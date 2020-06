Z powodu koronawirusa nadal nie możesz oddać dziecka do żłobka, przedszkola czy szkoły? KRUS przedłużył okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca 2020 r.

KRUS poinformował,a że ogłoszona została właśnie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r., na podstawie której (art. 77 pkt 4 lit. a-c), weszły w życie z mocą obowiązującą od 25 maja 2020 r. przepisy umożliwiające przyznanie zasiłku opiekuńczego ubezpieczonym rolnikom i domownikom z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z uwagi na COVID-19.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje wówczas, gdy z ww. powodów zaszła konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat, ale też dzieckiem do 16 lat (jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dziećmi starszymi (do 18 i 24 lat) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kasa dodaje, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jeżeli jeden z rodziców może zapewnić opiekę dziecku np. nie jest nigdzie zatrudniony i nie prowadzi działalności rolniczej, korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przedłużony został do 28 czerwca 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje również ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, który w czasie trwania COVID-19, pomimo otwarcia ww. placówek, podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem, o którym mowa wyżej, jednak nie dłużej niż do dnia 28 czerwca 2020 r.

Zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na wniosek.

Jeżeli we wniosku o zasiłek opiekuńczy złożonym przed wejściem w życie nowych przepisów wskazano okres opieki nad dzieckiem po 24 maja 2020 r. i spełnione zostały pozostałe warunki niezbędne do uzyskania prawa do tego zasiłku, to prawo do tego zasiłku zostanie przyznane na cały wskazany okres opieki (nie dłużej niż do 28 czerwca br.).