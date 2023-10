Zupy to chyba najbardziej różnorodny dział kuchni. Chciałoby się rzec – stary jak świat i choć to stwierdzenie być może stanowi pewne nadużycie, to trudno znaleźć zakątek świata, w którym zupy nie są znane, jedzone i lubiane.

Tradycja przygotowywania zup i znaczenie nazwy.

Kontrowersje wokół czarnej polewki.

Mieszczańska historia francuskiej zupy cebulowej.

Pomidorowa to nie tylko polski hit. To również hiszpańskie gazpacho, francuska bouillabaisse czy włoska zupa ze świeżych pomidorów.

Zupy współczesne.

Twardych dowodów na to nie mamy, jednak przesadą nie powinno być powiązanie narodzin zupy z historią garncarstwa, jednego z najstarszych rzemiosł, którego powstanie popularne źródła internetowe datują na epokę neolitu (ok. 6000 lat p.n.e.).

Zupa dawniej

Pierwsze zupy niewątpliwie nie przypominały tych, które znamy obecnie, jednak stanowiły prosty i skuteczny sposób przygotowania ciepłego posiłku. Z czasem różnicowały się i nabierały – oprócz wartości odżywczych – również walorów smakowych. Friedrich Graupe w książce „Zupy. 250 znakomitych przepisów” smakowicie opisuje dzieje tej potrawy, twierdząc, że intensywny rozwój tego gatunku nastąpił w czasach renesansu i baroku (XV i XVI w.) za sprawą upodobań dworskich. W tym czasie na stołach królewskich i szlacheckich zaczęły królować różnego rodzaju polewki i zawiesiste wywary przygotowywane z najróżniejszych gatunków mięs, zarówno tych dobrze nam nadal znanych, jak wołowina, wieprzowina, baranina czy drób, jak i tych nieco mniej popularnych, jak choćby: kuropatwy czy bażanty.

Kontrowersyjna czarna polewka

Bywało, że zupy nie tylko ceniono za walory smakowe i odżywcze, lecz także miały znaczenie symboliczne – np. słynną czarną polewkę (czernina – zupa na bazie rosołu z dodatkiem krwi kaczki, gęsi lub królika) podawano na znak odmowy kawalerowi starającemu się o rękę panny, zanim jeszcze zdążył się oświadczyć, aby oszczędzić mu niejasności i dosłownych rozczarowań. Najsłynniejszą czerninę dostał Jacek Soplica w domu Stolnika, o czym opowiada hrabiemu Gerwazy w II księdze („Zamek”) „Pana Tadeusza”:

„I już miał się oświadczać, lecz pomiarkowano

I czarną mu polewkę do stołu podano”.

Ciekawe, że podczas gdy wiele zup zadowala się statusem bohaterek książek kucharskich, to czarna polewka na kartach literatury wikła się w znaczenia zdecydowanie mniej oczywiste. Z czerniną – zarówno bezpośrednio, jak i w wymiarze symbolicznym – zmaga się również bohater współczesnej powieści – „Empuzjonu” Olgi Tokarczuk. Mieczysław Wojnicz, wrażliwy student Politechniki Lwowskiej, wspomina ciemne chwile dość spokojnego i monotonnego dzieciństwa, gdy został przymuszony – wbrew swojej wrażliwości, przekonaniom oraz poczuci smaku i estetyki – przez ojca i stryja do zjedzenia tej tradycyjnej, „męskiej” zupy. Tradycyjne wychowanie, jakie wyznawał ojciec Wojnicza, poprzez rządy twardej ręki i konfrontację z lękami miało zahartować wrażliwego młodzieńca i umocnić go w drodze do osiągnięcia wieku dojrzałego i pełni męskości. Czy tak się stało? Co zyskał bohater, łykając kolejne łyżki czerniny zmieszane ze łzami wstrętu i upokorzenia? Po odpowiedź odsyłamy do powieści noblistki. Dość powiedzieć, że czernina po raz kolejny odsłoniła swoje mroczne, symboliczne oblicze.

Słynna francuska zupa cebulowa

W historii zup zapisali się nie tylko możni. Również biedota pozostawiła w niej swój rozdział. Nie od dziś bowiem wiadomo, że popularna obecnie na całym świecie i podawana w najlepszych restauracjach francuska zupa cebulowa ma swoje korzenie na francuskiej ulicy. Rozpropagowanie tej potrawy przypisuje się co prawda królom francuskim – Ludwikowi XIV i XV, a jej korzeni można szukać we Włoszech, skąd miała ją przywieźć Katarzyna Medycejska w latach 30. XVI w. Babcią francuskiej zupy miałaby być toskańska carabaccia przygotowywana na bazie cebuli z dodatkiem cynamonu, przypraw korzennych i migdałów. Francuska wersja jest bardziej wytrawna, a spopularyzowała się w wieku XIX jako potrawa zarówno możnych, jak nieco biedniejszych warstw społecznych – robotników, handlarzy, ubogich mieszczan.

Współczesna zupa

Analizując trendy kulinarne ostatnich lat, łatwo można zauważyć, że zupy przeżywają obecnie renesans. Po wielu chudych latach PRL-u, gdy stanowiły smutny, wodnisty wypełniacz żołądka przed daniem głównym lub bywały w ogóle wypierane z kuchni, ustępując miejsca szybkim i mniej pracochłonnym tzw. drugim daniom czy sycącym daniom jednogarnkowym, wracają na nasze stoły w wielkim stylu.

Gotujemy zarówno te tradycyjne, dobrze nam znane, jak i chętnie sięgamy po egzotyczne przepisy, urozmaicając receptury według własnych upodobań i inwencji. Nie są już tylko daniem obiadowym, lecz podaje się je jako lekką kolacją, a według miłośników zup – stanowią także wyśmienite śniadanie (nie tylko zupy mleczne).

Co znaczy zupa?

W książce „Zupy. 250 znakomitych przepisów” Friedrich Graupe wyjaśnia pochodzenie nazwy „zupa”, która brzmi zaskakująco podobnie w wielu językach. Polska zupa, angielska soup, niemiecka suppe, włoska zuppa, hiszpańska sopa mają według autora wspólny źródłosłów – pochodzą od niemieckiego słowa „supen”, co oznacza „jeść łyżką”. Wspólne źródło i wspólna tradycja przygotowywania zup, natomiast rodzajów, odmian, gatunków i dodatków do zup – niezliczona ilość.

Pomidorowa niejedno ma imię

Przyjrzyjmy się choćby naszej dobrze znanej zupie pomidorowej. Już pierwsze skojarzenie podsuwa co najmniej trzy możliwości jej podania.

Numer 1 w Polsce, dostępna w (prawie) każdej restauracji to tradycyjna polska zupa pomidorowa – gotowana na wywarze mięsnym lub warzywnym, z dodatkiem przecieru pomidorowego lub koncentratu, zaprawiona śmietaną, podawana z makaronem lub ryżem. Właściwie co kuchnia, to nieco inny wariant naszego kulinarnego przeboju. Jedni podadzą ją z siekaną natką, inni zachowają w niej krojone warzywa (zwłaszcza marchewkę), ktoś doda starty ostry żółty ser albo poda bez zaprawy śmietanowej, zagęszczając zupę poprzez zmiksowanie wszystkich składników, z których została ugotowana…

Drugi wariant pomidorowy to gazpacho, hiszpański chłodnik przyrządzany na bazie miksowanych świeżych warzyw – pomidorów, ogórków, papryki i cebuli – wzbogacony aromatem ziół, doprawiony oliwą i octem.

W pomidorowy krajobraz znakomicie wpisuje się również włoska wersja zupy pomidorowej – gotowanej, ale na bazie świeżych pomidorów i bazylii. Znana jest również bouillabaisse, francuska zupa rybna, która z założenia nie należy do zup stricte pomidorowych, ale kolorem i smakiem (pomidory stanowią jeden ze składników, choć nie występują tu w roli głównej) odnajduje się w tej grupie.

To tylko pierwsze pomidorowe skojarzenia…

Różnorodny świat zup

Różnorodność w świecie zup jest imponująca. Przyrządzamy zupy ciepłe i chłodniki (przyrządzane wcześniej i chłodzone w lodówce, aby smaki mogły się sobą przesycić) – w zależności od upodobań i klimatu; z wieloma składnikami (np. zupa jarzynowa) lub o dominującym smaku (wspomniana pomidorowa,).

Coraz popularniejsze stają się zupy kremy przyrządzane często na bazie produktów sezonowych, np. szparagów czy dyni. Jedno jest pewne: zupa to potrawa niebanalna, ale też – w większości przypadków – praco- i czasochłonna. Składniki, zazwyczaj warzywa lub owoce, trzeba dokładnie obrać, umyć i drobno pokroić. Gdy miksujemy, jest nieco prościej, ale i tak potrzebny jest czas. Wiele zup nabiera aromatu wraz z długim, powolnym gotowaniem, jak np. nasz popularny rosół. A chińska zupa mocy (odpowiednik naszego rosołu), mająca swoje zastosowanie w medycynie chińskiej, według tradycji tym więcej mocy zawiera, im więcej w niej ognia.