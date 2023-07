Zawieranie umów przez internet może okazać się wyjątkowo niebezpieczne. Przekonał się o tym rolnik, który musi zapłacić blisko ćwierć miliona złotych swojemu odbiorcy z tytułu niewykonanej umowy.

Do sytuacji doszło w miejscowości Saskatchewan, w Kanadzie. Chris Achter przez telefon rozmawiał ze swoim odbiorcą, Kentem Mickleborough, o umowie dotyczącej dostawy lnu. Zamawiający wysłał rolnikowi wiadomość z projektem umowy, pisząc w niej: "proszę potwierdzić umowę na len". Achter miał mu odpowiedzieć emotką z kciukiem w górę. I to był jego błąd, bo z umową się nie zgadzał i zamówionych 86 ton lnu nie dostarczył.

Sprawa trafiła do sądu. Rolnik argumentował, że wysyłając emotkę z uniesionym kciukiem jedynie potwierdził otrzymanie umowy, a nie ją zaakceptował.

Kupujący twierdził dla odmiany, że miał długotrwałe relacje biznesowe z panem Achterem i że rolnik w przeszłości zgadzał się na kontrakty za pośrednictwem wiadomości tekstowej. To właśnie dlatego kupujący był przekonany, że ​​emoji przypieczętowało umowę.

Rolnik przegrał sprawę w sądzie

Sąd stanął w tej sytuacji po strony potencjalnego nabywcy. Sędzia Timothy Keene oparł się na definicji emoji ze słownika, według której znak służy do wyrażania zgody, aprobaty (potwierdzenia) lub zachęty w komunikacji cyfrowej. Mimo, że to podpis jest klasycznym potwierdzeniem czyjejś tożsamości, nie przeszkadza to w korzystaniu z nowoczesnych metod - jak właśnie emotka.

Sąd przyznaje, że emoji z kciukiem w górę nie jest tradycyjnym sposobem 'podpisu' dokumentu. Jednakże w tych okolicznościach był to prawidłowy sposób spełnienia dwóch warunków podpisu - weryfikacji tożsamości podpisującego poprzez jego numer telefonu i potwierdzenia akceptacji umowy - stwierdził sędzia.

Sędzia argumentował, że choć sprawa jest stosunkowo świeża, to sąd nie może, ani nie powinien powstrzymywać fali technologii.