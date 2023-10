Jak wynika z badania MIT Media Lab, etykiety wegetariańskie i wegańskie na produktach spożywczych zmniejszają prawdopodobieństwo wyboru tych pozycji przez konsumentów. Jaki wniosek wysnuto z tego sondażu? Dość kuriozalny: trzeba zrezygnować z tych etykiet, co - jak podkreślono w uzasadnieniu - wyrównałaby szanse dań wegańskich, wegetariańskich czy w ogóle roślinnych w zestawieniu z innymi opcjami, które zawierają mięso. Oszukiwanie klienta sposobem na zwiększenie sprzedaży?

Chociaż nie brakuje zwolenników włączania do diety większej liczby produktów pochodzenia roślinnego, przekonanie do nich większej rzeszy konsumentów wciąż jest nie lada wyzwaniem.

– Chcieliśmy zrozumieć, dlaczego jedzenie pochodzenia roślinnego budzi taki opór, skoro potencjalnie może odgrywać bardzo istotną rolę w łagodzeniu kryzysu klimatycznego, a wiążące się z nim zmiany byłoby bardzo łatwo wprowadzić – mówi agencji Newseria Biznes Alex Berke z MIT Media Lab.

Oznaczenie dania jako wegańskie budziło niechęć

Badania terenowe przeprowadzono za pomocą formularzy rejestracyjnych na wydarzenia organizowane w MIT Media Lab wiosną i latem 2022 roku, w czasie których uczestnicy mieli zagwarantowane bezpłatne wyżywienie. Organizatorzy wysłali powiadomienia e-mailowe o wydarzeniach, a w formularzach rejestracyjnych uczestnicy proszeni byli o wybranie preferowanego posiłku – wersji mięsnej, wegańskiej lub wegetariańskiej. Dla każdej opcji podano nazwę z menu i opis firmy cateringowej. Do użytkowników trafiły dwie wersje formularzy: zawierały one dokładnie te same posiłki, ale w jednej wersji opcja wegańska została oznaczona specjalną etykietą, a w drugiej była pozostawiona bez etykiety.

– W ten sposób chcieliśmy sprawdzić, czy oznaczenie dania jako wegańskiego będzie miało negatywny wpływ na skłonność badanych do wyboru wegańskiej opcji. Okazało się, że w każdym przypadku czynnik ten miał znaczenie i był statystycznie istotny – tłumaczy ekspertka.

MIT Media Lab rozszerzyło następnie badanie o internetowy eksperyment. Zadano w nim pięć pytań dotyczących wyboru menu, a uczestnicy mieli wybrać między jego dwiema opcjami.

– Rozszerzyliśmy badanie online, aby dotrzeć do większej liczby konsumentów i zadać im więcej pytań, uwzględnić więcej opcji posiłków, dać alternatywy „wegetariańskie – mięsne”, „wegańskie – mięsne”, „wegetariańskie – wegańskie”, za każdym razem w jednej z wersji oznaczając dania jako wegańskie lub wegetariańskie, aby sprawdzić, czy będzie to miało wpływ na wybory badanych – wyjaśnia badaczka z MIT Media Lab.

Podobnie jak w badaniu terenowym każde pytanie dotyczące wyboru przedstawiało opcje z tytułem i opisem dania. Wyniki wykazały, że etykiety wegetariańskie i wegańskie negatywnie wpływają na prawdopodobieństwo wyboru oznaczonych w ten sposób produktów.

Dlaczego etykiety wegańskie odstraszają?

– Przedmiotem naszego badania nie było wyjaśnienie, dlaczego te etykiety mają negatywny wpływ na wybory konsumentów. Możemy tylko dywagować, dlaczego tak jest. Jednym z powodów mogą być pewne uprzedzenia, np. przekonanie, że dania wegańskie i wegetariańskie są mniej sycące niż mięsne. Nie mamy jednak co do tego pewności. Na podstawie dotychczasowych badań możemy jednak przypuszczać, że w menu określenia te odbiegają od tego, co uważamy za domyślne, czyli opcji mięsnych. W związku z tym niewykluczone, że rezygnacja z tych etykiet wyrównałaby szanse dań wegańskich, wegetariańskich czy w ogóle roślinnych w zestawieniu z innymi opcjami, które zawierają mięso i są mniej zrównoważone – tłumaczy Alex Berke.

Także polskie badania z 2021 roku wykazały, że oznaczenie produktu jako wegański zniechęca do zakupu. Twórcy kampanii RoślinnieJemy poprosili konsumentów o wybór między produktem „100% wegańskim” a „100% roślinnym”. Niemal 70 proc. (68) wskazało produkt „100% roślinny” jako oznaczenie, które bardziej skłoni ich do jego zakupu. Tylko co 10. respondent wybrał oznaczenie „wegański”. Co więcej Polacy oceniają produkty oznaczone jako „roślinne” jako zdrowe (52 proc.) dwukrotnie częściej niż wegańskie (24 proc.). Termin „wegański” budzi też więcej negatywnych skojarzeń. Niemal połowa respondentów przyznała, że częściej kupowałaby roślinne alternatywy mięsa i nabiału, gdyby znajdowały się one na półkach w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

– Główny problem polega na tym, że jako społeczeństwo musimy jeść w sposób bardziej zrównoważony. Nasze systemy żywnościowe wywierają ogromny wpływ na środowisko. Badacze szacują, że odpowiadają one za jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych i trend ten się nie zmieni, tym bardziej że stale rośnie populacja naszej planety, a wraz z nią zapotrzebowanie na żywność. Przekonanie ludzi do zmian w diecie stanowi nie lada problem – ocenia ekspertka dla agencji Newseria.

Rezygnacja z etykiet pierwszym krokiem do zmiany nawyków żywieniowych, czy raczej oszukiwanie klienta sposobem na zwiększenie sprzedaży?