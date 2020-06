Wykonanie krok po kroku tarasu "na sucho"

Wykonywanie tarasu „na sucho” jest gruncie rzeczy szybkie i ekonomiczne. W razie uszkodzenia któregoś z elementów, jego wymiana jest niezwykle prosta, gdyż nie wiąże się z koniecznością skuwania płyt klejonych na betonowej wylewce tarasu.

Coraz większą popularnością cieszy się taras posadowiony na gruncie "na sucho". Tak budowany taras może być zamontowany w przeciągu dwóch dni, zaś koszty takiej inwestycji są mniejsze nawet o połowę niż w przypadku zastosowaniu metody montażu "na mokro", która zajmuje co najmniej 30 dni.

Czasochłonna i wymagająca dużych nakładów pracy metoda, polegająca na wylewaniu podstawy z betonu, coraz częściej zastępowana jest przez zabudowę płyt lub kostki na podłożu gruntowym. Należy jednak pamiętać, że wybór tej metody, znacznie tańszej i dużo szybszej, wiąże się z zachowaniem szczególnej staranności wykonania.

- Niezaprzeczalnym walorem technologii układania płyt tarasowych „na sucho” jest to, że nie wymaga szczelin dylatacyjnych ani wylewki betonowej, co świadczy o tym, że doskonale sprawdza się na terenach o grząskim podłożu – mówi Małgorzata Gral, architekt krajobrazu w firmie Jadar.

Taras układany "na sucho" ma jeszcze kilka praktycznych zalet.

- Ważna jest przepuszczalność powierzchni, dzięki której wody opadowe mogą swobodnie przenikać do gruntu, a nie tylko tak, jak sugerują wyprofilowane spadki oraz możliwości regulacji jego wysokości. W każdej chwili i z dużą łatwością można rozmontować taras i np. powiększyć lub zmniejszyć bez konieczności wylewania betonowej podbudowy – dodaje Małgorzata Gral.

Wypoziomowane podłoże

Oczywiście wszystkie prace budowlane powinny opierać się o przygotowany wcześniej projekt wykonania tarasu.

- Wygodny, trwały i estetyczny taras powstanie tylko wówczas, gdy potraktujemy go równie poważnie jak pozostałe elementy budynku i zaczniemy o nim myśleć już na etapie projektowania domu – zaznacza Jarosław Fiedorowicz, kierownik budowy w firmie ABW Superbruk.

Klienci często chcą, aby taras, znajdował się na takiej samej wysokości, na której znajduje się posadzka parteru. Jedynym ograniczeniem w tym wypadku staje się tylko próg drzwi balkonowych.

Budowa tarasu bezpośrednio przylegająca to drzwi tarasowych, należy rozpocząć od wykonania izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej ścian parteru.

- Bezpieczniejsze wydaje się obniżenie poziomu tarasu przynajmniej poniżej izolacji przeciwwilgociowej ścian parteru – czyli około 15 cm poniżej poziomu posadzki wewnątrz domu. Umożliwi to dodatkowo zabezpieczenie parteru przed czynnikami atmosferycznymi (zawiewany śnieg, zacinający deszcz). Aby ułatwić korzystanie z takiego tarasu można wykonać przy drzwiach dodatkowy stopień lub niewielki podest. Jeżeli jest to konieczne można wykonać pochylnię – jest to jednak trudne z uwagi na fakt, że pochylnia o bezpiecznym spadku musiałaby mieć długość 2–3 metrów – dodaje Jarosław Fiedorowicz.

Podobnie postępujemy w przypadku, gdy krawędź tarasu wykonana jest na takiej samej wysokości, co przylegający do niego trawnik.

- Tu często napotykamy na trudność wynikającą z tego, że dom jednorodzinny ma parter wyniesiony około 30–45 cm ponad otaczający teren. Od frontu mamy 2–3 stopnie schodów, a od strony tarasu – problem do rozwiązania – podkreśla ekspert ABW Superbruk i wymienia, że różnicę tę możemy zniwelować wykorzystując palisadę, gazony czy ozdobne murki.

Krawędzie i dylatacja

W przypadku tarasów układanych „na sucho” dylatacja nie jest konieczna, ponieważ taras jest konstrukcją „elastyczną”.

- Obciążenie tarasu zmniejszamy poprzez zastosowanie podsypki cementowo-piaskowej. Na wykończenie możemy zastosować palisady, obrzeża lub cegły, dzięki czemu ciężar tarasu rozłożony zostanie na poszczególne elementy konstrukcyjne, a nie na unieruchomioną bryłę domu – tłumaczy Małgorzata Gral.

Układanie wierzchnich płyt

Montaż płyt tarasowych rozpoczynamy zawsze na dobrze przygotowanym podłożu. Podczas układania materiału, ewentualne różnice wysokości koryguje się za pomocą gumowego młotka. Płyt nie wolno dociskać za pomocą zagęszczarki lub wibratora mechanicznego, ze względu na ryzyko ich pęknięcia i uszkodzenia

Pamiętajmy, że przy układaniu wierzchnich płyt tarasowych należy zachować jednolite odstępy o szerokości około 5-15 mm pomiędzy poszczególnymi płytami. W trakcie układania na bieżąco należy kontrolować poziomy sąsiadujących płyt, wyrównując różnice za pomocą białego gumowego młotka. Młotki wykonane z czarnej gumy mogą zostawiać ślady po uderzeniu na jasnych płytach tarasowych.

- Poszczególne elementy układamy zachowując pomiędzy nimi ważne odstępy, które następnie wypełniamy fugą żywiczną. Spoiny możemy również wypełnić piaskiem lub drobnym grysem 1–3 mm, który rozsypujemy na nawierzchni i rozprowadzamy za pomocą szczotki – podpowiada Jarosław Kwaśniak, szef Rozwoju Rynku i Promocji Produktów, Bruk-Bet.

W zależności od rodzaju płyt i ich chłonności, przed spoinowaniem może być konieczne przeprowadzenie impregnacji płyt, którą wykonuje się metodą natrysku bezciśnieniowego lub za pomocą pędzla.

Impregnacja nawierzchni ogranicza podatność na zabrudzenia oraz zwiększa odporność na działanie czynników atmosferycznych, co na długo pozwoli cieszyć się estetycznym wyglądem tarasu i ułatwi jego przyszłe czyszczenie.