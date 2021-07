Wykonanie papy na pełnym deskowaniu droższe od membran dachowych?

Membrana dachowa czy papa na pełnym deskowaniu? Co jest taniej zakupić i wykonać. Zwłaszcza, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku materiałów budowlanych zmusza inwestorów, aby na nowo przeliczyć wydatki związane z usługami dekarskimi oraz cenami poszyć i pokryć dachowych domu.

Analizując same aspekty techniczne, można wymienić kilka najważniejszych różnic między papą a membraną.

Pierwsze rozwiązanie ma długą dekarską tradycję i stosowane jest często z przyzwyczajenia. Papę montuje się do sztywnego poszycia wykonanego z desek, płyt OSB lub wodoodpornej sklejki.

Konstrukcja tego typu wymaga większego nakładu pracy oraz ilości materiałów. Pokrycie jest cięższe i bardziej sztywne, a do zapewnienia odpowiedniej wentylacji potrzeba dodatkowych zabiegów.

Membrana dachowa jest rozwiązaniem nowoczesnym, które lepiej sprawdza się przy bardziej skomplikowanych dachach wielospadowych czy konstrukcjach z lukarnami. Montuje się ją do krokwi, a jej parametry techniczne zapewniają lepszą izolację i ochronę przed wilgocią, wiatrem oraz stratami ciepła.

Wzrosły koszty zakupu i wykonania papy na pełnym deskowaniu

Od lat pokutuje przekonanie że pokrycie bitumiczne jest tańsze. Jego specyfika generuje jednak dużo więcej kosztów związanych z zakupem materiałów oraz pracą dekarza. Tymczasem jedno i drugie znacząco podrożało.

Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że w ostatnich miesiącach ceny drewna w Unii Europejskiej i Polsce poszybowały w górę. Wskaźnik cen europejskich pod koniec 2020 r. podskoczył do 76,13 EUR za metr sześcienny.

Według raportu „Nastroje dekarzy 2021”, opublikowanego przez BCMM – badania marketingowe, w bieżącym roku mają wzrosnąć również ceny usług na rynku dekarskim. Takiego zdania była ponad połowa (54 proc.) badanych dekarzy.

– Na koszty sztywnego poszycia dachowego krytego papą składają się nie tylko ceny materiałów i wynagrodzenie dekarza, ale też kwestie związane z efektywnym wykorzystaniem materiału. Standardowa rolka membrany ma 75 m2 i pozwala jednorazowo na pokrycie większej powierzchni, a przy tym generuje minimalne ilości odpadów. Papa jest materiałem znacznie cięższym, co przy wymiarze 20 m2 w rolce, oznacza zapotrzebowanie na więcej wolumenu i czasu na pokrycie całego dachu. Ponadto, stosując deskowanie i papę konieczne jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych. Rodzi to ryzyko błędów wykonawczych, które dodatkowo zwiększają koszty – mówi Mariusz Długosz, mistrz dekarski i regionalny dyrektor handlowy w Dorken Delta.

Czy membrana na krokwiach to oszczędności?

Oszczędności związane z pokryciem w postaci membrany są analogiczne do kosztów papy na pełnym deskowaniu.

Przede wszystkim odpada drogie drewno deskowe, gdyż membranę montuje się bezpośrednio do krokwi. Krótszy czas montażu sprawia, że obniżają się koszty pracy dekarza.

Zastosowanie membrany pozwala też bardziej efektywnie wykorzystać materiał, przy jedynie minimalnych jego stratach. Warto wziąć pod uwagę również oszczędności liczone w długim terminie, na które składają się wysoka żywotność membran oraz niższe koszty eksploatacji domu związane chociażby z mniejszymi stratami ciepła.

– Żywotność membrany Delta Maxx Plus określamy na 50 lat, dając przy tym 25-letnią gwarancję, czego nie jest w stanie zapewnić żaden zwolennik papy na deskowaniu. Trzeba pamiętać, że na żywotność mocno wpływa odporność termiczna materiału. Membrana zachowuje swoje właściwości w przedziale od -40 °C do +80 °C. Papa często spływa już przy +50 °C, a to oznacza, że trzeba ją częściej naprawiać, uzupełniać czy wręcz w całości wymieniać. Dzięki lepszym właściwościom izolacyjnym, dobra i energooszczędna membrana może też o prawie 10 proc. zmniejszyć koszty ogrzewania domu – wyjaśnia Mariusz Długosz, ekspert Dorken Delta.

Jak zauważa ekspert Dorken Delta, jeżeli weźmiemy tylko pod uwagę cenę 1 m2 membrany i papy, porównanie wychodzi korzystniej dla tego drugiego rodzaju pokrycia.

Jeśli jednak kalkulujemy cenę wykonania 1 m2 całego dachu, uwzględniając dodatkowe koszty zakupu materiałów takich jak drewno konstrukcyjnego i pracy, szala przechyla się na drugą stronę.