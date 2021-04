Zaczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Wystartował Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny. Potrwa on do końca czerwca.

Można to zrobić już dziś - 1 kwietnia, ale jeśli akurat jest sporo innych zajęć na głowie, to ostateczny termin na udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań mija z końcem czerwca.

Spis powszechny jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni odbył się w 2011 roku. Udział w tym spisie jest obowiązkowy. Dotyczy on wszystkich mieszkańców kraju, w tym cudzoziemców mieszkających w Polsce, a także tych osób, które w trakcie spisu będą przebywać za granicą. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny do 5 tys. zł, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Najprościej jest spisać się samemu przez internet. Specjalny formularz będzie dostępny na https://spis.gov.pl. Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że metodami uzupełniającymi będą spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego.

Każdy z uczestników badania będzie miał indywidualny formularz, do którego dostęp można uzyskać poprzez podanie numeru PESEL. Można więc pomóc bliskim, którzy będą mieli problemy z udziałem w badaniu – trzeba jednak znać ich identyfikator. Ankieta jest imienna – nie można jej wypełnić np. za całą rodzinę.

Pytania pogrupowano tematycznie. Znajdują się tam przede wszystkim takie kwestie jak dane osobowe i dane najbliższych członków rodziny, poziom wykształcenia oraz miejsce zamieszkania. Pojawiają się także pytania o wyznanie – także te, w jakim wychowujemy dzieci.

Drugi z filarów spisu powszechnego dotyczy stanu posiadania: mieszkania, wielkości zajmowanej nieruchomości, źródła ogrzewania oraz tego, czy posiadamy ją na własność, czy też jest to inny rodzaj tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania/domu.

Według GUS, dane zebrane w jego trakcie, posłużą do tworzenia opracowań, zestawień i analiz statystycznych. Pozwolą odpowiedzieć państwu na pytanie: "kim jesteśmy", "ilu nas jest" i "jak żyjemy".

Warto zaznaczyć, że kwestie takie jak chociażby unijne dotacje czy liczba miejsc w Parlamencie Europejskim również uzależnione są od liczby mieszkańców kraju, a więc od informacji, którą pozyskać można właśnie za pomocą spisu powszechnego.