Życzenia dla kobiet na wsi od Marszałek Elżbiety Witek

Z okazji dzisiejszego Święta Kobiet, życzę Paniom przede wszystkim dużo zdrowia, wielu przyjaciół wokół, wiele miłości, szacunku ze strony nie tylko najbliższych, ale wszystkich wokół was. Żeby ten rok był lepszy od tego, który mija, i żebyście Panie były zawsze obdarzane najwyższym szacunkiem, bo na to zasługujecie – przekazała dziś w czasie otwarcia konferencji „Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich” zorganizowanej przez PODR w Boguchwale Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu.

- Co trzecie gospodarstwo prowadzone jest przez kobiety, a więc kobiety w co trzecim gospodarstwie są szefowymi. Kobiety w sposób wyjątkowy potrafią łączyć życie rodzinne z pracą zawodową i znajdują jeszcze czas na działalność społeczną. Przykładem takiej działalności są Koła Gospodyń Wiejskich, w których dzieje się bardzo dużo ciekawych inicjatyw. Panie robią to znakomicie i z okazji Święta Kobiet chciałabym Paniom powiedzieć nie tylko od siebie, ale także jako Marszałek Sejmu -że doceniamy was bardzo, każdego dnia, nie tylko dziś w dniu naszego święta – przyznała Marszałek Elżbieta Witek.

Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu - PODR w Boguchwale

- Wiemy jak trudno jest pogodzić życie i obowiązki rodzinne z pracą zawodową i z pracą społeczną, a wy to robicie cudownie. Jesteście ostoją polskich rodzin. W waszych rodzinach wy pierwsze uczycie patriotyzmu, przekazujecie wiarę, dbacie o to, aby rodzina była całością, żeby się szanowała, żeby o siebie wzajemnie dbała i znajdujecie jeszcze czas, by dostrzec sąsiada obok, albo człowieka potrzebującego. Jeśli jest taka potrzeba, wiemy że zawsze można na was liczyć – dodała.

Redakcja farmer.pl przyłącza się do tych życzeń!