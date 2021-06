Ziemniaki z Bonina zagościły w królewskich ogrodach w Wilanowie

Ziemniaki odmian Early Rose oraz Marius z Banku Genów Ziemniaka w Boninie są takie wyjątkowe, że zagościły w tym roku w królewskich ogrodach w Wilanowie.

Jak wiadomo, ziemniaki do Polski trafiły po zwycięstwie Jana III Sobieskiego pod Wiedniem - anegdota głosi, że to sam król wysłał do naszego kraju pierwszy worek sadzeniaków.

Początkowo uprawiano je jako roślinę ozdobną w ogrodach królewskich. Gdy rozpoczęto podawanie potraw ziemniaczanych w Wilanowie, nie wzbudziły one entuzjazmu. Chociaż niektórzy już wtedy dorobili się na nich wielkiej fortuny. Na wsiach także patrzono z nieufnością na ziemniaki. Początkowo przegrywały one z kaszami i chlebem. Dopiero za panowania Augusta II ziemniaki zdobyły większe uznanie wśród konsumentów i popularność wśród rolników.

Nawiązując do historii z pierwszym workiem sadzeniaków, od kilku już lat na poletku przy ogrodzie pożytkowym za Komisarią Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie urządzane jest kartoflisko.

- Dzięki uprzejmości Banku Genów IHAR w Boninie co roku możemy uprawiać odmiany historyczne, a dzięki współpracy z Europlantem Polska mamy ciekawy wybór kreacji współczesnych - informuje Muzeum.

W tym roku w ramach ogrodowego wolontariatu, w ogrodzie w Wilanowie zasadzono łącznie 15 odmian ziemniaków. Na wrzesień przewidziane są wspólne wykopki.

Na pałacowych grządkach w tym roku pojawiły się m.in. dwie odmiany z II poł. XIX wieku:

- Odmiana ziemniaka Early Rose – wyhodowana w 1861 r. w Stanach Zjednoczonych przez hodowcę Alberta Breziego. Jest to odmiana średnio wczesna, jadalna, nadaje się do przygotowywania licznych potraw.

- Odmiana ziemniaka Marius – pochodząca z 1893 r. Wyhodował ją polski hodowca Henryk Dołkowski. Jest wczesną odmianą jadalną, ze średnią zawartością skrobi, o typie kulinarnym ogólnoużytkowym, mączystym, który nadaje się zarówno do gotowania, jak i smażenia.

Placówka badawcza w Boninie została powołana w 1966 r. do prowadzenia badań poświęconych wyłącznie ziemniakowi. Posiada jedyny w Polsce i jeden z największych w Europie Bank Genów Ziemniaka in vitro. W banku utrzymywanych jest około 1600 zdrowych genotypów ziemniaka pochodzących z całego świata, które stanowią bazę odmianową dla hodowców i innych instytutów naukowych oraz uczelni wyższych.

Z kolei Europlant Polska to innowacyjna, działająca na skalę międzynarodową firma handlowa w sektorze ziemniaków sadzeniaków. Jako koncern zajmuje się komercjalizacją sadzeniaków odmian powiązanych z nimi hodowli. Jego historia sięga 1890 r., obecnie działa w ponad 70 krajach na całym świecie.

Wśród ośmiu odmian przekazanych z Europlantu na szczególną uwagę zasługują Bellarosa i Vineta, które w 2015 r. w Eurazjatyckim Dniu Ziemniaka na Białorusi uznane zostały za najpiękniejsze wizualnie odmiany ziemniaków.

- W roku ubiegłym pałacowe zbiory ziemniaczane zostały wykorzystane podczas warsztatów kulinarnych prowadzonych w położonej na terenie Wilanowa restauracji Villa Intrata. W tym roku uprawy zostały rozszerzone by powtórzyć to wydarzenie oraz stworzyć współpracującym wolontariuszom możliwości domowych potyczek kulinarnych z kartoflem w roli głównej! - informuje Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.