Od pewnego czasu zdrowe strączki budzą niezdrowe emocje za sprawą niepotrzebnie podsycanych antagonizmów.

Rośliny strączkowe to cenne źródło białka – to fakt nie do podważenia. Z tego właśnie powodu są polecane osobom rezygnującym ze spożycia białka zwierzęcego, ale także tym spożywającym mięso jako składnik zdrowej, urozmaiconej diety (por. Talerz Zdrowego Żywienia). Na pierwszy rzut oka – nic kontrowersyjnego.

Roślinna rzeczywistości a mięsna terminologia

Problem zaczyna się głębiej – w oddziaływaniu na naszą podświadomość na poziomie werbalnym. A jak wiadomo, język kształtuje nasze postrzeganie, zatem co wypowiedziane i nazwane, po pewnym czasie materializuje się. Środowiska wegańskie, wykluczając mięso, nie zrezygnowały z mięsnej terminologii, co nie przestaje zadziwiać. Zdawałoby się, że niejedzenie mięsa powinno być konsekwentne: unikasz produktów pochodzenia zwierzęcego, to również wszelkiej mięsnej nomenklatury. A tymczasem wegetarianie chętnie sięgają po kabanosy, burgery, smalce… tyle że roślinne. Dlaczego? Może to przyzwyczajenie? Może brak roślinnej, apetycznej terminologii? A może względy marketingowe, które mają trafić do wszystkich tych, którzy rezygnują z mięsa, ale tęsknią za nim?

Jednak takie hakowanie roślinnej rzeczywistości za pomocą mięsnej terminologii wydaje się nieuczciwe. Lepiej wybierać świadomie. Fasola, ciecierzyca, soja mogą smakować, nie podszywając się pod mięso. Paradoksalnie nawet: zdrowsze są potrawy czysto roślinne lub mięsne niż roślinne udające produkty mięsne, które zawierają dużo więcej kalorii, dodatków smakowych i przetworzonych składników.

Taka sytuacja rodzi niepotrzebne napięcia między branżą mięsną i roślinną, na poziomie zarówno producentów, jak i konsumentów: roślinożercy chętnie sięgają po roślinne kabanosy i burgery, a mięsożercy walczą o przejrzyste nazewnictwo i dystansują się od produktów roślinnych, które skądinąd wszystkim są w diecie niezbędne. A spór jest sztuczny i niepotrzebny – jesteśmy przecież uczestnikami tego samego rynku i moglibyśmy grać do jednej bramki. Miejsca wystarczy dla wszystkich.

1. Pasta z fasoli ze złocistą cebulką

100 g suchej fasoli lub 1 puszka konserwowej

1 duża cebula

1 małe jabłko

sól, pieprz, majeranek

olej

Jeśli korzystamy z fasoli suchej, to nasiona zostawiamy na noc w wodzie i następnego dnia gotujemy do miękkości, co zajmie ok. godziny. Fasolę odcedzamy i studzimy. Wodę pozostałą po ugotowaniu fasoli zostawiamy w oddzielnym naczyniu.

Fasolę rozgniatamy widelcem (nie blendujemy) tak, aby zachowały się drobne grudki nasion.

Cebulę siekamy i podsmażamy na złoto na oleju. Po ok. 10-15 min dodajemy obrane i starte na grubych oczkach jabłko oraz przyprawy. Dusimy jeszcze kilka minut i dodajemy do masy fasolowej. Mieszamy. Jeśli pasta jest za gęsta, dodajemy nieco wody pozostałej z gotowania lub z puszki.

Fasolową pastę – której świadomie nie nazywamy smalcem – podajemy ze świeżym pieczywem i kiszonym ogórkiem. Jeśli chcemy uzyskać wersję bardziej chrupiącą, możemy na samym końcu dodać uprażone pestki słonecznika lub łyżkę czy dwie ugotowanej i podprażonej kaszy gryczanej.

2. Zielona zupa

fot. Shutterstock

400 g mrożonego zielonego groszku

200 g brokuła

0,5 l bulionu warzywnego

1 cebula

2 ząbki czosnku

sól, pieprz, lubczyk lub natka, sok z cytryny

serek topiony naturalny

2 łyżki śmietany

1 łyżka masła

Posiekaną cebulę i czosnek podsmażamy na maśle. Dodajemy groszek, różyczki brokuła i lubczyk lub natkę. Smażymy chwilę i wlewamy bulion. Gotujemy całość ok. 15 min, a następnie wyjmujemy kilka różyczek brokuła i ziarenek groszku do ozdoby, a resztę miksujemy na gładki krem, dodając serek topiony, śmietanę i przyprawy.

Zupę podajemy przyozdobioną groszkiem i brokułami, z dodatkiem grzanek.

3. Sałatka meksykańska

fot. Shutterstock

kilka liści sałaty rzymskiej

garść pomidorków koktajlowych

awokado

po łyżce posiekanej czerwonej cebuli i kolendry

do podania: salsa pomidorowa, kwaśna śmietana i nachosy

chili con carne:

0,5 kg mielonej wołowiny

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 puszka czerwonej fasoli

1 puszka krojonych pomidorów w sosie

przyprawa meksykańska

olej

sól, cukier do smaku

Na oleju podsmażyć drobno posiekany czosnek i cebulę, dodać przyprawy i mięso – smażyć, aż zbrązowieje. Dodać rozdrobnione pomidory i fasolę. Jeśli jest za gęste, można dolać trochę bulionu wołowego lub wody. Dusić pod przykryciem ok. 30 min.

Gdy mięso nieco przestygnie, przekładamy je do miski i dodajemy pozostałe składniki – porwane liście sałaty, pokrojone awokado i pomidorki koktajlowe przekrojone na połówki, posiekaną cebulę oraz kolendrę. Sałatkę podajemy z pomidorową salsą, kwaśną śmietaną i nachosami.

4. Placuszki z groszku z sosem miętowym

fot. Shutterstock

2 puszki zielonego groszku

1 cebula

1 ząbek czosnku

1 jajko

suszone oregano

4 łyżki kaszy manny

6 łyżek mąki z ciecierzycy

sól, pieprz do smaku

bułka tarta

olej

sos:

100 ml jogurtu greckiego, sól, garść liści mięty i kolendry, ząbek czosnku, 0,5 łyżeczki miodu, łyżka soku z limonki, plasterek korzenia imbiru, szczypta chilli.

Posiekaną cebulę i czosnek zeszklić na oleju. Dodać groszek i zblendować wszystko na jednolitą masą. Dodać jajko, kaszę mannę, mąkę z ciecierzycy i przyprawy. Wymieszać. Jeśli masa jest za rzadka, dodać nieco więcej mąki z ciecierzycy oraz kaszy manny. Za pomocą łyżki formować kotleciki, obtaczać w bułce tartej i smażyć na złoto z obu stron.

Podawać z sosem miętowym, który przygotowujemy, blendując wszystkie składniki, aż uzyskamy gładki sos o jednolitej konsystencji.