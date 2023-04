Aż 120 tys. zł wsparcia w ramach programu (interwencji premiowej) Rozwój małych gospodarstw otrzyma rolnik, który postawi na inwestycje przyczyniające się do zwiększenia orientacji rynkowej gospodarstwa i wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów rolnych. Nabór wniosków o tego rodzaju pomoc rusza już w sierpniu br. Sprawdź, czy masz szansę otrzymać te pieniądze!

Z tego artykułu dowiesz się, kto może ubiegać się o pomoc w ramach programu Rozwój małych gospodarstw

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o dotację

Co trzeba wpisać do biznesplanu

Na co będzie można wydać pieniądze

W jakich sytuacjach rolnik nie otrzyma wsparcia

Do czego trzeba będzie się zobowiązać, aby uzyskać dotację

Jaka będzie konkretna kwota wsparcia i od czego to zależy

W sierpniu br. ARiMR rozpocznie nabór wniosków o wsparcie w ramach, bardzo oczekiwanego na wsi i cieszącego się zazwyczaj dużym zainteresowaniem, programu (interwencji premiowej): Rozwój małych gospodarstw. O tego rodzaju dotację dany rolnik będzie się mógł ubiegać tylko raz w okresie całego Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027, dlatego warto się dobrze wcześniej przygotować, by przez jakiś drobiazg złożone dokumenty nie zostały odrzucone. Zwłaszcza, że w tym roku, z uwagi na nową perspektywę finansową, warunki ubiegania się o tę pomoc nieco różnią się od obowiązujących w latach poprzednich. Ale za to można uzyskać nawet 120 tys. zł wsparcia!

Głównym celem tej interwencji jest zwiększenie orientacji rynkowej małych gospodarstw, a w rezultacie ich konkurencyjności. Dlatego pomoc otrzyma rolnik, który przeznaczy otrzymaną premię na wspomniane inwestycje przyczyniające się do zwiększenia orientacji rynkowej gospodarstwa i wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów rolnych.

Jedną z ważniejszych różnic, jeśli chodzi o planowany na ten rok program, w stosunku do programów realizowanych w latach poprzednich jest, obok wyższej kwoty premii, jest też wymagany wkład własny na poziomie minimum 15%.

Dla kogo pomoc?

O wsparcie w ramach programu Rozwój małych gospodarstw będzie się mogło ubiegać gospodarstwo o wielkości ekonomicznej (SO) poniżej 25 tys. euro, o powierzchni UR nie większej niż 300 ha, które w wyniku realizacji operacji osiągną wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych produktów rolnych. Takie gospodarstwo, w momencie ubiegania się o pomoc, musi prowadzić produkcję rolniczą, z której uzyskuje przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 5 tys. zł (w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o pomoc). Musi też spełnić status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Gospodarstwo takie będzie mogło sięgnąć po premię na:

produkcję rolną lub produkcję i przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne lub

produkcję ekologiczną lub produkcję i przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami ekologicznymi lub

rozpoczęcie działalności w zakresie wprowadzania żywności (tylko produktów rolnych) na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia lub dostaw bezpośrednich).

Nie przewiduje się wsparcia gospodarstw w zakresie:

- produkcji zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królika na mięso)

- plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne

- takich działów specjalnych, jak hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych, kotów rasowych, entomofagów

- sprzętu pszczelarskiego

- działalności rolniczej, która jest prowadzona w ramach naukowo-badawczych.

Biznesplan - bez tego ani rusz!

Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy w ramach interwencji Rozwój małych gospodarstw jest biznesplan.

Musi on zawierać, obok opisanej koncepcji zmian strukturalnych w gospodarstwie służącej zwiększeniu orientacji rynkowej, także opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa, jak również opis, jak realizacja operacji doprowadzi do jego rozwoju.

W dokumencie tym musi się przy tym znaleźć prognoza sprzedaży, która będzie przewidywała wzrost w stosunku do bazowej (tj. nie mniej niż 5 tys. zł), o co najmniej 30%.

Co równie ważne: realizacja biznesplanu musi nastąpić w okresie 3 lat!

Ale to nie wszystko. Plan rozwoju gospodarstwa (biznesplan) musi też zawierać:

w jakich szkoleniach rolnik planuje wziąć udział

plan marketingowy (analiza rynku, potencjalni klienci, opis konkurencji, kalkulacja cen itd.)

opis inwestycji, która będzie wspierana kwotą premii, przy czym przewiduje się, że wydatki na inwestycje związane bezpośrednio z obszarem wsparcia oraz na koszty ogólne (nie więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji) stanowią co najmniej 117,65% kwoty pomocy.

W co można inwestować?

Pieniądze uzyskane w ramach programu Rozwój małych gospodarstw będzie można przeznaczyć na:

inwestycje budowlane (w tym roboty budowlane)

wyposażenie budynków lub budowli (środki trwałe)

zakup nowych maszyn i urządzeń

wartości niematerialne i prawne (czyli autorskie prawa majątkowe, licencje, prawa do znaków towarowych, patentów czy know-how).

Nie są wspierane:

- środki transportu, z wyłączeniem pojazdów wykorzystywanych do produkcji rolnej (zgodnie z ich przeznaczeniem)

- inwestycje trwale związane z nieruchomością, położone na gruntach innych niż stanowiące własność lub współwłasność.

Za co można dostać punkty?

Rolnik zwiększy swoje szanse na uzyskanie pomocy w ramach Rozwoju małych gospodarstw, jeśli:

uczestniczy lub zadeklaruje, że będzie uczestniczył w systemach jakości (unijnych i krajowych)

planuje być lub jest członkiem grupy producenckiej (w zakresie planowanej operacji)

co najmniej 50% gruntów użytkowanych przez gospodarstwo w roku wyjściowym znajduje się na ONW typ górski lub ONW typ specyficzny strefa II.

udział w szkoleniu związanym z realizowaną inwestycją.

Spośród wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają kobiety (przed mężczyznami i wnioskodawcami nie będącymi osobami fizycznymi).

Wyłączenia z przyznawania pomocy

Rolnik nie otrzyma wsparcia jeśli:

jest beneficjentem interwencji (w ramach obecnej perspektywy finansowej czyli PS dla WPR 2023-2027 ! ) "Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność" (chyba, że pomoc przyznano, ale odmówiono jej wypłaty w całości)

jest beneficjentem interwencji "Premia dla młodego rolnika" (chyba, że pomoc przyznano, ale odmówiono jej wypłaty w całości)

jest beneficjentem działania "Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych .... " w ramach KPO

jest członkiem organizacji producentów realizującej Program Operacyjny wspierany ze środków UE w ramach interwencji sektorowych.

Do czego rolnik musi się zobowiązać?

Po podpisaniu umowy z ARiMR, rolnik będzie musiał wykazać, jak poszła mu jej realizacja. I tak, przede wszystkim, będzie musiał udokumentować, że wartość sprzedaży wzrosła mu o minimum 30% (w stosunku do przychodu bazowego, czyli minimum 5 tys. zł).

Do upływu 3 lat od wypłaty drugiej raty pomocy, beneficjent jest oczywiście zobowiązany do utrzymania zrealizowanej operacji i prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, w tym wprowadzania towarów na rynek w ramach KŁD, ale też do prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów czyli rachunkowości rolniczej, jak również do uczestniczenia w systemach jakości czy w grupie producenckiej (jeśli się zobowiązał).

Osiągnięty poziom przychodu ze sprzedaży produktów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie powinien być utrzymany co najmniej do upływu 5 lat liczonych od wypłaty pierwszej raty pomocy.

Jaka konkretnie kwota wsparcia?

Wyższa niż ta, oferowana w ramach kończącego się już PROW.

Będzie to płatność ryczałtowa (w 2 ratach). Wysokość ryczałtu - maksymalnie 85% kosztów operacji.

120 tys. zł - dla gospodarstw rozpoczynających działalność w ramach wprowadzania produktów na rynek w ramach KŁD oraz gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną

I rata - 96 tys. zł

II rata - 24 tys. zł

100 tys. zł - pozostałe operacje

I rata - 80 tys. zł

II rata - 20 tys. zł

Wniosek o wypłatę I raty beneficjent składa nie później niż 6 miesięcy od zawarcia umowy o przyznaniu pomocy.

Wniosek o wypłatę II raty beneficjent składa po zrealizowaniu operacji, w pierwszym kwartale po roku docelowym i nie później niż do 31 sierpnia 2029 r.

opr. na podstawie webinarium "Dotacje dla rolnika" ARiMR, 19 kwietnia br.