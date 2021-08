Bizon - wspomnień czar? O nie, nie! Pomimo upływu lat kombajny te są wciąż cenione przez rolników i po dziś dzień obecne na polskich polach.

Duża, czerwona maszyna kosi od rana do wieczora zboże na polu - dla niektórych to już tylko (choć wciąż żywe) wspomnienie z dzieciństwa, z wakacji u rodziny na wsi...

A tymczasem, jak wynika z odzewu jaki zyskał piątkowy post farmera na FB - mimo, iż na polskich polach pysznią się dziś coraz okazalsze kombajny, zazwyczaj zachodnich marek - polski Bizon to wciąż maszyna numer jeden!

- Żniwa bez Bizona, to nie żniwa😎; Bizon Polska moc 💪; Na Kaszubach tylko takie😊; W okolicach Zamościa również, na dzień dzisiejszy u siebie już finał , zarówno syn jak i " Bizon" spisali się na medal; Powiat Otwocki również 😉; Kosiłem, takie cuda zbierają nasz chleb powszedni; Kujawsko-pomorskie okolice Koronowa kładę taką maszyną 60 ha w sezonie; Takie cuda techniki przeżyją niejeden nowy kombajn; Bizony być muszą inaczej żniwa to nie żniwa; Klasyka gatunku 😉; Bizon super, klimatyzacja działa, samemu można naprawić i części nie za miliony złotych.... - to tylko niektóre komentarze osób śledzących profil farmera na FB. Post zyskał też ponad 200 polubień! Dziękujemy!

Zdaniem ekspertów, wytrzymały i wydajny silnik zastosowany w kombajnie oraz duża dostępność części zamiennych (choć niestety nierzadko kiepskiej jakości, co podkreślają w komentarzach internauci) sprawiają, że pomimo upływu lat kombajny te są wciąż cenione przez rolników i po dziś dzień obecne na polskich polach – na równi, o ile nie w przewadze nad maszynami zachodnimi. Te cechy, jak i m.in. charakterystyczny odgłos pracy silnika na wyższych obrotach czy kształt Bizona (szczególnie modeli „Super” – Z-050 oraz Z-056) wypracowały mu status jednej z najważniejszych maszyn w historii polskiej motoryzacji, jak i miano prawdziwej legendy polskiej wsi.

Dużym zainteresowaniem cieszą się też informacje o modyfikacjach tych maszyn.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć bizona na polskich polach - widzianego oczami śledzących profil farmera na FB.