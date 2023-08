Od 5 czerwca br. ruszyły bezzwrotne dopłaty w wysokości do 60 tys. zł do silosów rolnych.

Dodatkowo od 3 czerwca br. obowiązują przepisy ułatwiające budowę większych silosów zbożowych tylko na zgłoszenie. Sprawdziliśmy więc, ile kosztuje zakup i budowa silosu oraz w jakim stopniu dotacje pokryją realizację inwestycji w gospodarstwie rolnym.

Od 3 czerwca obowiązują ułatwienia w montażu większych silosów w gospodarstwach rolnych. MRiRW uruchomiło dodatkowo dotacje do zakupu silosów, które powinny jeszcze bardziej zwiększyć popyt i ceny silosów po 5 czerwca br. Co dokładnie się zmieniło?

Zmiany w przepisach i dotacjach przy zakupie i budowie silosów rolnych

Podpisana przez prezydenta RP powyższa ustawa wprowadza szereg ułatwień związanych z realizacją inwestycji budowlanych w gospodarstwach rolnych, w tym i budowę silosów na zboże tylko na zgłoszenie.

Nowe przepisy pozwalające na budowę silosów do 15 m i pojemności do 250 m3 tylko na zgłoszenie weszły w życie od 3 czerwca br., a już od 5 czerwca br. ruszyło wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnych dotacji do budowy silosów zbożowych.

Dofinansowanie zakupu i montażu silosów wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a do 60 proc. dla młodych rolników. Maksymalna kwota dotacji sięgnęła do 50 tys. zł, a dla gospodarzy do 40. roku życia do 60 tys. zł. Wnioski są przyjmowane za pośrednictwem Platformy Usług ARIMR. Dotacje bezzwrotne są więc relatywnie wysokie, ale w jak znacznym stopniu pokryją zakup silosu zbożowego?