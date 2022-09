Kasza to zdrowe, nieprzetowrzone ziarna zbóż – cenne źródło węglowodanów złożonych (fot. Pixabay)

Kasza – bez względu na rodzaj – ma pięć podstawowych zalet: należy do produktów naturalnych i nieprzetworzonych, jest zdrowa, smaczna, szybka do przygotowania i tania. Nic więc dziwnego, że jej spożycie rośnie.

– W ostatnich latach zmieniają się nawyki żywieniowe Polaków. Mamy coraz większą świadomość i wiedzę na temat żywienia, chcemy jeść zdrowiej, czuć się lepiej. Nasze badania pokazują, że kaszę jemy częściej niż dekadę temu. To pozytywny trend, który – jak prognozujemy – powinien umacniać się w kolejnych latach, ponieważ coraz bardziej doceniamy walory odżywcze kasz, ich jakość oraz naturalność. Warto jednak zauważyć, że wciąż sporo osób (ponad 1/3 badanych) je kaszę stosunkowo rzadko, choć w tym względzie nastąpił znaczący wzrost w porównaniu do 2013 r. (wówczas aż 2/3 respondentów jadło kaszę rzadziej niż raz w tygodniu) – mówi Agnieszka Falba-Gałkowska, dyrektor Biura Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, organizatora kampanii „Lubię kaszę – kasza na stół, na zdrowie, na co dzień”.

Wzrost spożycia kaszy na przestrzeni 10 lat

Z przeprowadzonych badań wynika, że kasza pojawia się na naszych talerzach znacznie częściej niż w 2013 r. Wówczas zaledwie jeden na trzech respondentów deklarował, że spożywa kaszę przynajmniej raz w tygodniu. Obecnie, z taką częstotliwością, jada ją niemal dwa razy więcej osób (63%).

Niemal 90% Polaków biorących udział w tegorocznym badaniu (Sondaż zrealizowany przez SW Research Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel, na reprezentatywnej próbie Polaków (N=1000), w czerwcu 2022 r.) zadeklarowało, że lubi kaszę (w tym 42% zdecydowanie tak, a 47% - raczej tak), a 85% z przyjemnością przyrządza posiłki z tym produktem. Jednocześnie aż 96% ankietowanych przyznało, że je kaszę przynajmniej od czasu do czasu, podczas gdy w sondażu zrealizowanym w 2013 r. odpowiedziało tak 91% respondentów (badanie zrealizowane przez agencję badawczą INQUIRY sp. z o.o. metodą sondażu internetowego na próbie N=1000, w 2013 r.).

Dlaczego popularność kaszy rośnie?

Polacy mają coraz większą świadomość kulinarną i prozdrowotną. Coraz chętniej sięgają po produkty korzystne dla organizmu i stosuję się do zaleceń dietetyków – nie tylko w przypadku dolegliwości czy wtedy, gdy chcą zredukować masę ciała, lecz także prewencyjnie, aby utrzymać zdrowie i dobrą kondycję.

Według badań przytoczonych przez organizatorów kampanii „Lubię kaszę – kasza na stół, na zdrowie, na co dzień” Polacy doceniają kaszę przede wszystkim za jej walory zdrowotne (80%) i smak (74%). Zwracają też uwagę na to, że jest sycąca oraz na dostępność wielu gatunków.

Zdaniem respondentów kaszę warto uwzględnić w jadłospisie przede wszystkim ze względu na zawarte w niej składniki: błonnik (65%), witaminy (53%), żelazo (41%) i magnez (40%).

Kasza jako naturalny, nieprzetworzony produkt zbożowy świetnie wpisuje się zalecenia Talerza Zdrowego Żywienia, wg których powinniśmy w codziennej diecie uwzględnić produkty zbożowe z pełnego przemiału, które są źródłem węglowodanów złożonych (wolniej uwalniających energię) i błonnika pokarmowego. Kasza to coś więcej – ziarna zbóż pozbawione części niejadalnych, w całości (krupa) albo tylko rozdrobnione (kasze łamane i drobne), ale nie mielone. Rodzaj kaszy zależy od gatunku zboża, z którego powstał, zatem najpopularniejsze są kasze: jęczmienne, gryczane, owsiane, pszenne, z prosa (np. zyskująca rosnącą popularność kasza jaglana), kukurydziane oraz ryż.

Kolejną zaletą kaszy jest doceniana przez Polaków wysoka zawartość składników mineralnych (magnez, cynk, żelazo, potas i witaminy z grupy B – dzięki którym wpływa pozytywnie m.in. na koncentrację, kondycję skóry, włosów i paznokci, zmniejsza bezsenność, napięcie nerwowe i skurcze mięśni) oraz błonnika pokarmowego, który reguluje procesy trawienia, zapobiega zaparciom, nowotworom jelita grubego i hemoroidom. Dzięki błonnikowi kasza ma niski indeks glikemiczny, co powoduje, że węglowodany uwalniają się z niej stopniowo, a to wydłuża uczucie sytości i zapobiega nadmiernej produkcji insuliny – jest zatem korzystna dla diabetyków, osób z insulinoopornością, odchudzających się i w prewencji chorób metabolicznych. Wpływa również na obniżenie złego cholesterolu we krwi i zmniejsza ryzyko kamicy żółciowej.

I na koniec praktyczne zalety kaszy: szybkość przygotowania, możliwość wykorzystania kaszy na wiele sposobów i właściwie do każdego posiłku oraz przede wszystkim cena, co nie jest bez znaczenia w czasie pogłębiającej się inflacji i galopującego wzrostu cen żywności.

Kasza na nowo

Doskonale znamy tradycyjne zastosowanie kaszy: jako dodatek do dań obiadowych, zwłaszcza mięsnych z sosem, w gołąbkach, pierogach, zapiekankach, na śniadanie w postaci z zupy mlecznej. Przekopując odmęty internetu w poszukiwaniu dań z kaszą, możemy się zdziwić, jak wiele potraw zawierających różnego rodzaju kasze to propozycje współczesne, modne, sezonowe – kasza jaglana jako składnik deserów i ciast; sałatki na bazie kaszy z dodatkiem pieczonych warzyw, mięsa, serów, orzechów; różne odmiany kaszotto, a nawet sushi z kaszą…

Szukając własnego smaku na zdrowie, warto z kaszą poeksperymentować – wszystkie dodatki dozwolone! A nasze kaszowe podpowiedzi już wkrótce na portalu – zapraszamy.