Zaproś ogród do wnętrza domu

Koncepcja ogrodu zimowego znana jest od wieków, a oranżerie stanowiące przedłużenie salonu były integralną częścią dworków i budynków pałacowych. Na co dzień hodowano w nich egzotyczne owoce, zwłaszcza pomarańcze, skąd wzięła się nazwa całego pomieszczenia, a podczas specjalnych okazji wydawano w nich przyjęcia i przyjmowano gości.

Dziś ogrody zimowe pozwalają nam cieszyć się kwitnącymi roślinami niezależnie od aury i pory roku, a wykorzystane jako jadalnia czy zewnętrzny salon stanowią doskonałe miejsce spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Ale to nie wszystko.

Dobrze zaprojektowana oranżeria ma niebagatelny wpływ na doświetlenie wnętrz, bilans energetyczny budynku i pozwala na efektywne wykorzystanie energii słonecznej. Jej konstrukcję warto oprzeć na wysokiej jakości aluminium. Dlaczego?

Projektowanie bez granic

Mówiąc „duże przeszklenia" od razu myślimy o aluminium. Nie bez powodu. Statyka metalu, jego wytrzymałość, stabilność oraz mały ciężar pozwalają na projektowanie wielkogabarytowych konstrukcji bez konieczności stosowania dodatkowych wzmocnień i usztywnień.

Profile stają się zatem niezwykle wąskie, co podnosi ich estetykę, doskonale wpisuje się w minimalistyczny trend budowlany i wpuszcza do pomieszczeń jeszcze więcej światła. Nie tracą tym samym swojej wytrzymałości, co sprawia, że wymiar i waga stolarki, jeszcze do niedawna będące dużym ograniczeniem kreatywności, stają się dziś niemal nieistotną kwestią.

– Co więcej, aluminium jest niezwykle plastyczne, a zgodnie z naszą zasadą – jeśli można coś narysować, można to stworzyć – podkreśla Tomasz Grzybowski, menedżer projektu Hydro Extrusion Poland. – Nasze rozwiązania pozwalają nadawać aluminium dowolny, możliwy do wyobrażenia kształt, a to wynosi możliwości projektowe i aranżacyjne na zupełnie nowy, nieznany dotąd poziom – dodaje.

Łącząc szkło i aluminium zyskujemy własny, niepowtarzalny widok za oknem – nawet w rozmiarze XXL, a wpadające do wnętrz promienie słoneczne naturalnie je dogrzewają i rozświetlają. Efektownie, pragmatycznie i z korzyścią dla domowych rachunków – zwłaszcza jesienią i zimą.

Na pogodę i... niepogodę

Projektując wymarzony ogród zimowy, pergolę czy oranżerię warto wziąć pod uwagę parametry techniczne konstrukcji, która musi sprostać negatywnemu działaniu warunków atmosferycznych – wahaniom temperatury, opadom czy ekspozycji słonecznej.

Aluminium w przeciwieństwie do wielu gatunków stali nie staje się kruche w niskich temperaturach, a do tego jest niezwykle odporne na korozję.

– Pod względem odporności na korozję anodowane bądź lakierowane aluminium przewyższa swoją trwałością zarówno stal węglową, jak i ocynkowaną, a utrzymanie go w dobrej kondycji nie wymaga od inwestora żadnego wysiłku, jak to bywa w przypadku konstrukcji drewnianych – podkreśla ekspert marki Hydro.

Zimna konstrukcja, zimna barwa?

Jeszcze do niedawana aluminium kojarzyło się z mało przytulnym materiałem wykorzystywanym głównie w budownictwie przemysłowym – zarówno z uwagi na metaliczną barwę, jak i powszechną opinię o zimnym charakterze materiału. Nic bardziej mylnego.

Dzięki wykorzystaniu odpowiednich przeszkleń i wkładów termicznych możliwe jest wyprodukowanie stolarki o niskim współczynniku przenikania ciepła, który zagwarantuje użytkownikom komfort i w okresie jesienno-zimowym nie doprowadzi ich budżetu do ruiny.

Drugim mitem, który należy obalić jest surowy, nieprzyjazny design aluminium, który do dziś kojarzy się z chłodnymi srebrno – szarawymi tonami. Dzięki anodowaniu i lakierowaniu proszkowemu nasze ogrody zimowe, pergole i szklarnie nabiorą żywego, niebanalnego koloru.

Pierwsza metoda pozwoli na uzyskanie wybarwienia złota lub brązu, zaś decydując się na lakierowanie możemy wybierać spośród szerokiego wachlarza palety RAL. A to dopiero początek niełatwych decyzji.

– Innowacyjne technologie umożliwiają uzyskanie nietuzinkowych aspektów wykończenia profili - od matowego, przez błyszczący czy metalizowany, aż po nawiązujący do odcienia i struktury drewna. Istnieje także możliwość wykonania profili dwukolorowych – podkreśla Tomasz Grzybowski.

gromne przeszklenia ozdabiające całą szerokość budynku, panoramiczne fasady od parteru aż po dach, drzwi przesuwne otwierające salon na oranżerię, a tę na ogród – bez właściwości aluminium takie projekty istniałyby tylko na papierze i w kreatywnych umysłach architektów.