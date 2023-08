Niższe temperatury i krótsze dni to znak, że sezon letni dobiega końca. To ważny moment, by zabezpieczyć ogród i przygotować go na przyszły sezon. Foto. Shutterstock

Niższe temperatury i krótsze dni to znak, że sezon letni dobiega końca. To ważny moment, by zabezpieczyć ogród i przygotować go na przyszły sezon. Jesień jest porą na wszelkiego rodzaju porządki, zbieranie plonów, a także wysianie i posadzenie roślin kwitnących wiosną. Od czego zacząć w domowym ogrodzie?

Każdy sezon charakteryzuje się odmiennym zestawem prac ogrodowych, których wykonanie jest niezbędne, by utrzymać swój kawałek zieleni w dobrej kondycji.

Jeśli chcesz cieszyć się pięknym i urodzajnym ogrodem na wiosnę, musisz pamiętać, by prawidłowo zająć się nim również w czasie jesieni. Jakie czynności wykonać, by osiągnąć najlepsze rezultaty?

Jakie jesienne porządki i pielęgnacje w ogrodzie?

Pierwszym zadaniem, które każdy ogrodnik powinien wykonać jest oczyszczenie trawnika i grządek. Pozbycie się wszelkich suchych liści, gałązek i obumarłych roślin stanowi podstawę do dalszych działań.

Należy pamiętać o skoszeniu trawy, a także przeprowadzeniu jej aeracji – zabiegu polegającego na rozluźnieniu i dotlenieniu gleby. Do jej wykonania można wykorzystać specjalne buty lub wałek z kolcami, którymi nakłuwane jest podłoże. Dzięki temu polepszy się kondycja twojego trawnika, co korzystnie wpłynie na proces jego regeneracji po zimie.

Początek jesieni to idealny moment na odświeżenie rabat kwiatowych. W tym celu należy pozbyć się z nich wszelkich chwastów i resztek roślin. Dotyczy to, na przykład słoneczników, aksamitek lub astrów chińskich. Natomiast kwiaty wieloletnie, takie jak goździki, czy astry alpejskie, wymagają przycięcia oraz usunięcia z nich uschniętych części – mówi Joanna Legutko, doradca ogrodniczy i wiceprezes firmy W.Legutko.

Przygotowuj ogród na zimę

W sezonie jesiennym niezwykle istotne jest zabezpieczenie roślin przed mrozem i silnym wiatrem. Istnieje na to kilka sposobów – możesz zapewnić im dodatkową warstwę ochronną poprzez usypanie wokół nich kopczyków lub okrycie ich gałązkami drzew iglastych.

Dobrym rozwiązaniem jest również wykorzystanie specjalnej włókniny, którą dostaniesz w każdym sklepie ogrodniczym. Ten materiał przepuszcza powietrze i wodę, dzięki czemu jego zastosowanie zapewni roślinom odpowiednie warunki do wegetacji.

Jeśli w ogrodzie znajdują się ciepłolubne rośliny doniczkowe, na przykład pelargonie, czy fuksje, pamiętaj, by wnieść je do środka.

Kiedy najlepsza pora na ogrodowa wysiewanie i sadzenie?

Jesień to nie tylko porządki i przygotowywanie ogrodu na przyjście chłodnych dni. To także czas na zasadzenie wielu kwitnących wiosną roślin cebulowych, takich jak tulipany, hiacynty, narcyzy, czy krokusy. Konieczne jest, by zasadzić je przed nadejściem pierwszych przymrozków, tak aby zdążyły się zakorzenić. Jak to wykonać?

Przed przystąpieniem do działania, sprawdź, czy wszystkie cebulki są zdrowe – nie ma na nich żadnych plam, czy uszkodzeń mechanicznych i nie są zbytnio wysuszone. Wyselekcjonowane twarde i jędrne sztuki należy zasadzić na głębokości trzy razy większej od ich wysokości. Trzeba również pamiętać o wyborze odpowiedniego miejsca – powinno być nasłonecznione oraz umiarkowanie wilgotne, gdyż w takich rozwijają się najlepiej – tłumaczy Joanna Legutko z W.Legutko.

Jesień to także idealny moment na dzielenie i przesadzanie bylin, które już słabiej kwitną. W ten sposób, na wiosnę w Twoim ogrodzie pojawią się nowe okazy. Co więcej, wciąż możesz uprawiać warzywa i zioła, które będą możliwe do zbioru jeszcze tej jesieni. Sałata masłowa, pietruszka korzeniowa, roszponka warzywna, czy szpinak to tylko kilka przykładów roślin, które utrzymają letni klimat w Twoim ogródku i kuchni.

Sposoby na przechowywanie ogrodowych zbiorów

Jesienne ogrodnictwo to także czas zbierania i magazynowania plonów, tak aby mogły nam posłużyć na dłużej. W kwestii składowania warzyw niezwykle istotnym aspektem jest odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza. Te czynniki mają znaczący wpływ na ich trwałość. Prostym i skutecznym sposobem na przechowywanie większości zbiorów jest ulokowanie ich w najchłodniejszym pomieszczeniu w domu – najczęściej w piwnicy lub spiżarni. Można umieścić je także w kopcach – specjalnie przygotowanych w ogrodzie rowach. Warzywa należy włożyć na głębokość około pięćdziesięciu centymetrów i przysypać warstwą piasku.

Jak inaczej wykorzystać efekty własnych upraw ogrodowych?

Ciekawym sposobem na użycie zebranych po lecie roślin jest ich zasuszenie. Można stworzyć z nich oryginalne bukiety, które przez długi czas będą zdobić Twój dom lub mieszkanie. Natomiast, wzbogacenie kwiatowej kompozycji o kolorowe liście i gałązki wprowadzi charakterystyczny jesienny klimat do Twoich wnętrz.

Ususzone rośliny można wykorzystać także do przygotowania herbat o unikalnym smaku i aromacie. Doskonałym wyborem w tym przypadku będzie nagietek, chaber, rumianek, czy lawenda. Najłatwiejszą metodą na suszenie kwiatów jest związanie ich i powieszenie główką do dołu w suchym i przewiewnym miejscu. Warto wybrać pomieszczenie o niewielkim dostępie do światła słonecznego, gdyż jego nadmiar powoduje blaknięcie koloru roślin – proponuje Joanna Legutko.

Jesień to dla pasjonatów ogrodnictwa czas bardzo pracowity i intensywny. Jednak właściwe przygotowanie i zabezpieczenie ogrodu przed zimą jest konieczne, by utrzymać go w dobrej kondycji i zapewnić mu szanse na rozwój w przyszłym sezonie. Dzięki temu, już na wiosnę będziemy mogli cieszyć się jej pierwszymi oznakami w postaci wielobarwnych tulipanów, czy krokusów.