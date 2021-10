Zanim zdecydujesz się na zakup ogrodzenia sprawdź jego gwarancję

Ogrodzenie stało się dość kosztowną inwestycją. Wznosimy je zwykle na wiele lat i mamy nadzieję, że będzie nam niezawodnie służyć i zdobić posesję przez długi czas Kupując je sprawdzamy funkcjonalność, estetykę, cenę. Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię – mianowicie na gwarancję.

Gwarancja ma dać klientom pewność, że zakupiony produkt będzie właściwie spełniał swoją funkcję przez określony czas. W sytuacji gdy wystąpią nieprawidłowości przy użytkowaniu ogrodzenia, producent zobowiązuje się naprawić usterkę lub wymienić daną rzecz na nową, w pełni sprawną.

Krótko mówiąc, gwarancja pozwala nam spokojnie użytkować produkt, bez obaw, że tuż po zakupie odmówi nam posłuszeństwa i zostaniemy z tym problemem sami.

Uważnie przyglądamy się gwarancji w przypadku zakupu samochodu czy sprzętu elektronicznego. A co w przypadku budowy domu? Zwykle starannie analizujemy jej długość, wybierając np. kocioł, panele solarne, czy system sterowania smart home. Ale czy gwarancja ma znaczenie w przypadku takich elementów jak np. ogrodzenie posesji?

Na jaki okres powinna być zapewniona gwarancja na ogrodzenia?

– Od ogrodzenia oczekujemy najczęściej tego, aby było solidne, trwałe i zachowało swój estetyczny wygląd przez długie lata – mówi Elwira Przybylska, ekspertka z Plast-Met Lubin Systemy Ogrodzeniowe. – Kluczowa jest więc jego jakość i zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych. Muszę przyznać, że niewielu klientów dopytuje o gwarancję, a przecież jest ona naprawdę ważna. Dzięki tej informacji dowiemy się nie tylko, przez jak długi okres objęci jesteśmy ochroną prawną. Oczywiście ogrodzenie powinno nam służyć o wiele dłużej niż okres gwarancyjny. Gwarancja dłuższa niż standardowa to dobry znak i istotna informacja dla kupującego. Świadczy bowiem o tym, że producent jest pewny jakości swoich wyrobów.

Standardowa gwarancja na ogrodzenia metalowe wynosi 2 lata. Niektórzy renomowani producenci wydłużają ją jednak znacząco. Należy uważnie przeanalizować „Ogólne Warunki Gwarancji”.

W dokumencie tym znajdziemy szczegółowe informacje, jakich elementów dotyczy wydłużona gwarancja, a jakie są z niej wyłączone. Warto też zwrócić uwagę na dodatkowe zapisy, np. konieczność wykonywania przeglądów serwisowych. Gwarancja udzielana jest jeśli produkty użytkowane są w normalnych warunkach środowiskowych.

W przypadku ogrodzeń najczęściej wyłączone z niej są wyroby eksploatowane w środowisku o bardzo wysokiej korozyjności (kategoria C5) oraz zamontowane bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza.

– Ogrodzenia Plast-Met wykończone w technologii Duplex posiadają gwarancję antykorozyjną na okres 10 lat – podkreśla Elwira Przybylska. – Dotyczy to zarówno Nowoczesnych Ogrodzeń Frontowych, jak też ogrodzeń panelowych i innych ogrodzeń przemysłowych, które zabezpieczone zostały przed korozją w ten sposób. Wszystko za sprawą połączenia cynkowania ogniowego ze specjalną powłoką lakierniczą. Po nałożeniu warstwy cynku, jest ona chropowacona metodą omiatania, dzięki czemu natryskiwana w drugiej kolejności farba lepiej do niej przywiera. Powłoka malarska chroni cynk przed utlenianiem, co znacznie wydłuża żywotność produktu. Pamiętajmy, że podstawą obowiązywania gwarancji na antykorozyjność jest montaż i użytkowanie ogrodzenia zgodne z „Ogólnymi Warunkami Gwarancji”.

Nieprawidłowy montaż ogrodzenia to utrata gwarancji

Ekspertka zaznacza, że ważne jest nie tylko od kogo i jakie ogrodzenie kupujemy, ale również kto i w jaki sposób je zamontuje.

– Praktycznie w każdej karcie gwarancyjnej pojawiają się zapisy mówiące o tym, że warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest prawidłowy montaż, zgodny z wytycznymi producenta, przeprowadzony przez osobę kompetentną – stwierdza specjalistka z Plast-Met Lubin Systemy Ogrodzeniowe. – Szczególnie w przypadku automatyki montaż musi być zrealizowany przez autoryzowanego instalatora. Wszelkie przeróbki lub zmiany konstrukcyjne dokonywane w ogrodzeniu na własną rękę lub przez przypadkową ekipę mogą skutkować utratą praw wynikających z gwarancji.

Najbezpieczniejszą opcją zatem jest zakup ogrodzenia w miejscu, które od razu oferuje profesjonalny montaż. Mamy wówczas pewność, że przeszkoleni fachowcy będą umieli zbudować je dokładnie według wytycznych producenta, a w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów nie ma wątpliwości do kogo się z nimi zgłosić.

– Dbamy o to, aby zapewnić naszym klientom pełen serwis – mówi Elwira Przybylska z lubińskiego oddziału firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. – Mogą oni zadzwonić do nas zarówno w okresie trwania gwarancji, jak też skorzystać odpłatnie z naszej pomocy serwisowej po jej wygaśnięciu. Podstawą realizacji reklamacji jest zgłoszenie jej na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od zauważenia wady. Jeśli klient skontaktuje się z nami, przyjedziemy na miejsce, aby ocenić problem, a w razie potrzeby pomożemy wypełnić niezbędny formularz.

