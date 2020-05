Zwyciężyły pomarańczowe kluski z kurdybankiem!

Konkurs na przepis kulinarny z wykorzystaniem żywności uchronionej przed wyrzuceniem lub pozostałej z innego posiłku został rozstrzygnięty. Nagrodę główną zdobyła Weronika Szpura z KGW Korniczanki ze Starej Kornicy, która przygotowała Pomarańczowe kluski z kurdybankiem.

Jak podaje FAO każdego roku wyrzucamy 1,3 mld ton jedzenia, co stanowi, 1/3 żywności produkowanej na świecie. Propagowanie niemarnowania żywności jest więc sprawą bardzo ważną.

Z tego też założenia wyszli organizatorzy konkursu „Przednówek. Kiedy gotuję to nie marnuję” - Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Miesiąc temu poprosili panie z Kół Gospodyń Wiejskich o podzielenie się tradycyjnym przepisem kulinarnym na wykorzystanie żywności uchronionej przed wyrzuceniem lub pozostałej z innego posiłku, aby - poprzez szersze pokazanie tych propozycji poprzez media społecznościowe - zainspirować innych do niemarnowania żywności.

- Zaproszenie do udziału w Konkursie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy około 120 zgłoszeń z całej Polski. Wszystkie receptury były bardzo oryginalne. Przeważały wariacje na temat klusek, zapiekanek, omletów i pasztetów – proste i szybkie do przyrządzenia. Konkurs pokazał, że w Polsce najwięcej marnuje się chleba, ziemniaków i bulionu. Prawie każdy przepis zawierał choć jeden z tych składników. Warto podkreślić, że byliśmy zaskoczeni jakością nadesłanych fotografii. Sposób podania, kompozycja, nawet oświetlenie – wszystko to na bardzo wysokim poziomie – powiedział Jacek Żukowski, koordynator projektu.

- Przy ocenie prac braliśmy pod uwagę inwencje twórcze uczestników, zgodność przepisów z celem i ideą konkursu oraz estetykę zdjęć przedstawiających efekt końcowy. Nagrodzone przez nas danie spełniło te kryteria. Jego autorka wykorzystała nie tylko składniki z poprzedniego obiadu, ale typowe dla kuchni przednówkowej zioła – uzasadnili swój wybór członkowie jury.

Jury przyznało również dwa wyróżnienia dla:

1. Anny Walach z KGW w Zagrodach za przepis na Śniadaniową potrawę z lebiodki

2. Sylwii Kuś-Vegi za przepis na Pyszne kluski z czerstwego chleba

GRATULUJEMY!

A poniżej podajemy - za NIKiDW - przepisy na zwycięskie potrawy:

Pomarańczowe kluski z kurdybankiem

Danie nagrodzone pierwszą nagrodą łączy w sobie dwie idee konkursu, niemarnowanie żywności (resztki z obiadu) z tym, co na przednówku można zebrać w przydomowym ogrodzie lub najbliższej okolicy (bluszczyk kurdybanek, pokrzywy).

Składniki:

• ugotowane ziemniaki (mogą być pozostałe z obiadu)

• mąka ziemniaczana

• sól

• gotowana marchewka (może być z wywaru na zupę)

• jaja (1 szt. na 0,5 kg przekręconych przez maszynkę ziemniaków i marchewki)

Pomarańczowe kluski z kurdybankiem, fot. NIKiDW

Przygotowanie:

Ziemniaki i marchewkę przekręcić przez maszynkę. Przygotować taką samą ilość marchewki i ziemniaków Masę połączyć, dodać jajo i lekko posolić (trzeba mieć na uwadze to, że do gotowania ziemniaków i marchewki mogła być dodana sól). Zlepić kulę, rozpłaszczyć i zaznaczyć cztery części. Czwartą część wyjąć i dołożyć do pozostałych, a w to miejsce dosypać mąkę ziemniaczaną w takiej ilości, aby wypełniła czwartą część. Zagnieść ciasto i formować kluski (podobnie jak kluski śląskie). Ugotować. Podawać z sałatką z pokrzywy i bluszczyka kurdybanka. Można także przygotować jakieś mięsko. Ozdobić ziołami.

Sałatka z pokrzywy i bluszczyka kurdybanka

• 50 średniej wielkości listków pokrzywy

• 10 średniej wielkości szczypiorków

• 30 gałązek bluszczyka kurdybanka

• 20 średniej wielkości listków sałaty

Sos:

• 2 łyżki octu jabłkowego

• 2 łyżki oleju słonecznikowego lub lnianego tłoczonego na zimno

• szczypta soli

• szczypta suszonego tymianku

Składniki połączyć. Przygotować godzinę przed dodaniem do sałatki.

Przygotowanie:

Wszystkie składniki opłukać. Pokrzywę zalać wrzątkiem na 2 minuty, a następnie wyjąć i zalać zimną wodą na 2 minuty. Wodę zlać i włożyć do miski. Sałatę i szczypiorek pokroić. Z bluszczyka kurdybanka zerwać listki i dodać do sałatki. Wszystkie składniki delikatnie wymieszać. Polać sosem przygotowanym godzinę wcześniej. Wymieszać. Podawać z kluskami.

Śniadaniowa potrawa z lebiody

Podstawę tego dania stanowi to, co można zebrać „w przyrodzie” na przednówku i wykorzystać w kuchni.

Składniki:

• młode liście lebiody

• 2 ząbki czosnku

• 2 łyżki śmietany słodkiej

• sól, pieprz do smaku

• łyżka smalcu

• 2 jajka

Śniadaniowa potrawa z lebiody, fot. NIKiDW

Przygotowanie:

Liście lebiody płuczemy, wrzucamy do gotującej się wody i parzymy około 2 minuty. Następnie odcedzacie (można przelać zimną wodą, żeby zachowała ładny zielony kolor).

Na patelni rozgrzać smalec i dodać wyciśnięty przez praskę czosnek, a następnie posiekaną lebiodę. Dusić pod przykryciem około 5-10 minut. Na koniec zabielić śmietanką, doprawić solą i pieprzem. Dodatkowo wbić jajka i dusić na małym ogniu, aż białko się zetnie. Podawać prosto z patelni z ulubionym pieczywem.

Pyszne kluski z czerstwego chleba

Danie zostało przygotowane z czerstwego chleba i bułek, czyli w pełni wpisuje się w niemarnowanie żywności. Jego podstawę stanowi to, co można zebrać „w przyrodzie” na przednówku i wykorzystać w kuchni.

Składniki:

• czerstwe pieczywo

• mleko

• jajko

• resztki wędliny

• boczek

• cebula

• 3 łyżki mąki

• sól, pieprz, kurkuma

• natka pietruszki

Pyszne kluski z czerstwego chleba, fot. NIKiDW

Przygotowanie:

Dwie czerstwe bułki i cztery czerstwe kromki chleba namoczyć w letnim mleku i zostawić do napęcznienia. W tym czasie resztki wędlin (szynkę, kiełbasę) pokroić w drobną kostkę, podobnie jak cebulę, którą przysmażyć na boczku. Do namoczonego i odciśniętego z mleka pieczywa dodać trzy łyżki mąki pszennej, resztki skrojonych wędlin, jajko, szczyptę soli, pieprzu, kurkumy, zielonej pietruszki i wystudzoną część cebulki z boczkiem. Wszystko dobrze wymieszać i uformować kulki (wyszło osiem). Następnie ugotować je w rosole przez około dziesięć minut na lekkim gazie, wyjąć, polać pozostałą częścią usmażonego boczku z cebulką i posypać zieloną pietruszką.