zamknięta skosami dachu jest dla wielu dzieci ulubionym miejscem w całym domu. Najmłodszym przypomina magiczną krainę, która skrywa mnóstwo zakamarków (a przez to również tajemnic), starszym natomiast pozwala zaspokoić rosnącą potrzebę niezależności.

Zanim jednak w pełni wykorzystamy potencjał nietypowego wnętrza i zamienimy go w dziecięcy pokój marzeń, nie zapominajmy o kwestiach podstawowych, takich jak prawidłowa termoizolacja poddasza.

Efektywne ocieplenie poddasza

Szczelna warstwa izolacji stanowi warunek konieczny komfortowego użytkowania pokoju na poddaszu.

Jeżeli chcemy uniknąć błędów, których konsekwencją jest powstanie mostków termicznych i duże straty ciepła, to warto zastosować nowoczesne rozwiązanie w postaci izolacji natryskowej pianką poliuretanową. Pianka ta skutecznie dociera do wszelkich miejsc trudno dostępnych, tworząc jednolitą, pozbawioną mikroszczelin powłokę.

W rezultacie ryzyko niekontrolowanej ucieczki ciepła zostaje praktycznie wyeliminowane. Ocieplenie natryskowe pianką wyróżnia się także doskonałą izolacyjnością akustyczną – hałasy dobiegające z zewnątrz zostają zredukowane, dzięki czemu użytkownicy poddasza mogą spać spokojnie nawet w deszczowe noce.

Pokój dla rodzeństwa

Kiedy zadbaliśmy już o długotrwałą szczelność dachu, warto zastanowić się, jak optymalnie rozplanować dostępną przestrzeń. W pokoju dziecięcym powinny znaleźć się trzy strefy: zabawy, odpoczynku i nauki.

Jeżeli pokój zamieszkiwany jest przez rodzeństwo, to możemy pokusić się również o zorganizowanie małych stref prywatności dla każdego dziecka. W wydzieleniu stref użytkowych pomocna będzie ścianka działowa. Jej montaż przeprowadzimy szybko i sprawnie przy pomocy kleju budowlanego.

Samodzielne prace wykończeniowe

Nie zapominajmy, że ścianki działowe to również dodatkowa przestrzeń na półki i inne elementy wyposażenia wnętrza, których w pokoju dziecięcym przecież nie brakuje. Elementy te możemy zamocować bez śrub i wkrętów - wystarczy sięgnąć po klej Fix All Flexi marki Soudal.

Jest on uniwersalny i sprawdzi się również przy klejeniu i fugowaniu paneli, progów czy listew przypodłogowych. Charakteryzuje się on trwałą elastycznością, wysoką wytrzymałością spojenia i bardzo dobrą przyczepnością do niemal wszystkich podłoży. Jest także całkowicie bezpieczny dla zdrowia i środowiska.