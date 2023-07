We wtorek, 25 lipca ostatecznie mija termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie i wprowadzenie w nim zmian.

Kto dostarczył wniosek o dopłaty bezpośrednie do 30 czerwca, może liczyć na pieniądze za 2023 rok w pełnej wysokości. Rolnicy, którzy jeszcze tego nie zrobili albo chcą wprowadzić zmiany, mają czas do 25 lipca. Za każdy dzień opóźnienia kwota dofinansowania będzie jednak pomniejszana o 1 proc.

Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie prowadzony jest wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus.

Ile wniosków złożyli rolnicy?

Do ARiMR wpłynęło ok. 1,24 mln wniosków o przyznanie dopłat w ramach tegorocznej kampanii. Ze statystyk wynika, że o wsparcie w ramach przynajmniej jednego ekoschematu ubiega się ok. 37 proc. wnioskujących. Największą popularnością cieszą się Rolnictwo węglowe (ponad 427 tys. wniosków – przodują Lubelszczyzna i Mazowsze) i Dobrostan zwierząt (blisko 92 tys. wniosków – najwięcej na Mazowszu i Podlasiu).

Będą zmiany korzystne dla rolników, ale...

Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi, podczas konferencji prasowej 18 lipca, zapowiedział wprowadzenie jeszcze w tegorocznej kampanii dopłat ryczałtowych dla małych gospodarstw i uproszczenia w ekoschematach.

Propozycje te wymagają jednak zgody Komisji Europejskiej. Do 25 lipca KE jeszcze takiej zgody nie udzieliła, choć - zgodnie z zapowiedziami ministra Telusa - od 1 sierpnia br. powinien trwać nabór zmian do wniosków (żądań zmian) od rolników w tej sprawie.