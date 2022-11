Zapiekanka ziemniaczana to znany i lubiany sposób na szybki, sycący jesienny obiad. Przygotujemy ją zarówno z surowych ziemniaków, jak i z pozostałości po wczorajszym obiedzie.

Przepisów na zapiekane ziemniaki jest bez liku, a najlepszy brzmi: dodaj do ziemniaków to, co lubisz, dopraw do smaku i zapiekaj. Tym razem odświeżamy dwa przepisy: na zapiekankę farmerską i francuską. Którą wolicie? Warto spróbować obu, aby się o tym przekonać.

Zapiekanka farmerska

Zapiekanka farmerska (fot. materiały prasowe/Dota Szymborska)

– Jest wiele wersji zapiekanek farmerskich. To, co charakteryzuje to danie, to „grabkowane” (czyli ze śladami widelca) ziemniaki na samej górze zapiekanki. W wersji fit pozbywamy się tłuszczu ze smażenia kiełbasy i pamiętamy o tym, by wybrać polskie ziemniaki, które mają etykietkę – do pieczenia. To naprawdę ważne. W Polsce jest uprawianych wiele odmian ziemniaków, a część z nich jest idealna do pieczenia – mówi Dota Szymborska, autorka bloga Oneginetatopa.blogspot.com, ekspertka kampanii „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz”.

Autorka podaje przepis fit w wersji jednoosobowej, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby powiększyć danie i przygotować je w wersji tradycyjnej, dlatego nieco zmodyfikowaliśmy skład.

Składniki

· 10 ugotowanych ziemniaków (obranych, nie w mundurkach)

· 2 kiełbasy

· 3 cebule

· pieprz, sól

· olej

Przygotowanie

Naczynie wysmarować olejem. Pokroić połowę ugotowanych ziemniaków w grube plastry i ułożyć na dnia naczynia. Kiełbasę podsmażyć wraz z cebulą na oleju, doprawić pieprzem i ewentualnie szczyptą majeranku – ułożyć na ziemniakach. Resztę ziemniaków rozbić tłuczkiem lub przepuścić przez maszynkę do mielenia mięsa. Rozgrzać piekarnik do 180 stopni C. Nałożyć ziemniaki na warstwę kiełbasy, zrobić widelcem „grabki” na górze zapiekanki. Piec przez ok. 15 minut, obserwując, by ziemniaki puree na górze nie spaliły się. Doprawić do smaku, pamiętając o tym, że kiełbasy bywają bardzo słone. Zapiekankę farmerską można przygotować wcześniej, włożyć do lodówki i podgrzać później.

Zapiekanka francuska

Zapiekanka francuska (fot. materiały prasowe/Dota Szymborska)

Zapiekanka francuska to połączenie surowych ziemniaków do pieczenia, masła i sera, co nadaje jej niepowtarzalny smak. W wersji fit dodajemy masło tylko do wysmarowania formy. Jeżeli natomiast przygotowujemy klasyczną wersję, to kładziemy kilka wiórków masła na samą górę, by zapiekły się razem z serem i ziemniakami, co powoduje, że ziemniaki zapiekają się na złoto i stają się bardziej chrupiące.

Składniki

· 1 kg ziemniaków – najlepiej drobne, do pieczenia, obrane i pokrojone w cienkie plasterki

· 2 ząbki czosnku

· 250 ml śmietanki 30%

· 12 g soli na 1 kg ziemniaków

· 200 g sera gruyère (tutaj cheddar, stąd żółty kolor zapiekanki)

· masło

Przygotowanie

Rozgrzać piekarnik do 190 stopni C. Ziemniaki pokrojone w plasterki przesypać do dużej miski, zalać zimną wodą, odczekać chwilę i odcedzić. Tutaj warto uzbroić się w cierpliwość i poczekać z 15 minut, dzięki czemu pozbędziemy się skrobi, której w tej zapiekance nie potrzebujemy. Wysmarować naczynie, w którym będziemy piec ziemniaki z masłem i czosnkiem. W misce wymieszać śmietanę z serem i solą. Wymieszać masę z ziemniakami i przełożyć do naczynia żaroodpornego. Na samej górze ułożyć kilka kawałeczków masła. Piec 90 minut w temperaturze 190 stopni C. Na ostatnie 15 minut pieczenia zwiększyć temperaturę do 250 stopni C. Podawać od razu. Jeść, uważając, żeby się nie poparzyć, gdyż zapiekanka długo zachowuje ciepło.